Nhà 1 Hoa hậu Việt tan hoang sau lũ quét, xem cận khung cảnh mới kinh hoàng

Vừa qua, bão số 10 cùng mưa lũ, sạt lở, giông lốc sau bão đã gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tại nhiều tỉnh, thành phố. Mới đây, Hoa hậu Nông Thúy Hằng khiến nhiều người không khỏi xót xa khi chia sẻ loạt hình ảnh ngôi nhà của gia đình ở Tuyên Quang bị tàn phá nghiêm trọng sau trận lũ quét kinh hoàng.

Trên trang cá nhân, nàng hậu xót xa viết: "Giờ này năm ngoái đi cứu trợ, giờ này năm nay thì…". Dòng trạng thái ngắn gọn nhưng thể hiện rõ nỗi đau và bất lực khi chính nơi mình từng sinh sống chịu ảnh hưởng nặng nề.

Qua những bức ảnh được đăng tải, toàn bộ không gian trong nhà bị bùn đất phủ kín, đồ đạc ngổn ngang, nhiều vật dụng hư hỏng nặng. Từ phòng khách đến bếp đều biến dạng, cảnh tượng tan hoang khiến cộng đồng mạng không khỏi xót xa.

Hoa hậu Nông Thuý Hằng chia sẻ loạt hình ảnh ngôi nhà của gia đình bị tàn phá nghiêm trọng sau trận lũ quét

Ngay sau khi bài viết được đăng tải, nhiều khán giả và bạn bè đã để lại bình luận động viên, gửi lời chia sẻ đến Hoa hậu Nông Thúy Hằng và gia đình

3 tháng trước, Hoa hậu Nông Thuý Hằng đã tổ chức đám cưới với ông xã doanh nhân. Ngày trọng đại của cặp đôi diễn ra tại một khách sạn sang trọng ở quê nhà cô dâu. Không gian tiệc cưới được trang trí với tông màu trắng chủ đạo.

Chồng của Nông Thuý Hằng tên Đình Hiếu, hơn cô 8 tuổi. Anh không hoạt động nghệ thuật, hiện giữ vị trí Phó Giám đốc tại một công ty khoáng sản. Người đẹp 9x từng chia sẻ: "Giữa chúng tôi có nhiều sự đồng điệu. Anh tạo cho tôi cảm giác tin tưởng và an toàn. Tôi vui vì anh ủng hộ mọi thứ trong công việc".

Chồng của Nông Thuý Hằng tên Đình Hiếu, hơn cô 8 tuổi và là Phó giám đốc công ty khoáng sản

Hoa hậu Nông Thuý Hằng tổ chức đám cưới với ông xã hơn 8 tuổi vào 3 tháng trước

Nông Thúy Hằng từng theo học THPT Chuyên Hà Giang, sau đó là THPT Chuyên Đại học Sư Phạm Hà Nội, 12 năm liền là học sinh giỏi. Cô giành giải ba Học sinh giỏi Quốc gia môn Văn, sau đó được tuyển thẳng vào Đại học Kinh tế Quốc dân. Nông Thúy Hằng đăng quang Hoa hậu các Dân tộc Việt Nam 2022, được biết đến là người đẹp luôn tích cực trong các hoạt động thiện nguyện