Sự phát triển của đường sắt đô thị và mô hình TOD đang mở ra không gian phát triển mới, đồng thời thay đổi cách người dân lựa chọn nhà ở và đánh giá giá trị bất động sản.

Chênh 600 triệu đồng, khác biệt ở kết nối giao thông

Cách đây 1 năm, anh Nguyễn Khắc Dũng (35 tuổi) quyết định mua căn hộ rộng 51m² tại phường Lái Thiêu, TP.HCM (TP Thuận An, tỉnh Bình Dương cũ) với giá 1,7 tỷ đồng. Căn hộ cách trung tâm TP.HCM khoảng 20km, có mức giá phù hợp với khả năng tài chính của gia đình.

Tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên. (Ảnh: Thy Huệ)

Thời điểm mua nhà, anh Dũng ưu tiên giá và khả năng thanh toán. Với số tiền 1,7 tỷ đồng, anh có thể ổn định chỗ ở mà không phải vay mượn quá nhiều. Tuy nhiên, sau 1 năm sinh sống, chi phí đi lại trở thành khoản đáng kể trong ngân sách hằng tháng của gia đình anh.

Do khu vực sinh sống chưa có tuyến metro đang vận hành, anh Dũng sử dụng ô tô cá nhân để đi làm tại trung tâm TP.HCM. Mỗi ngày, anh di chuyển khoảng 40km cả đi lẫn về, thường xuyên gặp tình trạng ùn tắc vào giờ cao điểm.

Theo tính toán, với khoảng 22 ngày làm việc mỗi tháng, ô tô của anh di chuyển gần 900km. Nếu mức tiêu hao nhiên liệu khoảng 8 lít/100km, giá xăng giả định 20.000 đồng/lít, riêng tiền nhiên liệu đã khoảng 1,4 triệu đồng/tháng.

Cộng thêm phí gửi xe, bảo dưỡng và hao mòn phương tiện, tổng chi phí sử dụng ô tô phục vụ việc đi làm ước tính khoảng 3-4 triệu đồng/tháng, chưa kể chi phí mua xe.

“Ngày mua nhà, tôi nghĩ tiết kiệm được vài trăm triệu đồng là khoản tiền rất lớn. Nhưng sau 1 năm đi làm bằng ô tô, tôi mới thấy tiền xăng, gửi xe và thời gian kẹt đường cũng là những chi phí phải tính đến nếu muốn ở lâu dài”, anh Dũng chia sẻ.

Trong khi đó, chị Đào Ngọc Dung (38 tuổi) lựa chọn căn hộ rộng 55m² tại phường Đông Hòa, TP.HCM (TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương cũ), với giá 2,3 tỷ đồng.

Căn hộ của chị cách trung tâm TP.HCM khoảng 21km, xa hơn nơi ở của anh Dũng khoảng 1km. Tuy nhiên, điểm khác biệt nằm ở khả năng kết nối giao thông công cộng khi căn hộ chỉ cách một nhà ga thuộc tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên khoảng 1km.

Từ khi tuyến metro đi vào hoạt động, chị Dung lựa chọn tàu điện làm phương tiện đi làm thường xuyên. Thay vì phải tự lái xe vào trung tâm, chị di chuyển đến ga, lên tàu và tiếp tục hành trình đến nơi làm việc.

Căn hộ gần metro dù giá cao hơn nhưng vẫn có thể giúp người mua tiết kiệm chi phí đi lại và nâng cao chất lượng sống. (Ảnh: Thy Huệ)

Theo chị Dung, việc tiếp cận metro thuận tiện là một trong những yếu tố quan trọng khiến chị chấp nhận mua căn hộ có giá cao hơn.

“Ban đầu, tôi cũng cân nhắc vì giá nhà không thấp. Nhưng nếu xác định ở lâu dài, tôi nghĩ việc đi làm thuận tiện rất quan trọng. Bây giờ, tôi chủ động được thời gian, không phải lo kẹt xe mỗi sáng và cũng giảm được nhiều khoản chi phí”, chị Dung nói.

So với căn hộ của anh Dũng, nhà chị Dung có tổng giá mua cao hơn 600 triệu đồng. Tính theo diện tích, căn hộ tại Lái Thiêu có đơn giá khoảng 33,3 triệu đồng/m², trong khi căn hộ tại Đông Hòa khoảng 41,8 triệu đồng/m², cao hơn khoảng 25%. Dù không thể quy toàn bộ chênh lệch giá cho yếu tố metro nhưng hai trường hợp trên cho thấy khả năng kết nối giao thông đang trở thành một tiêu chí quan trọng khi lựa chọn nơi ở.

Theo mức giá vé tháng được công bố của tuyến metro số 1, hành khách phổ thông trả 300.000 đồng/người. Nếu tính thêm khoảng 200.000 đồng cho việc di chuyển từ nhà đến ga và từ ga đến nơi làm việc, tổng chi phí đi lại của chị Dung theo giả định khoảng 500.000 đồng/tháng.

Trong khi đó, với mức chi phí sử dụng ô tô khoảng 3-4 triệu đồng/tháng, anh Dũng có thể phải chi nhiều hơn chị Dung từ 2,5-3,5 triệu đồng mỗi tháng.

Nhiều chuyên gia ước tính, nếu duy trì mức chênh lệch này, sau 10 năm, khoản tiền khác biệt có thể lên tới 300-420 triệu đồng, chưa tính biến động giá nhiên liệu, chi phí sở hữu ô tô và giá trị thời gian tiết kiệm được.

Giá căn hộ TP.HCM và vùng phụ cận tháng 10/22026. (Nguồn: DKRA)

Giá nhà phố TP.HCM và vùng phụ cận 10/2026. (Nguồn: DKRA)

Cần phân biệt giá mua thấp và chi phí sống thấp

Theo Viện Nghiên cứu và Đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam (VARS IRE), sự phát triển của đường sắt đô thị và mô hình TOD (phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng) đang làm thay đổi cách nhìn về giá trị bất động sản.

Cách trung tâm TP.HCM hơn 20km, những căn hộ gần metro dù giá cao vẫn được nhiều người lựa chọn. (Ảnh minh họa: Thy Huệ)

Thay vì chỉ quan tâm giá bán hoặc đơn giá mỗi m², người mua nhà ngày càng có thêm lý do để cân nhắc tổng chi phí sinh sống, từ tiền đi lại, thời gian di chuyển đến khả năng tiếp cận việc làm và các dịch vụ thiết yếu.

Vì thế, VARS IRE cho rằng cần phân biệt giữa nhà ở có giá mua thấp và nhà ở có chi phí sống thấp. Một căn hộ giá rẻ nhưng thiếu kết nối giao thông có thể khiến cư dân phải chi nhiều tiền hơn trong quá trình sinh sống. Ngược lại, bất động sản giá cao hơn nhưng gần metro có thể giúp giảm chi phí thường xuyên.

TS. Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch VARS IRE, tư vấn, các khu vực vùng ven, đô thị vệ tinh có giá nhà thấp hơn trung tâm nhưng kết nối thuận tiện với metro có thể trở thành lựa chọn đáng cân nhắc đối với người mua nhà lần đầu. Người mua vừa giảm áp lực về giá nhà, vừa có cơ hội tiết kiệm chi phí đi lại khi hệ thống giao thông công cộng vận hành hiệu quả.

Không chỉ ảnh hưởng đến chi phí sinh hoạt, hạ tầng metro còn tác động đến mặt bằng giá bất động sản.

Theo dữ liệu JLL Việt Nam được công bố đầu năm 2026, các dự án bất động sản liền kề ga metro tại TP.HCM ghi nhận mức tăng giá bình quân khoảng 8% trong năm 2025, cao hơn mức tăng trung bình 4% của thị trường.

Tại Hà Nội, các dự án gần metro cũng từng ghi nhận mức tăng giá 19% trong năm 2022, so với mức tăng bình quân 12% của thị trường.

Những con số này cho thấy khả năng kết nối giao thông công cộng đang trở thành một trong những yếu tố ảnh hưởng đến sức hấp dẫn của bất động sản, bên cạnh vị trí, chất lượng dự án và hệ thống tiện ích.

Ở góc độ quy hoạch, TOD không đơn thuần là xây dựng nhà ở gần đường sắt. Mô hình này hướng đến phát triển đồng bộ các khu dân cư, trung tâm thương mại, văn phòng, trường học và dịch vụ xung quanh nhà ga, tạo điều kiện để cư dân giảm phụ thuộc vào phương tiện cá nhân.

Bất động sản TP.HCM dọc các tuyến metro chuẩn bị khởi công đang ghi nhận sự tăng giá. (Ảnh: Thy Huệ)

Ông Nguyễn Tấn Tâm, Phó Chủ tịch Hội đồng Nghiên cứu và Đánh giá thị trường bất động sản thuộc VARS IRE, nhận định, TOD có thể hình thành những trung tâm đô thị mới quanh các đầu mối giao thông, tác động đến sự phân bố dân cư, việc làm và hoạt động thương mại.

Theo ông Tâm, những khu vực bên ngoài có thể được kết nối với các trung tâm này bằng xe buýt, xe đạp và những phương thức trung chuyển khác, qua đó mở rộng phạm vi hưởng lợi từ hạ tầng đường sắt.

Tại TP.HCM, tuyến metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên đang tạo ra những thay đổi bước đầu. Sau một năm vận hành, tuyến đã phục vụ gần 19 triệu lượt khách, trung bình khoảng 52.000 lượt/ngày. Đến tháng 3/2026, lượng khách bình quân tăng lên gần 70.000 lượt/ngày.

Lượng hành khách lớn không chỉ cho thấy nhu cầu sử dụng giao thông công cộng mà còn mở ra cơ hội phát triển thương mại, dịch vụ và nhà ở dọc hành lang metro.

Trong bối cảnh TP.HCM tiếp tục phát triển mạng lưới đường sắt đô thị, mô hình TOD được kỳ vọng tạo thêm động lực cho thị trường bất động sản, đặc biệt tại các khu vực vùng ven có khả năng kết nối thuận tiện với trung tâm.