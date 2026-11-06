5 loại thực phẩm tuyệt đối không nên chế biến bằng nồi chiên không dầu

Nồi chiên không dầu là một phát minh hiện đại tuyệt vời, ngày càng trở nên phổ biến trong những năm gần đây. Được đánh giá cao nhờ khả năng chế biến món ăn lành mạnh hơn so với chiên ngập dầu và tiêu thụ ít năng lượng hơn lò nướng thông thường, thiết bị đa năng này được sử dụng để chế biến nhiều món ăn, từ bánh nướng đến khoai tây chiên.

Tuy nhiên, có một số loại thực phẩm tuyệt đối không nên cho vào nồi chiên không dầu, dù chúng có vẻ rất hấp dẫn khi được chế biến theo cách này, theo báo Anh Express. Những thực phẩm này có thể gây nguy cơ hỏa hoạn hoặc khiến thiết bị hư hỏng vĩnh viễn.

Không giống như các loại nồi chiên ngập dầu thông thường, nồi chiên không dầu sử dụng nhiệt đối lưu, làm luồng khí nóng lưu thông để chế biến thực phẩm.

Phương pháp này giúp tạo lớp vỏ giòn bên ngoài thực phẩm thông qua một quá trình hóa học gọi là phản ứng Maillard. Tuy nhiên, nếu bạn muốn khám phá những món ăn có thể chế biến bằng thiết bị tiện lợi này, có một số loại thực phẩm cần tránh.

Có một số thực phẩm không nên nấu trong nồi chiên không dầu. (Ảnh: Getty Images)

Thực phẩm có nhiều nước sốt

Trước hết, những món ăn có nhiều nước sốt, chẳng hạn như mì spaghetti sốt thịt bò bằm hoặc món bò hầm ớt kiểu Mexico (chilli con carne), đều không thích hợp để chế biến bằng nồi chiên không dầu. Nguyên nhân là luồng khí nóng có thể làm chất lỏng bắn tung tóe, khiến nước sốt văng khắp bên trong nồi chiên. Điều này vừa gây mất vệ sinh, vừa tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Thay vào đó, những món ăn này phù hợp hơn với phương pháp nấu chậm ở nhiệt độ thấp trong nồi nấu chậm hoặc chế biến trên bếp.

Thực phẩm tẩm bột ướt

Tương tự, những thực phẩm được nhúng qua lớp bột ướt cũng không phù hợp với nồi chiên không dầu. Do trong khay không có dầu nóng, lớp bột sẽ chảy xuống khắp nơi. Phần bột đọng lại có thể gây hư hại cho thiết bị.

Nếu muốn món ăn chế biến bằng nồi chiên không dầu có độ giòn tương tự, bạn có thể thử sử dụng lớp bột khô làm từ bột mì và gia vị. Lớp bột này sẽ trở nên giòn ngon khi được chế biến trong nồi.

Bỏng ngô

Bạn có thể muốn sử dụng nồi chiên không dầu để làm bỏng ngô trong một buổi tối thư giãn tại nhà, nhưng đây lại là một sai lầm nghiêm trọng. Hầu hết các loại nồi chiên không dầu không đạt được nhiệt độ cần thiết để làm nổ hạt ngô. Ngoài ra, các hạt ngô có thể mắc kẹt trong bộ phận gia nhiệt, tiềm ẩn nguy cơ gây chập điện và hỏa hoạn.

Súp lơ xanh

Súp lơ xanh cũng là một loại rau không thích hợp để chế biến bằng nồi chiên không dầu. Thiết bị này có xu hướng làm rau bị khô, khiến thành phẩm trở nên dai và có vị đắng.

Để có món rau ăn kèm thơm ngon, bạn nên thử nướng súp lơ xanh bằng lò nướng. Cách chế biến này sẽ giúp rau có độ giòn hấp dẫn và hương vị thơm ngon.

Mì ống và cơm

Mì ống và cơm cũng không thích hợp để chế biến bằng nồi chiên không dầu vì cả hai đều cần được luộc chín trước. Tuy nhiên, với món mì ống bỏ lò, sau khi đã nấu xong, bạn có thể cho món này vào nồi chiên không dầu để làm giòn phần mặt trên hoặc hâm nóng lại mà không cần sử dụng lò vi sóng.