Nhà có cửa đặt sai, làm mãi cũng không giàu

Trong phong thủy, cửa chính là "miệng" của ngôi nhà, nơi đón sinh khí, tài lộc và may mắn đi vào. Cửa đúng hướng, đúng vị trí thì nhà hưng, người vượng. Ngược lại, nếu cửa đặt sai, năng lượng tốt bị chặn lại hoặc thất thoát, người sống trong nhà dù chăm chỉ, nỗ lực đến đâu cũng khó tụ tài.

Thực tế, rất nhiều gia đình bươn chải làm ăn, tiền vào rồi lại ra, công việc luôn trắc trở mà không hiểu nguyên nhân. Khi xem lại bố cục ngôi nhà, mới thấy "cửa sai" chính là điểm nghẽn khiến tài khí không thể lưu thông. Dưới đây là những lỗi phong thủy về cửa khiến ngôi nhà khó giữ của, và cách hóa giải để tài vận được hanh thông.

1. Cửa chính đối thẳng cửa sau tiền vào tiền ra, nhà không giữ được của

Đây là lỗi phổ biến nhất. Khi cửa chính và cửa sau nằm trên một đường thẳng, sinh khí đi vào lập tức bị "thổi" ra ngoài mà không tụ lại trong nhà. Giống như ngôi nhà là một ống gió, khí tài đi xuyên qua chứ không đọng lại. Người trong nhà thường làm nhiều mà không dư, công việc thiếu ổn định, tiền bạc thất thoát.

Cách hóa giải: Nếu chưa thể thay đổi kết cấu, nên đặt bình phong, kệ tủ hoặc chậu cây xanh cao giữa hai cửa để chặn luồng khí chạy thẳng. Có thể trải thảm màu vàng đất hoặc đỏ gạch tại cửa chính để "giữ khí", giúp năng lượng lưu lại trong nhà lâu hơn.

2. Cửa chính đối thẳng bếp hoặc nhà vệ sinh tài lộc bị "thiêu" hoặc "rửa trôi"

Trong phong thủy, bếp là nơi "tích tài", còn nhà vệ sinh là nơi "xả uế". Khi cửa chính mở ra nhìn thấy ngay hai không gian này, nghĩa là tài khí vừa bước vào đã bị hoặc đốt cháy (với bếp), hoặc rửa trôi (với nhà vệ sinh). Hậu quả là gia đạo dễ hao tài, sức khỏe giảm, tinh thần bất ổn.

Cách hóa giải: Dùng rèm che hoặc vách ngăn nhẹ để tách không gian. Bếp nên bố trí sâu trong nhà, tránh tầm nhìn thẳng từ cửa. Với nhà vệ sinh, nên đóng cửa thường xuyên, giữ khu vực này sạch, khô và có mùi hương dịu. Một lọ tinh dầu hoặc nhánh trầm nhỏ cũng giúp chuyển hóa năng lượng xấu.

3. Cửa trước mở ra gặp cầu thang tài khí "tuột" mất

Vừa mở cửa đã thấy cầu thang là thế "khí thượng tán hạ tán" – sinh khí chưa kịp phân tán đã bị hút lên tầng trên hoặc tuột xuống tầng dưới. Nhà như "trống rỗng", người trong nhà thường cảm thấy mệt mỏi, làm việc nhiều mà kết quả không như mong muốn.

Cách hóa giải: Treo đèn hoặc quả cầu thủy tinh ở khu vực trần giữa cửa và cầu thang để "kéo" năng lượng xuống. Nên trải thảm tròn màu ấm ở chân cầu thang nhằm gom khí, tránh thất tán. Nếu có thể, hãy đặt thêm chậu cây xanh hoặc tượng linh vật chiêu tài (như cóc ngậm tiền, tỳ hưu) bên hông cầu thang, hướng hơi chéo về cửa chính.

4. Cửa mở ra gặp tường kín vận bị chặn, đường công danh trắc trở

Cửa chính mà mở ra gặp tường ngay là thế "khí bị bế". Năng lượng tốt không thể vào, vận may khó đến, công việc hay gặp trở ngại, người trong nhà dễ rơi vào cảm giác bức bối, thiếu lối đi.

Cách hóa giải: Treo tranh có chiều sâu như tranh sơn thủy, con đường, cầu bắc qua sông ở bức tường đối diện để tạo cảm giác "mở lối". Hoặc đặt gương bát quái lõm phía ngoài cửa để hút khí, tránh tắc nghẽn. Nếu diện tích cho phép, nên lùi tường hoặc tạo hành lang ngắn để không gian cửa mở ra thông thoáng hơn.

5. Cửa luôn đóng im ỉm, hư hỏng mà không sửa nhà "mất hơi thở"

Cửa chính không chỉ là lối ra vào mà còn là nơi "thở" của ngôi nhà. Nếu cửa lâu ngày không mở, bản lề rỉ sét, bề mặt bong tróc, khóa kẹt… nghĩa là ngôi nhà đang "nghẹt thở". Khi khí trong nhà không lưu thông, năng lượng trì trệ, người ở dễ uể oải, tiền bạc khó sinh sôi.

Cách hóa giải: Giữ cửa luôn sạch sẽ, hoạt động trơn tru, mở mỗi sáng đón ánh nắng và luồng khí mới. Tránh để rác, giày dép bừa bãi ngay cửa. Có thể đặt chậu cây nhỏ, chuông gió kim loại bên cạnh để kích hoạt vận khí. Một ngôi nhà sáng sủa, thơm tho ngay từ lối vào sẽ giúp tài khí lưu thông tự nhiên.

6. Cửa chính quá nhỏ hoặc lệch hướng so với tổng thể ngôi nhà

Cửa quá nhỏ khiến khí vào ít, vận nhà yếu. Cửa lệch hướng (không song song hoặc vuông góc với trục nhà) khiến dòng năng lượng "xiên lệch", ảnh hưởng đến đường công danh và sức khỏe.

Cách hóa giải: Nếu không thể sửa kết cấu, có thể nới cửa phụ bên cạnh để tăng diện tích đón khí. Nên chọn màu cửa hợp mệnh gia chủ, ví dụ: mệnh Mộc hợp màu xanh, mệnh Hỏa hợp đỏ, mệnh Thổ hợp vàng đất. Treo bức rèm hạt gỗ hoặc chuông gió để trung hòa hướng lệch, đồng thời tạo cảm giác mềm mại, dễ chịu cho không gian.

Cửa đúng nhà hưng, người vượng

Trong phong thủy, cửa chính không chỉ đón khí mà còn "dẫn vận". Cửa thông suốt, sáng sủa, sạch sẽ, có sinh khí thì nhà tự nhiên ấm, tài tự nhiên tụ. Cửa sai hướng, bít tắc hay nặng nề thì phước cũng khó ở lại.

Hãy coi việc chăm sóc cửa nhà như chăm hơi thở của chính mình: mỗi sáng mở cửa đón ánh sáng, mỗi tối đóng cửa để giữ bình an. Giữ lòng người trong nhà hòa thuận, lời nói ấm áp, thì cho dù cửa có chưa thật "đúng hướng", phước khí vẫn tìm đường quay về.

*Thông tin mang tính chất tham khảo.