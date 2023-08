+5 loại thực phẩm giúp kéo dài tuổi thọ bạn nên ăn thường xuyên

Các chuyên gia khuyên rằng, khi tuổi càng lớn bạn càng cần phải tạo cho mình một chế độ ăn uống khoa học và đầy đủ. Để có sức khoẻ, sống lâu bạn cũng nên lựa chọn những loại thực phẩm giúp kéo dài tuổi thọ và tốt cho sức khỏe của mình.

Vì sao bạn cần ăn uống lành mạnh khi dần lớn tuổi?

Ăn uống khoa học có vai trò quan trọng ở mọi lứa tuổi, nhưng còn trở nên quan trọng hơn khi chúng ta đến tuổi trung niên và hơn thế nữa. Ngoài việc giữ cho cơ thể bạn khỏe mạnh, ăn uống đầy đủ thì ăn uống lành mạnh cũng có thể là chìa khóa để có một cái nhìn tích cực và giữ cân bằng được cảm xúc. Nhưng ăn uống lành mạnh không nhất thiết phải thực hiện ăn kiêng khem kham khổ. Thay vào đó, tất cả những loại thực phẩm được lựa chọn cho bữa ăn hàng ngày chỉ cần tươi ngon, hàm lượng dinh dưỡng phong phú và bạn nên thực hiện ăn uống cùng bạn bè và gia đình.

Các chuyên gia cũng khuyên rằng, dù bạn đang ở độ tuổi nào hay thói quen ăn uống của bạn ra sao thì cũng không bao giờ quá muộn để thay đổi chế độ ăn uống của mình. Dưới đây là những lợi ích nếu bạn duy trì cho mình một chế độ ăn uống khoa học và lành mạnh.

Sống lâu hơn và mạnh mẽ hơn: Dinh dưỡng cho cơ thể hợp lý có thể tăng cường khả năng miễn dịch, chống lại các độc tố gây bệnh, giữ cân nặng ở mức ổn định và giảm nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ, huyết áp cao, tiểu đường loại 2, mất xương và ung thư. Kết hợp hoạt động thể chất và một chế độ ăn uống cân bằng cũng có thể góp phần nâng cao tính độc lập khi bạn già đi.

Trí nhớ minh mẫn: Sử dụng nhiều trái cây, rau nhiều lá, cá và các loại hạt chứa nhiều axit béo omega-3 có thể cải thiện khả năng tập trung và giảm nguy cơ mắc bệnh Alzheimer. Trà xanh giàu chất chống oxy hóa cũng có thể tăng cường trí nhớ và tinh thần minh mẫn khi bạn già đi.

Cảm thấy hạnh phúc hơn: Các bữa ăn bổ dưỡng có thể cung cấp cho bạn nhiều năng lượng hơn và giúp bạn trông đẹp hơn, giúp cải thiện tâm trạng và lòng tự trọng của bạn. Tất cả những hoạt động trong cơ thể bạn đều được kết nối — khi cơ thể bạn cảm thấy dễ chịu, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn từ trong ra ngoài.

5 loại thực phẩm bạn nên ăn để sống thọ

Các chuyên gia khuyên rằng đề kéo dài tuổi thọ của mình, cách tốt nhất là thay đổi chế độ ăn uống và bổ sung cho mình những thực phẩm lành mạnh.

Các loại đậu

Báo Thanh Niên dẫn nguồn tờ Insider cho biết, đậu là nền tảng trong chế độ ăn ở nhiều quốc gia có tuổi thọ trung bình cao, từ đậu đen ở Costa Rica đến đậu lăng và đậu gà ở Hy Lạp, Ý. Ở Nhật Bản, đậu nành cũng là một nguồn protein phổ biến, có thể được chế biến thành nhiều món như đậu phụ, tương đậu để nấu súp hoặc hấp và ăn nguyên hạt.

Mọi người được khuyến khích ăn ít nhất nửa cốc đậu các loại mỗi ngày để đảm bảo nguồn chất xơ và protein có lợi cho cơ thể.

Ngũ cốc nguyên hạt

Báo VnExpress dẫn nguồn tờ Eat This, Not That cho biết 5 khu vực trên thế giới có mật độ người sống trên trăm tuổi cao nhất, được gọi là vùng xanh. Những nơi này bao gồm Sardinia ở Italy, Okinawa ở Nhật Bản, Ikaria ở Hy Lạp, Nicoya ở Costa Rica và Loma Linda ở Mỹ. Theo đó, nhiều người cao tuổi ở khu vực vùng xanh ăn ngũ cốc nguyên hạt thường xuyên, đặc biệt là Sardinia và Ikaria. Những loại này bao gồm yến mạch, quinoa (diêm mạch), gạo lứt và bánh mì nguyên cám.

Ngũ cốc nguyên hạt đã được chứng minh là có lợi cho sức khỏe theo nhiều cách. Loại ngũ cốc này khác với ngũ cốc trắng tinh chế, giữ nguyên vẹn chất xơ, giúp kiểm soát lượng đường trong máu, giảm cholesterol. Nhờ đó giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và tiểu đường tuýp 2.

Quả bơ

Thành phố Loma Linda thuộc bang California, Mỹ là một trong năm vùng xanh gồm cộng đồng những người theo đạo Cơ Đốc sinh sống. Ngoài việc dành thời gian hàng tuần để tĩnh tâm, suy niệm, họ cũng duy trì chế độ ăn chay với đầy đủ các loại thực phẩm tốt cho sức khỏe. Trong đó quả bơ là món ăn chủ lực của cộng đồng Loma Linda.

Quả bơ mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe: giúp kiểm soát cân nặng, giảm nguy cơ béo phì và bệnh tiểu đường tuýp 2. Do có hàm lượng chất béo lành mạnh cao, loại quả này cũng giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Dầu ô liu

Chế độ ăn Địa Trung Hải được đánh giá cao về mức độ lành mạnh với hình thức chế biến thực phẩm dùng dầu ô liu. Báo Vietnamnet dẫn nguồn rẻ mãi không già: Bí quyết để sống lâu nhất, khỏe mạnh nhất của Tiến sĩ Hyman cho biết, ông cũng ưu tiên sử dụng dầu ô liu nguyên chất mỗi ngày. Chất béo lành mạnh chứa chất chống oxy hóa được nhận định giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh mạn tính và bệnh tim.

Dầu ô liu cũng có thể chống lại stress oxy hóa gây hại cho sức khỏe của não và có thể gây ra các bệnh thoái hóa thần kinh.

Trà xanh

Trà xanh là một phần quan trọng trong ngày của Tiến sĩ Hyman. Loại đồ uống này có thể làm giảm stress oxy hóa. Trà xanh có chứa catechin, chất chống oxy hóa bảo vệ não khỏi bệnh tật và giúp con người khỏe mạnh khi già đi.

Khi Tiến sĩ Hyman ở đảo trường thọ Icaria, Hy Lạp, nơi có nhiều người trên trăm tuổi, ông đã quan sát thấy cộng đồng thường xuyên thưởng thức trà sage.

Trên đây là 5 thực phẩm giúp kéo dài tuổi thọ các chuyên gia khuyên bạn nên ăn thường xuyên. Dù bạn ở lứa tuổi nào cũng hãy duy trì cho mình một chế độ ăn uống khoa học, lành mạnh và thường xuyên tập luyện thể dục thể thao nhé.