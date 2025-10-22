Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nhà đầu tư lỗ hay lãi khi 'bắt đáy’ chứng khoán phiên lao dốc?

22-10-2025 - 17:54 PM | Thị trường chứng khoán

Hôm nay (22/10), số cổ phiếu “bắt đáy” trong phiên VN-Index giảm kỷ lục 94 điểm ngày 20/10 đã về tài khoản nhà đầu tư, được phép giao dịch. Tuy nhiên, kỳ vọng “lướt sóng” chốt lời không thành công với số đông.

Đà hồi phục vẫn vấp phải lực cản, khi áp lực bán gia tăng ở nhóm vốn hóa lớn trong phiên sáng. Qua giờ nghỉ trưa, chỉ số chính tiếp tục nới rộng đà giảm, có thời điểm VN-Index đã giảm tới 34 điểm lùi về 1.630 điểm. Tuy nhiên, cũng từ đây, lực cầu gia tăng tạo nên cú “rút chân” hơn 50 điểm, VN-Index kết phiên tăng hơn 15 điểm.

Trong rổ VN30, GAS là điểm sáng nổi bật khi bật tăng hơn 5%, góp phần kéo chỉ số hồi phục. Theo sau là FPT và GVR cùng tăng hơn 4%, trong khi PLX và DGC cũng nối tiếp xu hướng tích cực với mức tăng quanh 2-3%.

Nhà đầu tư lỗ hay lãi khi 'bắt đáy’ chứng khoán phiên lao dốc?- Ảnh 1.

Nhiều nhóm cổ phiếu đang trên đà phục hồi.

Nhóm cổ phiếu “họ Vin” cũng cho thấy tín hiệu hồi phục rõ rệt: VHM tăng gần 2%, VRE nhích thêm 0,5%, còn VIC dù chưa thoát khỏi sắc đỏ nhưng mức giảm chỉ còn nhẹ khoảng 0,2%.

Ở chiều ngược lại, lực bán vẫn đè nặng lên SHB, khiến mã này giảm hơn 2%. Một số cổ phiếu khác như SSB, VNM, STB, SSI, HPG, TPB cũng ghi nhận trạng thái điều chỉnh nhẹ, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư sau nhịp biến động mạnh.

Diễn biến nhóm ngân hàng hôm nay tương đối phân hóa. Một số mã bật tăng mạnh như PGB vươn lên dẫn đầu với mức tăng gần 7%, theo sau là ABB (+5,6%), BVB (+3,1%), OCB (+2,4%), LPB (+1,8%) và CTG (+1,1%). Ở chiều ngược lại, áp lực bán vẫn hiện hữu tại các mã SSB, EIB, VBB, SHB và VAB, khiến nhóm này giảm 1-2%. Cổ phiếu lớn nhóm ngân hàng chưa tìm chưa trở lại vai trò dẫn dắt.

N hóm bất động sản có phần tích cực hơn thị trường chung. CEO tiếp tục gây chú ý với phiên tăng trần lên 31.400 đồng/cổ phiếu, trong khi L14 cũng tăng gần 10%, cho thấy dòng tiền đầu cơ đang quay trở lại nhóm này. Các mã TCH, PDR, HPX và HDC đồng loạt tăng từ 3-5%, củng cố xu hướng hồi phục chung.

Không chỉ nhóm đầu cơ, loạt cổ phiếu vốn hóa trung bình như DIG, DXG, HDG, DXS và NLG cũng duy trì đà tăng ổn định quanh 2-3%, phản ánh tâm lý tích cực lan tỏa toàn ngành.

Kết thúc phiên giao dịch 22/10, VN-Index tăng 15,07 điểm (0,91%) lên 1.678,5 điểm. HNX-Index tăng 4,04 điểm (1,53%) đạt 268,69 điểm. UPCoM-Index tăng 0,36 điểm (0,33%) lên 109,82 điểm.

Thanh khoản tăng nhanh về cuối phiên, nhưng tính chung cả phiên, giá trị giao dịch vẫn sụt giảm đáng kể so với hôm qua. Sàn HoSE ghi nhận giá trị giao dịch 29.298 tỷ đồng, giảm trên 20% so với phiên trước.

Theo Việt Linh

tienphong.vn

chứng khoán

