Nhà khoa học lẫy lừng chỉ cách kết hợp thực phẩm ‘có 1 không 2’, giúp đánh bại bệnh tật và sống lâu

Tác giả của bài viết là Tiến sĩ William Li, MD, một bác sĩ, nhà khoa học và là tác giả của cuốn sách bán chạy nhất của Thời báo New York có tên "Eat to Beat Your Diet: Burn Fat, Heal Your Metabolism, and Live Longer" và "Eat to Beat Disease." Công trình đột phá của ông đã tạo tiền đề cho sự phát triển của hơn 40 phương pháp điều trị y tế mới và tác động đến việc chăm sóc hơn 70 bệnh bao gồm ung thư, tiểu đường, mù lòa, bệnh tim và béo phì. Dưới đây là những chia sẻ của ông giúp chúng ta lựa chọn và sử dụng thực phẩm đúng cách.

***

Là một bác sĩ và nhà khoa học thực phẩm, tôi đã dành 20 năm để nghiên cứu về cách chế độ ăn uống có thể giúp chúng ta đánh bại bệnh tật và sống lâu hơn. Tôi luôn áp dụng cách tiếp cận dựa trên thực phẩm tự nhiên và phần lớn chế độ ăn của tôi được lấy cảm hứng từ sự pha trộn độc đáo của hai nền văn hóa ẩm thực tuyệt vời trên thế giới: Địa Trung Hải và Châu Á. Tôi gọi đó là chế độ ăn "Châu Á Địa Trung Hải".

Cả khu vực Địa Trung Hải và châu Á đều có những khu vực được gọi là Vùng xanh, nơi có những người dù tuổi đã cao nhưng vẫn rất khỏe mạnh. Dưới đây là 6 yếu tố chính của chế độ ăn "Châu Á Địa Trung Hải" có thể giúp chúng ta tăng cường sức khỏe miễn dịch và luôn khỏe mạnh:

1. Trái cây

Táo: Một quả táo mỗi ngày có thể giúp bạn tránh xa bác sĩ, nhưng ba quả táo mỗi ngày có thể giúp giảm mỡ trong cơ thể. Có rất nhiều cách để chế biến táo. Chúng là nguyên liệu tuyệt vời cho món salad.

Lê: Lê là nguồn cung cấp chất xơ tuyệt vời (một quả cỡ trung bình chứa 6 gam) tốt cho sức khỏe đường ruột.

Bưởi: Thịt bưởi chứa flavonoid chống lại bệnh tật và vitamin C, là chất chống oxy hóa và chống viêm bảo vệ DNA mạnh mẽ.

Quả bơ: Chất béo trong quả bơ là axit béo không bão hòa đơn lành mạnh, có thể làm giảm nồng độ cholesterol xấu LDL trong máu và giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

2. Rau củ

Bông cải xanh: Bông cải xanh chứa nhiều sulforaphane, giúp bảo vệ tế bào gốc, cải thiện sức khỏe đường ruột và quá trình trao đổi chất, đồng thời khuếch đại các phản ứng miễn dịch.

Đậu nành: Đậu nành được ăn dưới dạng đậu, làm đậu phụ, lên men và thậm chí có thể biến thành rượu. Nó có liên quan đến việc giảm 20% nguy cơ mắc bệnh tim mạch và 23% bệnh tiểu đường.

Cà rốt: Một loại rau củ cổ xưa có nguồn gốc từ Tây Nam Á, cà rốt là nguồn cung cấp chất xơ tốt cho sức khỏe đường ruột. Nửa cốc cà rốt nghiền chứa 2 gam chất xơ.

Nấm: Nấm chứa một loại chất xơ hòa tan được gọi là beta-D-glucan, giúp kích thích hệ thống phòng thủ phát triển các mạch máu mới cần thiết để chữa lành vết thương, đồng thời có thể ngăn chặn các mạch máu có hại nuôi ung thư.

3. Các loại đậu

Đậu trắng: Đậu là thực phẩm bổ dưỡng có thể giúp giảm các yếu tố nguy cơ tim mạch bằng cách giảm mức cholesterol trong máu. Chúng cũng chứa các chất dinh dưỡng có giá trị như sắt, kẽm, magiê và folate.

Đậu lăng: Đậu lăng là một loại đậu cổ điển trong ẩm thực Địa Trung Hải. Nửa cốc đậu lăng khô chứa 18 gam chất xơ, chiếm hơn một nửa lượng khuyến nghị hàng ngày cho nam giới và phụ nữ.

4. Thực phẩm chứa trong chai lọ

Dầu ô liu nguyên chất (EVOO): EVOO là dạng dầu ô liu được ưa chuộng nhất. "Extra virgin" dùng để chỉ loại dầu không qua tinh chế và do đó, chứa những mẩu nhỏ ô liu chín. Dầu chứa những mẩu thực vật nhỏ là nguồn cung cấp polyphenol mạnh kích hoạt khả năng phòng vệ sức khỏe.

Khi tôi mua EVOO, tôi quét nhãn trên chai để xác định xem loại ô liu nào đã được sử dụng. Nhiều loại dầu được làm từ nhiều loại ô liu, có thể có hương vị rất ngon, nhưng tôi thích dầu đơn loại hơn, chúng ít có khả năng bị pha loãng với các loại dầu rẻ hơn.

Giấm táo: Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng axit axetic trong giấm táo làm giảm mỡ trong cơ thể, cải thiện độ nhạy insulin và giảm lượng đường trong máu.

Bột đậu lên men: Đi bộ qua các lối đi giữa của bất kỳ cửa hàng tạp hóa châu Á nào, bạn sẽ thấy nhiều loại bột đậu lên men. Được làm từ đậu nành lên men, chúng chứa các hoạt chất sinh học chống lại các tế bào mỡ.

5. Hải sản

Cá hồi: Cá hồi chứa nhiều omega-3, được hấp thụ vào các tế bào mỡ và được chuyển hóa. Sau đó, chúng tạo ra các protein được giải phóng giống như lính cứu hỏa tế bào vào khối chất béo xung quanh để dập tắt chứng viêm do chất béo gây ra.

Trứng: Nếu bạn đang khám phá những hương vị độc đáo, bạn phải thử trứng của một số loại hải sản. Trứng cá chứa nhiều omega-3 tự nhiên, do đó, cần rất ít để có được một lượng lớn chất béo lành mạnh.

Cá mòi: Cá mòi là một loại hải sản lâu đời của vùng Địa Trung Hải. Chúng chứa các hoạt chất sinh học có thể cải thiện quá trình trao đổi chất và giảm cholesterol trong máu.

6. Trà

Trà Matcha: Matcha là một loại trà xanh được biết đến với khối màu xanh mướt. Các nghiên cứu đã phát hiện ra rằng matcha có thể chống lại các tác động trao đổi chất của chế độ ăn nhiều chất béo.

Trà ô long: Một nghiên cứu của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ cho thấy uống sáu tách trà ô long ba ngày một tuần giúp cải thiện quá trình trao đổi chất tổng thể.