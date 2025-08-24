Nhà đầu tư Mỹ đứng trước cơ hội thâu tóm TikTok

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã có các nhà đầu tư Mỹ sẵn sàng mua TikTok và có thể tiếp tục lùi thời hạn để công ty Trung Quốc ByteDance thoái vốn khỏi ứng dụng này tại Mỹ. Động thái trên diễn ra chỉ vài ngày sau khi Nhà Trắng mở tài khoản trên nền tảng video ngắn này.

Phát biểu với báo giới, ông chủ Nhà Trắng bác bỏ những lo ngại của lưỡng đảng về an ninh đối với TikTok, nói rằng chính quyền sẽ theo dõi nếu có vấn đề phát sinh. Tổng thống Trump cho rằng lo ngại về quyền riêng tư và an ninh quốc gia liên quan ứng dụng TikTok đã “bị thổi phồng quá mức”. Ông cho biết sẽ trao đổi với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình “vào thời điểm thích hợp”.

Trước đó, ngày 19/8, Nhà Trắng lập kênh TikTok chính thức. Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết “chính quyền cam kết truyền đạt những thành công lịch sử mà Tổng thống Trump đã mang lại cho người dân Mỹ thông qua càng nhiều đối tượng và diễn đàn càng tốt”.

Theo luật được thông qua năm 2024, TikTok phải ngừng hoạt động tại Mỹ từ ngày 19/1 năm nay. Tuy nhiên, hồi tháng 6 vừa qua, Tổng thống Trump đã gia hạn lần thứ ba việc hoãn thực thi lệnh cấm đối với TikTok. Thời gian gia hạn là 90 ngày, đến ngày 17/9.

Tổng thống Trump hiện là một trong những chính trị gia có sức ảnh hưởng lớn nhất trên TikTok. Ngoài 110,1 triệu người theo dõi trên nền tảng này, ông còn có 108,5 triệu người theo dõi trên nền tảng X. Tuy nhiên, mạng xã hội ông ưu ái nhất vẫn là Truth Social, do chính ông sở hữu, với 10,6 triệu người theo dõi.

So sánh với Nhà Trắng, tài khoản chính thức của cơ quan này chỉ có 2,4 triệu người theo dõi trên X và 9,3 triệu người theo dõi trên Instagram.