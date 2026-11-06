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Vì sao cánh cửa thần kỳ của Doraemon màu hồng?

| | Sống

Cánh cửa thần kỳ là một trong những bảo bối thần kỳ nhất và có công dụng thực tế Doraemon.

Giữa vô số bảo bối của Doraemon, có một món chỉ cần thoáng thấy màu hồng đậm là ai cũng nhận ra, đó là Cánh cửa thần kỳ. Trong một khảo sát tại Nhật Bản về bảo bối mà mọi người muốn có nhất, nó đứng đầu danh sách, với khoảng một nửa số người được hỏi chọn nó.

Vì sao cánh cửa thần kỳ của Doraemon màu hồng?- Ảnh 1.

Cánh cửa thần kỳ màu hồng, một trong những bảo bối được yêu thích nhất của Doraemon.

Doraemon là bộ truyện kinh điển của tác giả Fujiko F. Fujio, kể về hành trình chú mèo máy đến từ thế kỷ 22 đồng hành, giúp đỡ cậu bé hậu đậu Nobita trưởng thành. Mỗi khi Nobita gặp rắc rối, Doraemon lại thò tay vào chiếc túi thần kỳ trước bụng để lấy bảo bối ra giúp cậu. Cánh cửa thần kỳ cũng nằm trong số ấy, chỉ cần nghĩ đến nơi muốn tới rồi mở cửa, người dùng sẽ bước ra đúng nơi đó, dù ở rất xa. Thế nhưng ít ai để ý rằng cánh cửa này không phải lúc nào cũng mang màu hồng như bây giờ.

Thật vậy, lần đầu cánh cửa xuất hiện trong anime, ở tập phát sóng ngày 7 tháng 6 năm 1979, nó mang màu xám. Về sau, người xem còn gặp những cánh cửa màu nâu sẫm, hay chiếc cửa dành riêng cho Dorami với họa tiết hoa hoặc màu cam. Phải sau một thời gian, màu hồng mới dần trở thành màu mặc định mà ai cũng nhớ.

Vì sao cánh cửa thần kỳ của Doraemon màu hồng?- Ảnh 2.

Trên thực tế, Cánh cửa thần kỳ từng mang những thiết kế khác...

Vì sao cánh cửa thần kỳ của Doraemon màu hồng?- Ảnh 3.

Và màu sắc cũng khác...

Vậy vì sao Cánh cửa thần kỳ cuối cùng lại mang màu hồng? Người hâm mộ đến nay vẫn chưa tìm thấy lời giải thích chính thức nào, nhưng nhìn vào cách cánh cửa được sử dụng thì cũng đoán được phần nào.

Cánh cửa thần kỳ xuất hiện ở đủ mọi nơi, từ phòng Nobita, bãi đất trống đến tận đảo hoang, nên cần một màu đủ nổi để người xem nhận ra ngay giữa khung cảnh. Một cánh cửa gỗ bình thường sẽ dễ lẫn vào bối cảnh, còn màu hồng thì không thể lẫn vào đâu. Màu này còn mang lại cảm giác vui tươi, rất hợp với một bộ truyện dành cho thiếu nhi, đồng thời khiến bảo bối trông khác hẳn một cánh cửa thông thường.

Màu hồng đã gắn chặt với bảo bối này đến mức khi phim 3D Stand by Me Doraemon ra mắt năm 2014 với diện mạo mới cho các bảo bối, cánh cửa vẫn giữ màu hồng, chỉ thêm vân gỗ cho giống đồ gia dụng thế kỷ 22. Hãng xe Toyota cũng từng dùng chiếc Crown màu hồng trong quảng cáo năm 2012, biến chiếc xe thành một "Cánh cửa thần kỳ", rồi bán phiên bản giới hạn vào năm sau.

Một sắc hồng, vài nét vẽ đơn giản, vậy mà Cánh cửa thần kỳ đã trở thành biểu tượng ai cũng nhận ra. Mỗi lần nó xuất hiện, người xem đều hiểu rằng một chuyến đi bất ngờ sắp bắt đầu.

Vì sao Doraemon mê bánh rán dorayaki?

Theo Thiên An

Thanh Niên Việt

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