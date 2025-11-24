Nhà đầu tư rần rần “xin vía” top Chứng Trường Bạc Tỷ mùa 2: Sau 1 tuần biến động, hiệu suất vượt 16%

Trong tuần trước, VN-Index khởi sắc mạnh ngay từ đầu tuần. Tại phiên giao dịch ngày 17/11, chỉ số tăng gần 19 điểm, tương ứng mức tăng khoảng 1,16%, và đóng cửa ở 1.654 điểm. Sau nhiều nhịp biến động, VN-Index kết tuần (phiên 21/11) vẫn giữ nguyên mốc 1.654 điểm – củng cố tâm lý lạc quan của nhà đầu tư. Trong bối cảnh thị trường nhiều kỳ vọng như vậy, cuộc thi đầu tư Chứng Trường Bạc Tỷ mùa 2 do Chứng khoán Pinetree phối hợp với CafeF tổ chức đã chính thức bước vào giai đoạn thi đấu. Theo ban tổ chức, ngay trong ngày đầu tiên, bảng Cá Koi của giải Cơ sở ghi nhận hiệu suất cao nhất vượt +9% chỉ trong một phiên. Tính đến cuối phiên 21/11, nhà đầu tư dẫn đầu bảng Cá Koi đã đạt hiệu suất trên 16% – chỉ sau một tuần tranh tài.

Dù vòng Cơ sở đã diễn ra, cơ hội vẫn rộng mở với nhà đầu tư thông qua giải Phái sinh – được xem là "sàn đấu cao trào" nhờ biên độ lớn, tốc độ giao dịch nhanh và yêu cầu chiến thuật cao. Giải Phái sinh có tổng giá trị giải thưởng lên tới 90 triệu đồng, trong đó các giải cao nhất trị giá 10 triệu đồng. Nhà đầu tư chỉ cần tải ứng dụng AlphaTrading, mở tài khoản và đăng ký thi đấu hoàn toàn miễn phí.

Đáng chú ý, "Combo ưu đãi" của Chứng khoán Pinetree vẫn tiếp tục áp dụng cho Nhà đầu tư chỉ đăng ký giải Phái sinh, gồm: 0 phí giao dịch cơ sở trọn đời, 0 phí giao dịch phái sinh trong 3 tháng, lãi suất margin 0% trong 30 ngày. Đặc biệt, 100% nhà đầu tư mở tài khoản mới và tham gia cuộc thi còn được nhận cổ phiếu thưởng may mắn trị giá đến 1 triệu đồng.