Nhà đầu tư phía Bắc đang rót vốn vào TP.HCM, đâu là điểm đến tiềm năng

Vì sao nhà đầu tư phía Bắc săn căn hộ khu đông bắc TP.HCM

Cuối Quý 3/2025, khoảng 30% tổng giao dịch nhà ở phía Nam đến từ nhà đầu tư Hà Nội, gấp đôi năm 2024, đồng thời 61% lượng tìm kiếm bất động sản phía Nam xuất phát từ các nhà đầu tư miền Bắc. Trong đó, khu vực đông bắc TP.HCM ghi nhận mức quan tâm nhiều hơn cả, sức nóng này đến từ việc khu vực sở hữu hệ thống hạ tầng trọng điểm, tiềm năng cho thuê lớn và dư địa tăng giá cao.

Theo đó, giai đoạn 2025 - 2030 khu đông bắc TP.HCM sẽ đón nhận loạt dự án giao thông "xương sống" như: Mở rộng Quốc lộ 13 lên 8 - 10 làn xe sẽ hoàn thiện toàn tuyến vào năm 2028; Vành đai 3 sẽ vận hành vào năm 2026; Cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành sẽ hoàn thành vào năm 2027. Đặc biệt, Metro số 1 kéo dài chạy dọc Mỹ Phước - Tân Vạn và Metro số 2 chạy dọc Quốc lộ 13 đang được thành phố ưu tiên triển khai.

Hạ tầng khu đông bắc TP.HCM đang bước vào 1 "cuộc đại phẫu" quy mô lớn, với nhiều công trình đang gấp rút triển khai thi công

Không chỉ sở hữu loạt hạ tầng "khủng", khu vực đông bắc còn là "thủ phủ" công nghiệp quy tụ các khu công nghiệp lớn như VSIP 1, Đồng An, Việt Hương…thu hút hàng chục nghìn chuyên gia, kỹ sư sinh sống và làm việc. Nhờ đó, thị trường cho thuê tại đây luôn duy trì mức hấp dẫn với tỷ lệ lấp đầy > 90%, đặc biệt đối với các dự án gần khu công nghiệp và các tiện ích trường học, bệnh viện, công viên, trung tâm thương mại. Mức giá cho thuê khu vực này đang ghi nhận dao động từ 9 - 12 triệu/tháng/căn hộ 2 phòng ngủ.

Trong khi nhu cầu thuê của chuyên gia không ngừng tăng, nguồn cung căn hộ cao cấp sắp bàn giao lại rất khan hiếm. Khoảng trống này đang trở thành "điểm hút vốn" mới, nhiều nhà đầu tư phía Bắc lựa chọn căn hộ sắp bàn giao tại khu vực này để đón dòng khách thuê ổn định, giàu tiềm năng.

Sau hai năm đầu tư căn hộ tại Hà Nội với biên lợi nhuận thu hẹp, anh Trần Nam (37 tuổi, Cầu Giấy) quyết định chuyển dòng vốn vào TP.HCM đầu tư căn hộ cho thuê. Theo anh Nam: "Một căn hộ 60m² tại Hà Nội khu vực sống tốt đã chạm gần 5 tỷ; trong khi tại TP.HCM, sản phẩm tương đương chỉ khoảng 2,5 – 3 tỷ. Giá thấp hơn 40– 50%, hạ tầng đang thúc đẩy mạnh, nhu cầu nhà ở cao chính là lý do tôi dịch chuyển vốn".

Đặc biệt xu hướng tìm kiếm cơ hội tại các dự án nằm gần những tuyến hạ tầng đang thi công như Vành đai 3, Metro là những bước đi chiến lược của các nhà đầu tư nhằm hưởng lợi trực tiếp khi công trình hoàn thiện.

Benhill - Căn hộ chuẩn sống chuyên gia, dẫn đầu xu hướng đầu tư

Nằm giữa làn sóng đầu tư căn hộ tại khu đông bắc TP.HCM, dự án Benhill sở hữu đầy đủ lợi thế mà nhà đầu tư phía Bắc đang tìm kiếm. Dự án nằm liền kề công viên và trường mầm non, THCS Thuận Giao, trong bán kính từ 2-5km tới Aeon Mall Canary, MM Mega Market, bệnh viện quốc tế Columbia, đa khoa An Phú, sân Golf sông Bé và các khu công nghiệp như VSIP, Việt Hương…Đặc biệt, từ Benhill đi về hướng Thủ Dầu Một khoảng 20 phút để tiếp cận sân golf Harmonie Golf Park, Twin Doves Golf Club, cùng bệnh viện đa khoa Bình Dương quy mô 1500 giường, dự kiến đi vào hoạt động năm 2026.

Benhill nằm ngay tâm điểm giao thông đô thị tương lai khi chỉ cách nhà Ga của Metro số 1 kéo dài (Thành phố mới - Suối Tiên) khoảng 200m, nhà ga Metro số 2 (Thủ Dầu Một - Hiệp Bình Phước) khoảng 2km. Lợi thế hạ tầng, tiện ích, công nghiệp đang giúp dự án đón trọn nhu cầu thuê căn hộ đang ngày một tăng mạnh.

Dự án có quy mô 841 căn hộ, cao 24 tầng nổi, 1 tầng hầm với chuỗi 25 tiện ích gồm hồ bơi 300m2, 5 tầng vườn xanh, 5 phòng sinh hoạt cộng đồng; 2 tầng thương mại dịch vụ với cafe, nhà hàng, siêu thị mini, hiệu thuốc, dịch vụ làm đẹp, chăm sóc sức khỏe…Hệ thống tiện ích này đáp ứng trọn vẹn nhu cầu sống - làm việc - giải trí của nhóm khách thuê chuyên gia và cư dân trẻ.

Hệ tiện ích đầy đủ đáp ứng tiêu chuẩn sống cao cấp của các chuyên gia

Theo khảo sát, Benhill đang là dự án tại khu Đông Bắc sẽ bàn giao nhà dự kiến tháng 12/2025. Đại diện đơn vị phát triển kinh doanh Đất Xanh Miền Bắc cho biết: "Ngày bàn giao nhà đã cận kề nên rất nhiều doanh nghiệp trên địa bàn đã liên hệ với chúng tôi để đặt chỗ thuê căn hộ cho cán bộ nhân viên, chuyên gia ở vào ở từ đầu năm 2026. Đây là tín hiệu rõ rệt về nhu cầu thật và tiềm năng khai thác của Benhill."

Không chỉ nổi bật về vị trí và tiềm năng cho thuê căn hộ, mức giá Benhill hiện được đánh giá mềm so với nhiều dự án cùng phân khúc trong khu vực. Hiện tại, nhà đầu tư chỉ cần bỏ khoảng hơn 300 triệu vốn tự có để nhận nhà khai thác ngay, hỗ trợ vay 70% giá trị căn hộ và lãi suất 0% tới 18 tháng. Đáng chú ý, dự án đang áp dụng chính sách đầu tư "2 lớp an toàn": Cam kết thuê lại trong 2 năm, tiền thuê tương tương tới 10% giá trị căn hộ và cam kết mua lại nguyên giá sau 2 năm với bất kỳ lý do nào. Đây là những cơ chế đặc biệt giúp nhà đầu tư giảm thiểu rủi ro và yên tâm khai thác dòng tiền ngay khi sở hữu.

Với vị trí chiến lược, nhu cầu thuê cao và chính sách đầu tư an toàn hiếm có, Benhill đang nổi lên như một trong những lựa chọn sáng giá của dòng vốn phía Bắc tại TP.HCM thời điểm hiện tại.

Liên hệ đơn vị phát triển kinh doanh: Công ty Cổ phần Dịch vụ và Địa ốc Đất Xanh Miền Bắc

Hotline: 0917 61 2020