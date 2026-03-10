Nhà đầu tư chuyển từ "lướt sóng ngắn hạn" sang "tích sản bền vững"

Trong bối cảnh ấy, câu hỏi đặt ra không còn là mua gì để thắng nhanh mà đâu là tài sản xứng đáng hiện diện lâu dài trong danh mục của nhà đầu tư có tầm nhìn?

Khi dòng vốn thôi "đánh cược" vào chu kỳ sóng ngắn

Bước vào giai đoạn 2026 - 2030, thị trường bất động sản đang chứng kiến sự chuyển dịch mang tính bước ngoặt. Thị trường không còn lặp lại những nhịp tăng trưởng nóng đồng loạt mà bắt đầu chuyển sang giai đoạn phát triển bền vững, có chọn lọc và phân lớp rõ rệt.

Theo các chuyên gia, trong thị trường ngày càng minh bạch, tư duy đầu cơ, "đánh sóng" sẽ dần bị loại khỏi cuộc chơi. "Sân chơi" trong chu kỳ mới chỉ dành cho những nhà đầu tư hiểu giá trị thật của bất động sản, biết nắm giữ lâu dài và tối ưu hiệu quả khai thác dòng tiền.

Trong câu chuyện đường dài, bài toán của nhà đầu tư không còn là ‘mua gì để thắng nhanh’, mà là tái cơ cấu danh mục theo hướng bền vững: thanh lý dứt khoát những tài sản sống nhờ kỳ vọng ảo hoặc nền tảng pháp lý mơ hồ, đồng thời dịch chuyển vốn sang các tài sản có khả năng giữ giá và tạo dòng tiền dài hạn.

Lấy thị trường Đà Nẵng năm 2025 - 2026 làm ví dụ, bức tranh phân hóa đang hiện lên khá rõ. Bất động sản nghỉ dưỡng tiếp tục trầm lắng khi thanh khoản thấp, nguồn cung mới hạn chế và các vướng mắc pháp lý chưa được tháo gỡ triệt để.

Ở chiều ngược lại, căn hộ đang trở thành phân khúc dẫn dắt thị trường với dự báo nguồn cung mới khoảng 6.000 - 7.000 căn. Tuy nhiên, phần lớn nguồn cung tập trung ở phân khúc trung - cao cấp, có thể dẫn đến tình trạng cung vượt cầu trong cục bộ. Trong khi đó, nhóm căn hộ biểu tượng thuộc phân khúc hàng hiệu, thường tọa lạc tại khu vực trung tâm và ven sông Hàn, lại đang khan hiếm. Với những chuẩn mực phát triển cao cấp, từ vị trí độc bản, tiêu chuẩn thiết kế đến khả năng khai thác bền vững cùng với sự hạn chế về nguồn cung khiến những sản phẩm này được giới đầu tư nhìn nhận như tài sản phù hợp để nắm giữ dài hạn trong chu kỳ mới.

Chuẩn mực mới của tài sản nắm giữ dài hạn

Theo các chuyên gia, trong một chu kỳ mà thị trường ưu tiên giá trị thực, một bất động sản xứng đáng để nắm giữ dài hạn phải hội tụ ba yếu tố cốt lõi: pháp lý minh bạch, cấu trúc sản phẩm phù hợp và khả năng tạo dòng tiền bền vững.

Căn hộ biểu tượng ven sông Hàn - nhóm tài sản khan hiếm - phù hợp để nắm giữ trong chu kỳ mới. Ảnh: ROX Signature

Khả năng tạo dòng tiền của The Legend Danang cũng được củng cố bởi bối cảnh phát triển dài hạn của Đà Nẵng. Đà phục hồi bền vững của du lịch cùng định hướng hình thành Trung tâm Tài chính Quốc tế đang mở rộng tệp khách thuê chất lượng cao tại khu vực ven sông Hàn. Nhóm chuyên gia, doanh nhân, người nước ngoài và hộ gia đình thu nhập cao, vốn ưu tiên không gian sống cao cấp và ổn định sẽ mang đến dòng tiền thuê dài hạn, ít chịu tác động bởi biến động chu kỳ ngắn.

Trong một kịch bản đầu tư thận trọng, hiệu quả dài hạn của căn hộ hàng hiệu bên sông Hàn thể hiện khá rõ. Với mức giá khoảng 7,5 tỷ đồng, giả định hiệu suất cho thuê 50%, chi phí vận hành chiếm 30% và giá trị tài sản tăng đều 6% mỗi năm, sau 5 năm, tổng lợi nhuận từ cả dòng tiền thuê và tăng giá ước đạt khoảng 5,55 tỷ đồng, tương đương mức sinh lời gần 74% so với vốn ban đầu.

The Legend Danang mang tới 3 lớp giá trị: ở - khai thác dòng tiền - tích sản dài hạn. Ảnh: ROX Signature

Bên cạnh đó, giá trị nắm giữ dài hạn của The Legend Danang còn đến từ tính không thể sao chép của vị trí và bản sắc dự án. Quỹ đất trung tâm ven sông Hàn, đặc biệt khu vực chân cầu Rồng, gần như không còn dư địa cho các dự án mới, tạo nên sự khan hiếm tự nhiên, yếu tố giúp tài sản giữ giá trong dài hạn và qua nhiều chu kỳ của thị trường. Với mô hình tổ hợp thương mại - khách sạn - căn hộ cao cấp, cùng thiết kế hiện đại, tiện ích chuẩn 5 sao và hệ vận hành theo tiêu chuẩn quốc tế, The Legend Danang (Tổ hợp Trung tâm thương mại, khách sạn và căn hộ thành phố huyền thoại – Đà Nẵng) được nhìn nhận không chỉ là một sản phẩm đầu tư, mà còn là một tài sản mang giá trị biểu tượng, có giá trị sưu tầm và để truyền đời.

Trong bối cảnh thị trường sôi động trong thận trọng, nhà đầu tư thành công trong chu kỳ tới không phải là người mua được nhiều mà phải mua đúng sản phẩm và giữ đủ lâu. Khi công năng không đổi nhưng tài sản vẫn được trả giá cao hơn, phải chăng thị trường đang bước vào giai đoạn mà bản sắc tài sản và vị thế sở hữu trở thành thước đo mới của giới đầu tư dài hạn?