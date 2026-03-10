Thủ tướng giao nhiệm vụ quan trọng cho EVN, VNPT, Viettel và 5 tỉnh thành miền Bắc

Văn phòng Chính phủ vừa ban hành Thông báo về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi kiểm tra tiến độ triển khai dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình và tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội.

Theo kết luận của Thủ tướng, Cảng hàng không quốc tế Gia Bình được xác định là dự án quan trọng quốc gia. Không chỉ đóng vai trò là một cảng hàng không, sân bay quốc tế, dự án còn được kỳ vọng mở ra không gian phát triển mới cho khu vực Thủ đô Hà Nội và tỉnh Bắc Ninh, đồng thời trở thành trung tâm kết nối với ba cực tăng trưởng quan trọng của khu vực phía Bắc gồm Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh.

Bên cạnh đó, sân bay Gia Bình còn được định hướng tăng cường kết nối với các tỉnh vùng Đồng bằng sông Hồng và vùng Thủ đô, đồng thời mở rộng liên kết quốc tế thông qua các cửa khẩu đường bộ, đường sắt tại Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Ninh và Hải Phòng.

Để hiện thực hóa mục tiêu trên, Thủ tướng giao Bộ Công an chủ trì nghiên cứu, đề xuất phương án triển khai dự án tuyến đường bộ cao tốc kết nối Cảng hàng không quốc tế Gia Bình với Hải Phòng. Việc nghiên cứu phải bảo đảm kết nối đồng bộ, phát huy tối đa hiệu quả đầu tư của cả dự án sân bay Gia Bình và tuyến đường kết nối sân bay với Thủ đô Hà Nội.

Cùng với đó, UBND tỉnh Bắc Ninh được yêu cầu khẩn trương rà soát, điều chỉnh các quy hoạch có liên quan theo thẩm quyền. Quy hoạch phải có tầm nhìn dài hạn tối thiểu 100 năm, bảo đảm định hướng phát triển lâu dài, "nhìn xa, trông rộng, nghĩ sâu, làm lớn", đồng thời tập trung cao độ để hoàn thành trong tháng 3.

Đồng thời, UBND tỉnh Bắc Ninh được giao chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công an và các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện Đề án thành lập khu thương mại tự do thế hệ mới gắn với phát triển khu kinh tế Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, trình cấp có thẩm quyền trong tháng 3.

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương liên quan gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Hưng Yên, Hải Phòng và Quảng Ninh rà soát tiến độ triển khai các công trình, dự án kết nối với sân bay Gia Bình, bao gồm đường bộ, đường sắt và cảng biển. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch và lộ trình triển khai cụ thể nhằm bảo đảm các hạng mục hạ tầng được hoàn thành và khai thác đồng bộ với Cảng hàng không quốc tế Gia Bình.

Về hạ tầng kỹ thuật phục vụ dự án, Thủ tướng giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) chủ trì rà soát và có giải pháp bảo đảm cung cấp đầy đủ, liên tục nguồn điện. Trong khi đó, Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và Tập đoàn Công nghiệp – Viễn thông Quân đội (Viettel) chịu trách nhiệm cung cấp dịch vụ viễn thông, thông tin và tín hiệu. Tỉnh Bắc Ninh được giao nhiệm vụ bảo đảm nguồn nước cùng các hạ tầng chiến lược khác phục vụ quá trình xây dựng, vận hành và khai thác dự án.

Thủ tướng cũng yêu cầu các bộ, ngành và địa phương chủ động phối hợp chặt chẽ với UBND TP Hà Nội và UBND tỉnh Bắc Ninh trong quá trình triển khai các dự án theo thẩm quyền, đặc biệt trong công tác giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật.

Bên cạnh đó, tỉnh Bắc Ninh có trách nhiệm cung cấp vật liệu xây dựng cho Hà Nội, các chủ đầu tư, nhà đầu tư và nhà thầu theo đúng quy định của pháp luật, đồng thời kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền đối với những nội dung vượt thẩm quyền giải quyết.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh, trong quá trình triển khai các dự án phải bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng, an toàn và vệ sinh môi trường, đồng thời kiên quyết phòng chống tham nhũng, tiêu cực và lãng phí.

Tú An