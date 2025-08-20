Nhà giàu Hà Nội tìm kiếm biệt thự wellness giữa lúc nguồn cung và giá thấp tầng tăng mạnh

Theo Savills Hà Nội, thị trường thứ cấp cũng ghi nhận xu hướng tương tự khi giá biệt thự tăng 10% theo quý, đạt 195 triệu đồng/m²; liền kề tăng 15%, đạt 227 triệu đồng/m²; còn nhà phố thương mại tăng 9%, lên 266 triệu đồng/m². Trong 5 năm qua, giá trị bất động sản thấp tầng tăng đáng kể: biệt thự tăng trung bình 29%/năm, liền kề tăng 22%/năm, vượt trội hơn so với nhà phố thương mại (11-16%/năm), qua đó khẳng định sức hút bền vững của phân khúc này với dòng vốn đầu tư.

Nửa đầu năm 2025, nguồn cung nhà ở thấp tầng tại Hà Nội đạt khoảng 4.700 căn, gấp 6 lần so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, dù nguồn cung tăng mạnh, giá bán không có dấu hiệu hạ nhiệt; loại hình thấp tầng xây sẵn hiện ghi nhận mức cao nhất 530 triệu đồng/m². Tính chung 6 tháng đầu năm, tỷ lệ hấp thụ thị trường đạt 60%, tăng 8% so với nửa cuối 2024.

Dù nguồn cung mở rộng, thực tế cho thấy các sản phẩm biệt thự cao cấp vẫn được hấp thụ nhanh. Theo giới chuyên gia, bên cạnh yếu tố hạ tầng, một động lực quan trọng đến từ nhóm khách hàng thu nhập cao đang ngày càng định hình lối sống bền vững, sẵn sàng chi trả cho những mô hình biệt thự đô thị gắn với chăm sóc sức khỏe toàn diện (wellness living) – phân khúc hiện vẫn còn khoảng trống lớn tại Hà Nội.

Bệ phóng hạ tầng cùng sự trỗi dậy của phía Tây Hà Nội

Dữ liệu từ nhiều đơn vị nghiên cứu cho thấy, khu vực phía Tây Hà Nội đang dẫn đầu về tốc độ phát triển hạ tầng và thu hút dân cư. Các tuyến giao thông lớn liên tục đi vào vận hành, như Đại lộ Thăng Long, Đường 32, đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông, trục đường hướng tâm Tố Hữu - Lê Văn Lương, Hoàng Quốc Việt kéo dài,... giúp gia tăng kết nối khu vực này với trung tâm thành phố.

Đáng chú ý, tuyến "đại lộ triệu đô" Tây Thăng Long quy mô 10 làn xe đã hoàn thành khoảng 80%, dự kiến thông xe toàn tuyến trong 2025, giúp rút ngắn thời gian di chuyển đến Tây Hồ hay Võ Chí Công chỉ còn khoảng 15 phút. Cùng với đó, Vành đai 3.5, cầu Thượng Cát và nhiều đoạn Vành đai 4 đang gấp rút thi công, tạo mạng lưới liên kết vùng khép kín.

Phối cảnh nút giao Vành đai 3.5 và Đại lộ Thăng Long

Các trục đường này cùng hàng loạt dự án thương mại, dịch vụ quy mô lớn đang biến khu vực này thành trung tâm mới của Thủ đô. Chính sự bùng nổ đó khiến nhu cầu nhà ở thấp tầng cao cấp tăng mạnh, đặc biệt là những dự án sở hữu quy hoạch bài bản, tiện ích khép kín và kết nối thuận tiện.

Xu hướng "wellness living" và khoảng trống trong nguồn cung tại Hà Nội

Mặc dù thị trường thấp tầng sôi động, Hà Nội gần như vắng bóng loại hình biệt thự đô thị gắn với triết lý wellness - vốn đã phổ biến ở Singapore, Dubai, Barcelona. Trên thế giới, nhiều thành phố đưa wellness vào quy hoạch như một tiêu chuẩn bắt buộc nhằm nâng cao chất lượng sống và gia tăng giá trị tài sản dài hạn.

Theo Global Wellness Institute, bất động sản wellness toàn cầu đạt 584 tỷ USD năm 2024, tăng 18% so với 2023. Dự báo đến 2029, con số này sẽ gấp đôi, đạt 1.168 tỷ USD, với tốc độ tăng trưởng 15-18%/năm, vượt xa mức 5-6% của thị trường xây dựng truyền thống.

Khu biệt thự wellness Tilal Al Ghaf của Dubai được giới nhà giàu săn đón, tỷ lệ hấp thụ cao (gần 100% trong quý đầu), giá cao hơn khoảng 20-25% so với khu lân cận do tiện ích xanh. Nguồn: Property Finder UAE

Khác với dự án thông thường, mô hình wellness yêu cầu đồng bộ từ thiết kế, cảnh quan, tiện ích đến vận hành; chú trọng ánh sáng, không khí, độ ồn, độ ẩm, mật độ cây xanh… Chính sự cầu kỳ này khiến nguồn cung khan hiếm, đặc biệt tại đô thị lớn, nơi quỹ đất hạn chế và chi phí đầu tư cao.

Giới phân tích cho rằng, chính sự khan hiếm cộng hưởng với xu hướng lối sống bền vững trong nhóm khách hàng thu nhập cao là yếu tố khiến phân khúc biệt thự wellness luôn trong tình trạng hết hàng dù giá cao.

Kinh nghiệm quốc tế cũng cho thấy, biệt thự wellness thường giữ giá tốt hơn trong giai đoạn thị trường điều chỉnh, nhờ tính khan hiếm và nhóm khách hàng ít bị tác động bởi biến động ngắn hạn.

Vista Serena – Lát cắt từ xu hướng mới

Giữa bối cảnh bất động sản wellness giữa nội đô Hà Nội còn đang bỏ ngỏ, phân khu Vista Serena với 160 căn biệt thự tại Hoài Đức được nhắc tới như một trường hợp đáng chú ý.

Nằm trong quần thể Vista thuộc Khu đô thị Vista Nam An Khánh do SJ Group phát triển, Vista Serena được giới thiệu như một phân khu thấp tầng hiếm hoi hội tụ trọn vẹn tinh thần wellness và phong cách Địa Trung Hải với mái dốc, ban công rộng, gam màu ấm và đường cong mềm mại ngay giữa lòng Thủ đô.

Với vị trí tiếp giáp Đại lộ Thăng Long, Vành đai 3.5 và thừa hưởng hệ sinh thái wellness của Vista Nam An Khánh, Vista Serena đang trở thành lựa chọn nổi bật của nhóm khách hàng tìm kiếm giá trị sống lâu dài. Điểm nổi bật là hơn 50% diện tích dành cho hồ cảnh quan, hệ thống cây xanh, đường dạo bộ ven hồ, bể bơi resort, vườn thiền, khu tập yoga và thể thao ngoài trời.

Phối cảnh phân khu Vista Serena thuộc dự án Vista Nam An Khánh

Một kiến trúc sư tham gia thiết kế chia sẻ: "Khí hậu Hà Nội có những ngày nồm ẩm, có ngày oi bức. Chúng tôi áp dụng giải pháp thông gió tự nhiên, hạn chế bê tông hóa, để cư dân vẫn cảm thấy thoải mái ngay cả trong mùa hè".

Trong bối cảnh nhu cầu sống khỏe - sống xanh gia tăng nhưng nguồn cung wellness vẫn hạn chế, đặc biệt ở phân khúc biệt thự cao cấp, Vista Serena trở thành một thử nghiệm đáng chú ý tại phía Tây Hà Nội. Thị trường cũng được kỳ vọng hưởng lợi khi ba bộ luật sửa đổi (Nhà ở, Đất đai, Kinh doanh BĐS) có hiệu lực, giúp minh bạch hóa và cải thiện nguồn cung, mở ra cơ hội cho những dự án như Vista Serena.

Nếu thành công, dự án này có thể mở đường cho làn sóng các khu đô thị mới đặt sức khỏe cư dân làm trọng tâm, xu hướng đã trở thành chuẩn mực tại nhiều quốc gia. Theo giới quan sát, đây là tín hiệu cho thấy thị trường bất động sản cao cấp Hà Nội đang bước vào giai đoạn cạnh tranh bằng trải nghiệm sống, thay vì chỉ dựa vào vị trí hay thương hiệu.