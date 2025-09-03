Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nguyễn Xuân Son trở lại CLB Nam Định, mang tin vui cho HLV Kim Sang-sik

03-09-2025 - 13:48 PM | Sống

Những tín hiệu tốt đang đến trong quá trình hồi phục của Nguyễn Xuân Son.

Sau quãng thời gian về thăm quê nhà Brazil, tiền đạo Nguyễn Xuân Son đã trở lại với CLB Nam Định. Trong những hình ảnh mới nhất do đội bóng thành Nam đăng tải, Xuân Son tích cực tập luyện với bóng trên mặt sân cỏ.

Nguyễn Xuân Son trở lại CLB Nam Định, mang tin vui cho HLV Kim Sang-sik- Ảnh 1.

Nguyễn Xuân Son tích cực tập luyện

Cường độ các bài tập dành cho chân sút 28 tuổi đang dần được tăng lên. Xuân Son đã có thể di chuyển một cách tương đối linh hoạt và chuyền bóng bằng cả 2 chân. Dự kiến trong những tháng tiếp theo, tiền đạo cao 1m86 sẽ có những bài tập tranh chấp tay đôi ở mức độ cao hơn và bắt đầu tham gia các trận đấu tập.

CLB Nam Định kỳ vọng Nguyễn Xuân Son sẽ tái xuất đấu trường V.League trong giai đoạn lượt về. Trước đó, đội chủ sân Thiên Trường đã không đăng ký Xuân Son vào danh sách thi đấu lượt đi V.League 2025/26.

Chân sút 28 tuổi đã trải qua 8 tháng vắng bóng trên sân cỏ kể từ sau chấn thương tại trận chung kết lượt về AFF Cup 2024. Quá trình phẫu thuật và tập luyện phục hồi của Xuân Son được theo dõi bởi đội ngũ chuyên gia hàng đầu.

Nguyễn Xuân Son trở lại CLB Nam Định, mang tin vui cho HLV Kim Sang-sik- Ảnh 2.

Xuân Son có thể trở lại thi đấu vào cuối năm 2025

Những tín hiệu tích cực từ Xuân Son là tin vui đối với HLV Kim Sang-sik. Cầu thủ sinh năm 1997 đóng góp quan trọng trong chức vô địch AFF Cup 2024 với 7 bàn thắng chỉ sau 5 trận đấu. Hàng công đội tuyển Việt Nam thời gian qua gặp nhiều khó khăn khi thiếu vắng Xuân Son. Nếu quá trình phục hồi tiếp tục diễn ra đúng kế hoạch, Vua phá lưới AFF Cup 2024 sẽ kịp trở lại tuyển Việt Nam cho trận gặp Malaysia diễn ra tháng 3/2026.

 Viral khoảnh khắc Nguyễn Xuân Son ăn ngon lành món bánh chuối khoái khẩu, tình hình hiện tại gây chú ý

Theo KDH

Đời sống & pháp luật

Từ Khóa:
Nguyễn Xuân Son

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Ngành học là “ngoại lệ chục năm mới thấy" của ĐH Y Hà Nội: Thu nhập hấp dẫn, nhiều cơ hội việc làm

Ngành học là “ngoại lệ chục năm mới thấy" của ĐH Y Hà Nội: Thu nhập hấp dẫn, nhiều cơ hội việc làm Nổi bật

Tài khoản MBBank đã không sử dụng 3 năm, đột nhiên nhận được 4,8 triệu đồng chuyển khoản: Công an lập tức liên hệ, yêu cầu sao kê

Tài khoản MBBank đã không sử dụng 3 năm, đột nhiên nhận được 4,8 triệu đồng chuyển khoản: Công an lập tức liên hệ, yêu cầu sao kê Nổi bật

Slabstone – Dấu ấn đặc sắc tại Triển lãm Thành tựu đất nước

Slabstone – Dấu ấn đặc sắc tại Triển lãm Thành tựu đất nước

13:30 , 03/09/2025
Biết chồng chuyển khoản cho lừa đảo, người phụ nữ vẫn mặc kệ, khẳng định “Anh ấy không có tiền đâu” nhưng công an báo tài khoản có 1,5 tỷ đồng

Biết chồng chuyển khoản cho lừa đảo, người phụ nữ vẫn mặc kệ, khẳng định “Anh ấy không có tiền đâu” nhưng công an báo tài khoản có 1,5 tỷ đồng

13:02 , 03/09/2025
Vợ chồng trẻ thuê nhà 12,5 triệu đồng, 1 ngày sau quay lại đòi trả cọc, hủy hợp đồng: Tòa phán "Chủ nhà có dám ở trong căn hộ như vậy không?"

Vợ chồng trẻ thuê nhà 12,5 triệu đồng, 1 ngày sau quay lại đòi trả cọc, hủy hợp đồng: Tòa phán "Chủ nhà có dám ở trong căn hộ như vậy không?"

12:46 , 03/09/2025
Danh sách xe máy, ô tô đã vi phạm lỗi chạy quá tốc độ, nhanh chóng liên hệ công an nộp phạt nguội

Danh sách xe máy, ô tô đã vi phạm lỗi chạy quá tốc độ, nhanh chóng liên hệ công an nộp phạt nguội

12:44 , 03/09/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên