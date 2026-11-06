Cậu bé 12 tuổi đã ung thư đại trực tràng giai đoạn cuối, bố mẹ ôm nhau khóc: "Lẽ ra đừng để con ăn thế"

Hành lang Khoa Cấp cứu thuộc một bệnh viện ở Trịnh Châu (Hà Nam, Trung Quốc) bỗng như chao đảo bởi tiếng gào khóc xé lòng của một người mẹ. Đứng bên cạnh, người chồng gục đầu vào tường, hai tay run rẩy không ôm nổi vợ. Đứa con trai duy nhất của họ, một cậu bé mới 12 tuổi đang độ tuổi đến trường, vừa nhận chẩn đoán ung thư đại trực tràng giai đoạn cuối. Tế bào ác tính đã di căn khắp phúc mạc và gây tràn dịch ổ bụng nghiêm trọng, tiên lượng vô cùng xấu.

Bác sĩ Yi Hsueh Chan, người trực tiếp tiếp nhận ca bệnh, ngậm ngùi nhớ lại thời điểm cậu bé được đưa vào viện trong tình trạng bụng đau quằn quại. Suốt cả tháng trước đó, em liên tục bị tiêu chảy và sụt cân cấp tốc. Nhưng vì nghĩ con chỉ bị viêm dạ dày cỏn con, lại thêm tâm lý sợ bác sĩ của trẻ nhỏ, bố mẹ chỉ tự mua thuốc tiêu hóa cho con uống tại nhà. Chỉ đến khi phát hiện em đi ngoài ra máu đỏ sẫm, gia đình mới hoảng loạn đưa đi cấp cứu thì mọi chuyện đã quá muộn.

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Nhìn tờ kết quả chẩn đoán không biết đã là lần thứ bao nhiêu, người mẹ vừa đập tay xuống gối vừa nghẹn ngào tự trách trong vô vọng: "Tất cả là lỗi của mẹ...", "Lẽ ra tôi không nên cho con ăn như thế", "Con tôi mới 12 tuổi, bây giờ phải làm sao đây..."

Lùi lại thời điểm trước khi nhập viện, ít ai ngờ rằng chính sự yêu thương và chiều chuộng không bờ bến của gia đình lại vô tình trở thành lưỡi dao tàn phá sức khỏe của cậu bé.

Vì bận rộn làm ăn và xót con phải sống xa bố mẹ từ nhỏ, gia đình luôn muốn bù đắp cho em bằng cách cho thật nhiều tiền bồi dưỡng, để em toàn quyền tự quyết định thực đơn mỗi ngày.

Có tiền trong tay, cậu bé thỏa sức ăn những món mình thích. Suốt nhiều năm liền, bữa ăn của em hoàn toàn vắng bóng rau xanh. Thực đơn mỗi ngày là chuỗi ngày ngập ngụa trong gà rán, khoai tây chiên, mì ăn liền và các loại đồ đóng gói. Nguy hại hơn, cậu bé coi trà sữa và nước ngọt có ga là thức uống chính, dùng thay cho nước lọc hàng ngày. Chính sự buông thả dinh dưỡng kéo dài này đã âm thầm bào mòn đường ruột non nớt của em từng ngày.

3 kiểu chiều con "tiếp tay" cho ung thư đại trực tràng

Từ bi kịch đau lòng của gia đình cậu bé 12 tuổi này, các chuyên gia y tế một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh tỉnh về cách nuôi dạy con của nhiều gia đình hiện đại. Đồng thời cảnh báo đừng mắc 3 sai lầm "chiều quá hoá hại con" của bố mẹ cậu bé 12 tuổi này:

- Dùng trà sữa và nước ngọt thay nước lọc: Lượng đường khổng lồ cùng các chất phụ gia trong đồ uống công nghiệp gây mất cân bằng hệ vi sinh đường ruột nặng nề. Tình trạng viêm niêm mạc mãn tính kéo dài tạo điều kiện cho các tế bào biến đổi bất thường, dần hình thành các khối u ác tính ở dạ dày và đại trực tràng.

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- Coi đồ chiên rán là bữa ăn chính: Việc lạm dụng gà rán, khoai tây chiên hay mì ăn liền khiến cơ thể trẻ bị thiếu hụt chất xơ trầm trọng. Chất xơ vốn đóng vai trò như chiếc chổi tự nhiên làm sạch thành ruột. Khi thiếu chất xơ, các chất béo biến tính và chất độc hại từ đồ chiên sẽ đọng lại lâu hơn trên niêm mạc đại tràng, đẩy nhanh nguy cơ ung thư hóa.

- Chủ quan với dấu hiệu bệnh và tự ý dùng thuốc: Nhiều bậc phụ huynh vẫn đinh ninh ung thư chỉ xảy ra ở người lớn tuổi nên thường bỏ qua các dấu hiệu cảnh báo như thay đổi thói quen đi tiêu, đau bụng hay sụt cân ở trẻ. Việc ngại đưa con đi khám rồi tự điều trị tại nhà khiến trẻ mất đi cơ hội vàng để phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm.

5 dấu hiệu nhận biết sớm ung thư đại trực tràng

Ung thư đại trực tràng đang có xu hướng trẻ hóa đáng báo động. Để bảo vệ hệ tiêu hóa của con, Bác sĩ Chen khuyến cáo phụ huynh nên loại bỏ đồ ăn nhanh, thiết lập chế độ ăn giàu chất xơ từ rau xanh, trái cây, ngũ cốc và cắt giảm tối đa đồ chiên rán, thịt chế biến sẵn cùng nước ngọt đóng chai.

Đặc biệt, tuyệt đối không được chủ quan trước 5 dấu hiệu cảnh báo sớm ở trẻ:

- Rối loạn tiêu hóa kéo dài: Trẻ bị tiêu chảy hoặc táo bón dai dẳng nhiều tuần không rõ nguyên nhân, uống thuốc thông thường không đỡ.

- Phân lẫn máu hoặc có màu lạ: Phân xuất hiện vệt máu tươi, máu đỏ sẫm hoặc nhầy mũi, dễ bị nhầm với nứt kẽ hậu môn hay trĩ.

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- Đau bụng âm ỉ: Trẻ thường xuyên than đau vùng bụng dưới, chướng bụng, đầy hơi dù không ăn quá no.

- Sụt cân, mệt mỏi mạn tính: Trẻ sụt cân nhanh mà không ăn kiêng, đi kèm biểu hiện xanh xao, uể uả do thiếu máu ẩn.

- Phân bị dẹt, nhỏ hẹp: Hình dạng phân biến dạng bất thường do khối u phát triển cản trở lòng đại tràng.

Chiều chuộng khẩu vị nhất thời chưa bao giờ là yêu thương đúng cách. Sự nghiêm khắc trong dinh dưỡng và nhạy bén với bất thường sức khỏe mới là tấm lá chắn bảo vệ tương lai của con!

Nguồn và ảnh: Sichuan News, Sina