Nhà đầu tư quay lại lướt sóng bất động sản

Mua để ở đã giảm

Theo ông Lưu Quang Tiến, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu Kinh tế - Tài chính - Bất động sản Dat Xanh Services (DXS-FERI), niềm tin thị trường vào bất động sản được củng cố và cải thiện rõ rệt, thể hiện qua số lượt tìm kiếm, tìm hiểu thông tin dự án liên tục tăng, thời gian quyết định chọn sản phẩm giao dịch nhà đất, căn hộ giảm và đặc biệt là số giao dịch thành công tăng 2,5 lần so với năm 2023.

Theo thống kê của Dat Xanh Services - FERI, năm 2024 xu hướng tìm kiếm bất động sản từ Google trend đã có sự tăng trưởng đáng kể. Cụ thể, mức độ quan tâm bất động sản ghi nhận tại ngày 31/12/2024 đã tăng 44% so với cùng kỳ năm 2023, tăng 200% so với cùng kỳ năm 2022.

Mức độ quan tâm đến bất động sản tăng gấp đôi so với giai đoạn thị trường nằm ở vùng đáy cho thấy niềm tin từ khách hàng đã hồi phục.

Xu hướng thay đổi ghi nhận được từ phía khách hàng có sự chuyển tâm lý, chuyển hành vi, chuyển dòng tiền. Thời gian quyết định chọn giao dịch sản phẩm nhanh hơn, khi thời gian bình quân từ lúc tìm hiểu đến lúc quyết định chọn mua sản phẩm của khách hàng trong năm 2024 đã giảm đi rất nhiều so với năm 2023.

Khảo sát về thời gian quyết định chọn sản phẩm giao dịch của khách hàng được thực hiện bởi Dat Xanh Services - FERI cho thấy trong năm 2024, thời gian từ khi khách hàng tìm hiểu sản phẩm dự án đến khi quyết định giao dịch, có đến 40,9% khách hàng chỉ mất từ 1-3 tháng để ra quyết định so với mức 18,2% của năm 2023. Đồng thời chỉ còn 6,1% khách hàng cần thời gian hơn 1 năm để ra quyết định so với tỷ lệ 52,3% của năm 2023. Điều này cho thấy khách hàng đã có niềm tin và ra quyết định mua bất động sản nhanh hơn hẳn so với cùng kỳ năm trước.

Khảo sát của Dat Xanh Services - FERI về mục đích chính khi mua bất động sản của khách hàng đã có sự chuyển dịch, khi tỷ lệ khách hàng mua để ở vẫn là xu hướng chủ đạo trong năm 2024 chiếm 44,9%, có sự điều chỉnh giảm so với tỷ lệ 59,5% của năm 2023.

Đáng chú ý, đã có xuất hiện 10% khách hàng đầu tư lướt sóng trong năm 2024, so với chỉ 1,5% khách hàng mua đầu tư lướt sóng bất động sản trong năm 2023 và lượng khách hàng mua đầu tư tích sản lâu dài, đầu tư cho thuê cũng đã tăng.

Môi giới lạc quan

Bà Phạm Thị Nguyên Thanh, Tổng giám đốc Dat Xanh Services đánh giá, 2024 là một năm bận rộn với cá nhân môi giới khi thị trường bất động sản có sự khởi sắc. Cụ thể, rộn ràng đăng ký học và chờ thi lấy chứng chỉ môi giới hành nghề bất động sản đáp ứng yêu cầu theo Luật kinh doanh Bất động sản 2023. Nô nức xây kênh, ứng dụng công nghệ vào hoạt động bán hàng với kỳ vọng đạt hiệu quả kinh doanh cao.

Môi giới đang dần có niềm tin tích cực về nhịp phục hồi của thị trường bất động sản.

Môi giới cũng tất bật tham gia các sự kiện lớn nhỏ như training, kick-off, site tour, mở bán… hàng tuần và chủ động chuyển hóa tệp khách hàng, thị trường, sản phẩm, môi trường… để phù hợp với nhịp thị trường.

“Trong kỷ nguyên số, cá nhân môi giới bất động sản muốn tồn tại thì yêu cầu tính chuyên nghiệp ngày càng cao. Ngoài các kỹ năng, kiến thức về thị trường, sản phẩm và ngành, năm 2024 các cá nhân môi giới còn cần bổ sung các kiến thức liên quan đến công nghệ, phần mềm, khả năng ứng dụng AI, khả năng xây kênh và thậm chí trở thành “tour guide’’ để tư vấn chuỗi các dự án cho các nhà đầu tư bất động sản”, bà Thanh nói.

Đáng chú ý, môi giới đang dần có niềm tin tích cực về nhịp phục hồi của thị trường. Khảo sát của Dat Xanh Services – FERI cho thấy, nhận định về mức độ cải thiện của thị trường bất động sản trong năm 2024 khá khả quan. Có đến 89,4% cá nhân môi giới đánh giá phản hồi thị trường đã có sự cải thiện, trong đó cải thiện nhẹ là 37,8%, cải thiện vừa là 19,7%, và cải thiện tốt là 31,9% và chỉ có 10,6% cá nhân môi giới đánh giá rằng thị trường chưa có sự cải thiện.

Dự báo về thời điểm thị trường bất động sản phục hồi, góc nhìn của cá nhân môi giới cũng khá tích cực, có đến 63% cá nhân môi giới kỳ vọng thị trường sẽ phục hồi trong năm 2025 (trong đó, 29% lựa chọn thời điểm phục hồi từ quý I-II/2025 và 34% lựa chọn thời điểm phục hồi từ quý III-IV/2025), 23% cá nhân môi giới đánh giá đến năm 2026 thị trường bất động sản phục hồi, 14% cá nhân môi giới cho rằng thị trường bất động sản đã phục hồi từ quý III-IV/2024.

Ông Lưu Quang Tiến cũng cho biết thêm, thị trường bất động sản trong năm 2024 đã có những chuyển biến tích cực. Cụ thể, số lượng doanh nghiệp bất động sản quay lại hoạt động tăng 42,2 % so với năm 2023. Đây là mức tăng rất cao, cho thấy niềm tin vào sự phục hồi của thị trường bất động sản đang ngày càng gia tăng.

Số doanh nghiệp thành lập mới trong ngành bất động sản ghi nhận 4.580 doanh nghiệp, giảm 2,7% so với năm trước nhưng quy mô vốn bình quân trên mỗi doanh nghiệp thành lập mới đã tăng 2,5%.

“Điều này phần nào thể hiện được sự chặt chẽ trong quản lý của nhà nước về việc thành lập các doanh nghiệp mới hoạt động trong lĩnh vực bất động sản với hàng loạt yêu cầu về quy mô, nguồn vốn, trang thiết bị vận hành cũng như các chứng chỉ cần thiết. Diễn biến trái chiều ở các chỉ số trên cho thấy thị trường bất động sản đang phát triển theo hướng bền vững hơn”, ông Tiến nói.