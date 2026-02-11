Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nhà cấp 4 nở hậu với khu vườn xanh

11-02-2026 - 09:32 AM | Bất động sản

Ngôi nhà cấp 4 nở hậu này được cải tạo và mở rộng để tạo ra một khu vườn xanh mát ngay bên trong không gian sống, đáp ứng ước mơ có sân vườn của gia đình trẻ.

Cây xanh, ánh sáng và những khoảng trống được bố trí hợp lý giúp không gian thêm mát mẻ và thư thái, khiến nơi đây trở thành chốn về bình yên sau một ngày dài.

Với lớp vỏ gạch đỏ mang phong cách nhiệt đới, bên trong căn nhà, gia chủ dành hẳn một phần không gian để tạo nên khu vườn xanh mát, đồng nhất phong cách thiết kế trong - ngoài.

Tất cả các không gian đều được mở ra khu vườn bên ngoài qua thiết kế cửa kính và các ô gió xây từ gạch đỏ.

Mẫu nhà cấp 4 chia tách không gian tạo điểm nhấn

Theo Thúy Hiền

Tiền phong

