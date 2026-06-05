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Nhà đất nội đô Hà Nội gần như “đóng băng thanh khoản”

| | Bất động sản

Nhà đất nội đô Hà Nội gần như “đóng băng thanh khoản”

Nhà đất trong nội đô Hà Nội luôn được xem là khoản đầu tư an toàn với khả năng thanh khoản cao và tăng giá theo thời gian. Tuy nhiên, hiện nay, thực tế này đã đảo chiều khi giá đã giảm dần và lượng giao dịch sụt giảm mạnh.

Đường vanh đai 2,5 chạy qua nhiều khu vực thuộc lõi nội đô Hà Nội. Ảnh: Hải Lê

Anh Trần Quân, một môi giới có kinh nghiệm 10 năm làm nghề môi giới nhà đất tại các quận lõi trung tâm Hà Nội, cho biết trong vòng 2 tháng trở lại đây không chỉ riêng anh mà đa số môi giới nhà đất thuộc khu vực các quận Đống Đa, Thanh Xuân cũ chưa bán được căn nào.

Anh Quân cho rằng, hiện khách mua giữ tâm lý e ngại và thận trọng trước động thái đẩy mạnh thu hồi đất, giải phóng mặt bằng triển khai dự án của Nhà nước. Môi giới này cho hay, những ngày này, công tác giải phóng mặt bằng đường vành đai 2,5 được đẩy nhanh, trong đó nhiều khu dân cư ở đường Nguyễn Trãi, phố Chính Kinh, Quan Nhân, Nhân Hòa, Đầm Hồng, Khương Đình nằm trong diện giải tỏa khiến nhà đất trong khu vực này gần như đóng băng.

Theo anh Quân, những khách hàng của anh rao bán từ trước Tết mà không có khách hỏi đã giảm giá từ 500 triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng với mong muốn tìm khách mua nhưng vẫn chưa có giao dịch thành công.

Không chỉ khu có khu vực đang triển khai các dự án đầu tư hạ tầng giao thông khiến giao dịch sụt giảm, ngay cả các khu vực Mỹ Đình, mặc dù không có dự án giao thông lớn triển khai vẫn im ắng. Anh Thanh Hà, môi giới khu vực này cho hay, hiện mức giá quanh khu vực phường Từ Liêm hiện đã quá cao, từ hơn 200 đến 500 triệu/m2 tuỳ vị trí khiến nhà đầu tư nao núng xuống tiền thời điểm này.

Dữ liệu từ Trung tâm Nghiên cứu thị trường và am hiểu khách hàng One Mount Group cho thấy, quý vừa qua Hà Nội ghi nhận tổng 11.100 giao dịch (gồm cả chung cư và nhà đất thổ cư), giảm 50% so với quý trước và giảm 12% so với cùng kỳ năm 2025.

Riêng nhà thổ cư có khoảng 6.000 giao dịch, tuy nhiên mức độ quan tâm đến nhà riêng tại Thủ đô cũng giảm 22% tính đến đầu tháng 4. Cùng với đó, giao dịch chủ yếu đến từ khu vực phía Bắc và Đông, không có nhiều trong khu vực lõi.

Ông Phạm Đức Toản, Tổng GĐ EZ Property cho biết, giai đoạn trước, nhà đất thổ cư từng là phân khúc chiếm tỷ trọng lớn trong tổng giao dịch của thị trường. Lý do là tệp khách của loại hình này rất rộng, gồm cả người mua ở thực, đầu tư kinh doanh, cho thuê, tích sản hay đầu tư "lướt sóng".

Thời gian qua, động thái đẩy mạnh giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, rà soát quy hoạch và chỉnh trang đô thị của thành phố tác động mạnh mẽ đến tâm lý và thanh khoản loại hình này.

Theo ông Toản, chỉ trong thời gian ngắn, nhiều công trình từ trung tâm ra vành đai 2 tại Thủ đô đồng loạt thi công cống, cầu và giải phóng mặt bằng như dự án vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, vành đai 2.5, cầu Tứ Liên, cầu Trần Hưng Đạo...

Cùng đó, Hà Nội đang thống nhất từng bước di dời, sắp xếp, quy hoạch lại toàn bộ khu dân cư ngoài đê nhằm đáp ứng yêu cầu tái thiết toàn diện, đồng bộ không gian hai bên sông Hồng theo định hướng Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội.

“Những động thái này khiến người mua nhà chuyển sang động thái nghe ngóng thay vì quyết định nhanh như trước kia”, ông Toản nói.

Thông Chí

Đại Đoàn Kết

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