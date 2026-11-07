Nhà bỏ không 2 tháng vẫn nhận hóa đơn nước 46 triệu đồng: Công ty cấp nước khẳng định “không có dấu hiệu bị can thiệp”

Ngày 25/3/2026, câu chuyện một căn nhà bỏ trống tại Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Trung Quốc, phát sinh gần 2.000 m³ nước trong vòng 2 tháng, với tổng tiền nước lên tới khoảng 12.000 NDT, thu hút sự chú ý của dư luận đất nước tỷ dân.

Gần 2.000 m³ nước đến từ đâu ?

Bà Thịnh, chủ nhân căn nhà cho biết khi nhận được thông tin, bà vô cùng hoang mang. Trước những thắc mắc của chủ nhà về lượng nước tiêu thụ bất thường, ngày 26/3, Công ty TNHH Nước Đông Khu Trịnh Châu đã tiến hành kiểm tra toàn diện và công bố kết quả.

Theo ông Tôn Hiền Bằng, Phó Tổng Giám đốc công ty, vào tháng 8/2025, trong quá trình kiểm tra và ghi chỉ số đồng hồ định kỳ, nhân viên phát hiện thiết bị tại căn nhà ghi nhận lượng nước tiêu thụ cao bất thường nhưng không có dấu hiệu bị can thiệp. Qua kiểm tra sơ bộ, họ nhận định có khả năng hệ thống cấp nước bên trong nhà bị rò rỉ.

Ông Tôn cho biết toàn bộ quá trình kiểm tra đều được nhân viên ban quản lý khu dân cư ghi hình. Các tài liệu và hình ảnh liên quan cũng đã được lưu giữ.

Bên cạnh nguyên nhân rò rỉ, bà Thịnh còn đặt câu hỏi về độ chính xác của đồng hồ nước, đặc biệt khi thiết bị đã vượt thời hạn sử dụng theo quy định.

Đại diện Công ty Nước Đông Khu Trịnh Châu cho biết đơn vị đã ủy quyền cho tổ chức kiểm định chuyên môn kiểm tra toàn diện đồng hồ nước liên quan theo Quy trình kiểm định đồng hồ nước lạnh JJG162-2019.

Kết quả cho thấy thiết bị đáp ứng tiêu chuẩn đo lường quốc gia. Do đó, công ty khẳng định số liệu lượng nước tiêu thụ được ghi nhận trên đồng hồ là kết quả đo lường hợp lệ.

Về thời hạn sử dụng, ông Tôn xác nhận đồng hồ nước tại khu dân cư Shangdong International đã hoạt động 6 năm 1 tháng, vượt quá thời hạn 6 năm theo quy định.

Theo giải thích của doanh nghiệp, tình trạng này xuất phát từ những vấn đề tồn đọng trong quá trình sáp nhập đơn vị cấp nước. Từ tháng 3/2024, Công ty Nước Đông Khu Trịnh Châu tiếp nhận toàn bộ hoạt động cấp nước trước đây do Công ty TNHH Nước Zhengbian Trịnh Châu phụ trách. Trong quá trình rà soát sau đó, đơn vị phát hiện một số khu vực vẫn sử dụng đồng hồ nước quá hạn.

Đại diện công ty cho biết từ tháng 9/2025, đơn vị đã triển khai thay thế hàng loạt 1.395 đồng hồ nước tại khu dân cư này. Quá trình thay thế có sự giám sát của cư dân và được báo cáo với cơ quan quản lý thị trường.

Ông Tôn nhấn mạnh việc đồng hồ nước quá hạn có thể khiến doanh nghiệp phải chịu xử phạt hành chính, nhưng theo kết quả kiểm định, tình trạng này không đồng nghĩa thiết bị mất khả năng đo lường chính xác.

Vì sao khóa van nước vẫn phát sinh thêm 0,5 m³?

Một vấn đề khác được chủ nhà đặt ra là sau khi đường ống bị khóa, đồng hồ vẫn ghi nhận thêm 0,5 m³ nước. Giải thích về tình trạng này, đại diện công ty cho biết khu dân cư sử dụng đồng hồ nước thông minh NB, có hệ thống tự động ghi nhận dữ liệu vào lúc 0h mỗi ngày.

Cụ thể, hệ thống đã hoàn tất việc lấy dữ liệu vào lúc 0h ngày 13/10/2025. Trong khi đó, đến 10h15 cùng ngày, nhân viên mới tiến hành tạm ngừng cấp nước tại căn nhà.

Ảnh: The Paper

Như vậy, trong khoảng thời gian từ 0h đến 10h15 ngày 13/10, hệ thống cấp nước bên trong nhà vẫn hoạt động. Lượng nước phát sinh trong khoảng thời gian này chưa được tính vào chu kỳ ghi nhận trước đó mà được chuyển sang chu kỳ thanh toán tiếp theo.

Vì vậy, khi nhân viên ghi chỉ số vào tháng 12/2025, lượng nước 0,5 m³ nói trên được tính vào hóa đơn của kỳ này. Theo công ty, đây là sự khác biệt về thời điểm ghi nhận dữ liệu và chu kỳ tính tiền, không phải lượng nước tiếp tục phát sinh sau khi đã khóa van.

Hiện Công ty Nước Đông Khu Trịnh Châu đã bố trí nhân viên phụ trách riêng để duy trì liên lạc với chủ nhà, đồng thời cho biết sẽ tiếp tục tìm kiếm phương án giải quyết phù hợp, trên cơ sở tuân thủ các quy định pháp luật Trung Quốc và hướng tới sự đồng thuận giữa hai bên.

(Theo The Paper)