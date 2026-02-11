Nhà cấp 4 nở hậu với khu vườn xanh

Cây xanh, ánh sáng và những khoảng trống được bố trí hợp lý giúp không gian thêm mát mẻ và thư thái, khiến nơi đây trở thành chốn về bình yên sau một ngày dài.

Với lớp vỏ gạch đỏ mang phong cách nhiệt đới, bên trong căn nhà, gia chủ dành hẳn một phần không gian để tạo nên khu vườn xanh mát, đồng nhất phong cách thiết kế trong - ngoài.

Tất cả các không gian đều được mở ra khu vườn bên ngoài qua thiết kế cửa kính và các ô gió xây từ gạch đỏ.