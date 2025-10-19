Nhà Beckham bị điều tra

Tưởng chỉ là góc view sang xịn mịn để quay phim Netflix, ai ngờ "bãi biển trong mơ" của vợ chồng Beckham lại khiến chính quyền địa phương phải vào cuộc điều tra.

Trong series tài liệu mới của Victoria Beckham trên Netflix, khán giả không chỉ được xem lại hành trình hào nhoáng của cựu Spice Girl mà còn được chiêm ngưỡng bên trong khu biệt thự triệu đô ở vùng Cotswolds của nhà Beckham. Tuy nhiên, giữa hàng loạt khoảnh khắc lung linh, có một chi tiết nhỏ lại khiến "bà Becks" vướng rắc rối thật sự - bãi biển nhân tạo ngay trong khuôn viên nhà mình.

Theo tiết lộ từ tờ Daily Mail, chính quyền hạt West Oxfordshire đã mở cuộc điều tra sau khi nhận được khiếu nại cho rằng bãi cát rộng 1.000 ft² (hơn 90 m2) này không nằm trong kế hoạch xây dựng được duyệt ban đầu.

Từ khung hình lãng mạn trên Netflix đến cuộc điều tra thật ngoài đời

Trong tập phim, khán giả thấy David và Victoria Beckham ngồi bên bờ hồ nhân tạo - giữa khung cảnh thơ mộng với cầu gỗ và lều safari, trò chuyện đầy xúc động về tương lai của họ. Nhưng chính khung cảnh "lãng mạn như ở resort 5 sao" ấy lại vô tình khiến dân mạng và chính quyền để ý: Tại sao trong hồ lại có cả... bãi biển?

Theo hồ sơ quy hoạch ban đầu, khi hồ nhân tạo hình quả thận được xây, yêu cầu đặt ra rất rõ ràng: khu vực xung quanh phải được thiết kế "hài hòa với cảnh quan nông thôn", với đồng cỏ, hoa dại, cây bản địa và bụi rậm để tạo môi trường sống cho chim, côn trùng và động vật nhỏ. Một bãi cát "đậm hơi thở Ibiza" rõ ràng không nằm trong định hướng đó.





Chính quyền xác nhận đang điều tra, nhà Beckham im lặng

Đại diện Hội đồng hạt West Oxfordshire xác nhận: "Chúng tôi đã nhận được báo cáo về việc có thể vi phạm quy hoạch và sẽ tiến hành điều tra". Trong khi đó, phía nhà Beckham vẫn chưa đưa ra phản hồi nào. Nếu bị xác định là sai phạm, vợ chồng David - Victoria có thể phải dỡ bỏ bãi biển hoặc xin điều chỉnh lại giấy phép quy hoạch. Tạm thời, cư dân mạng đang "bán tín bán nghi" xem liệu "bãi biển triệu đô giữa đồng quê" này có phải là ý tưởng quá tay của nhà Beckham hay không.





Từ hồ nước, bãi cát đến "đế chế Beckham" giữa vùng quê

Được biết, biệt thự Cotswolds của nhà Beckham có diện tích hơn 6 mẫu Anh (khoảng 24.000 m²), trị giá hàng chục triệu bảng Anh. Khu nhà không chỉ là nơi ở mà còn là điểm nghỉ dưỡng riêng tư cho cả gia đình - với hồ, sân tennis, chuồng ngựa, phòng gym và khu tiệc ngoài trời.

Trước đây, gia đình nổi tiếng này từng nhiều lần bị "soi" vì thay đổi cảnh quan tự nhiên của khu đất. Nhưng bất chấp những ồn ào, nhà Beckham vẫn luôn là hình mẫu của giới thượng lưu Anh: sống xa hoa nhưng vẫn giữ nét "cổ điển nông thôn".

Cư dân mạng bình luận rôm rả khi nhà Beckham gặp rắc rối vì bãi biển nhân tạo: "Tưởng xem phim thôi ai ngờ quay trúng bằng chứng thật luôn!", "Nhà người ta làm hồ, nhà Beckham làm luôn cả biển…", "Chắc hội đồng đang ghen tị vì view đẹp quá đó mà!"...

Một chi tiết nhỏ, một bãi biển bé - nhưng lại khiến cả giới quy hoạch Anh phải "dậy sóng". Không biết sau vụ này, nhà Beckham có còn dám… "xây tiếp resort mini" trong biệt thự của mình nữa không đây!