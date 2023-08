Nhà đầu tư xin trả dự án ở Sóc Trăng và cái kết 'có hậu'

Theo Quyết định số 1920/QĐ-UBND của UBND tỉnh Sóc Trăng, NSH Petro được thuê đất theo hình thức trả tiền một lần cho cả vòng đời dự án.

Theo Quyết định số 1920/QĐ-UBND, do Phó chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Vương Quốc Nam vừa ký ban hành: NSH Petro được thuê 107.571,5m2 đất trong Cụm công nghiệp Ngã Năm để thực hiện Dự án Kho trung chuyển xăng dầu, nhà máy phối trộn xăng sinh học, trạm chiết nạp gas, trạm cung cấp xăng dầu sinh học, với hình thức thuê đất trả tiền một lần cho cả vòng đời dự án; thời hạn cho thuê đất đến ngày 28/8/2068; giá đất, tiền thuê đất phải nộp theo quy định hiện hành.

UBND tỉnh Sóc Trăng cũng giao Sở TN&MT, Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng và Sở, ngành, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện. Theo đó, Sở TN&MT có trách nhiệm phối hợp các đơn vị liên quan tiến hành bàn giao đất trên thực địa và ký hợp đồng thuê đất đối với NSH Petro; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho NSH Petro sau khi doanh nghiệp hoàn thành nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh Sóc Trăng có trách nhiệm tổ chức thực hiện việc thu tiền bảo vệ, phát triển đất trồng lúa và tiền thuê đất đối với NSH Petro theo quy định. Sở NN&PTNT có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn NSH Petro thực hiện phương án sử dụng tầng đất mặt của đất trồng lúa theo phương án do doanh nghiệp lập đúng theo quy định.

NSH Petro có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định; đồng thời, quản lý, sử dụng đất đúng mục đích được cho thuê và tuân thủ các quy định hiện hành.

Dự án đầu tư kho trung chuyển xăng dầu, nhà máy trộn xăng sinh học, trạm chiết nạp gas, trạm cung cấp xăng sinh học do NSH Petro đầu tư đã được UBND tỉnh Sóc Trăng trao Quyết định chủ trương đầu tư vào ngày 29/8/2018 (Quyết định số 2179/QĐ-UBND).

Dự án có quy mô diện tích gần 108.000m2, tại Cụm công nghiệp Ngã Năm, thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng, với tổng vốn đầu tư 210 tỷ đồng. Trong đó, xây dựng kho trung chuyển xăng dầu với sức chứa 4.800m3; nhà máy sản xuất xăng sinh học công suất 150.000 tấn/năm; trạm chiết nạp khí hóa lỏng sức chứa 4.000m3; trạm xăng dầu cấp 1; thời hạn hoạt động dự án là 50 năm, kể từ ngày được cấp chủ trương đầu tư.

Vào cuối năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn tài chính nhưng NSH Petro đã ký Hợp đồng số 03/HĐGPMB với Hội đồng bồi thường, Hỗ trợ và Tái định cư thị xã Ngã Năm về việc Công ty tạm kinh phí cho Hội đồng bồi thường với số tiền gần 39 tỷ đồng để thực hiện công tác bồi thường, tái định cư cho những hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án.

Ngày 01/8/2022, NSH Petro đã gửi Công văn số 010108/CV-NSH đến UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết: "Doanh nghiệp chúng tôi đầu tư trên địa bàn vùng sâu, vùng xa của thị xã Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng và đã nộp tiền giải phóng mặt bằng đầy đủ. Khi có Quyết định giao đất cho doanh nghiệp, chúng tôi có nguyện vọng được nộp tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê".

Tuy nhiên, đề xuất của NSH Petro không được UBND tỉnh Sóc Trăng chấp thuận, địa phương này chỉ đồng ý cho NSH Petro thuê đất theo hình thức trả tiền thuê hàng năm.

Ngày 07/10/2022, NSH Petro tiếp tục gửi Công văn số 01.0710/CV-NSH đến UBND tỉnh Sóc Trăng về việc xin không thực hiện dự án Kho trung chuyển xăng dầu tại Ngã Năm, với lý do được doanh nghiệp cho biết: "Chúng tôi đã thực hiện nghiêm túc, đúng quy định theo Quyết định chủ trương đầu tư số 2179/QĐ-UBND ngày 29/8/2018 của UBND tỉnh Sóc Trăng và đã tạm ứng chi phí hỗ trợ giải phóng mặt bằng.

Quyết định chủ trương đầu tư đã được gia hạn cũng sắp hết hạn. Do vậy, Công ty chúng tôi không thể thực hiện được dự án do UBND thị xã Ngã Năm và Sở TN&MT Sóc Trăng không giao đất cho chúng tôi thuê. Do đó, Công ty xin trả chủ trương đầu tư lại và kính đề nghị UBND thị xã Ngã Năm tạo điều kiện cho chúng tôi được nhận lại số tiền đã tạm ứng cho địa phương".

NSH Petro là doanh nghiệp kinh doanh trên lĩnh vực xăng dầu lớn nhất khu vực Tây Nam Bộ. Ảnh NSH

NSH Petro là doanh nghiệp kinh doanh trên lĩnh vực xăng dầu lớn nhất khu vực Tây Nam Bộ (mã CK PSH–HoSE). Công ty có trụ sở chính tại ấp Phú Thạnh, thị trấn Mái Dầm, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

NSH Petro có vốn điều lệ hơn 1.261 tỷ đồng, tổng tài sản 10.667 tỷ đồng. Trong 6 tháng qua, NSH Petro đạt doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt gần 4.450 tỷ đồng, tăng hơn 355 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt trên 266 tỷ đồng, tăng hơn 16 tỷ đồng so cùng kỳ năm 2022, hoàn thành 75% kế hoạch lợi nhuận năm 2023.