Nhà liền kề trong khu đô thị xanh, hàng hiếm cho chủ nhân tinh hoa

Lợi thế sống xanh chuẩn compound biệt lập

Trong phân khúc bất động sản cao cấp, khu đô thị xanh compound khép kín luôn được coi là "chuẩn mực vàng" cho cuộc sống an yên và thịnh vượng. Nơi mà bước chân là phố, mở cửa là vườn. Mọi tiện ích từ từ giáo dục, y tế, mua sắm đến giải trí đều được quy hoạch đồng bộ trong nội khu.

Sức hút của mô hình này được minh chứng khi các khu đô thị compound tại Hà Nội nói chung và phía tây Hà Nội nói riêng đang phát triển rất nhanh và luôn nằm trong nhóm dự án được tìm kiếm nhiều nhất, với tỷ lệ lấp đầy cao. Theo báo cáo CBRE năm 2024, tại Hà Nội đã ghi nhận hơn 6.300 sản phẩm nhà phố, biệt thự, tăng gấp đôi so với 2023. Giá sơ cấp nhà phố, biệt thự ở Hà Nội đạt khoảng 220 triệu đồng/m², tăng 20% so với năm trước. Đây là dấu hiệu rõ ràng cho sự "lên ngôi" của phân khúc bất động sản thấp tầng, trong đó có các dự án compound.

Được phát triển theo triết lý compound biệt lập, Hado Charm Villas là dự án đang tạo được sức hút tại khu vực phía Tây Hà Nội khi giới thiệu dòng sản phẩm nhà liền kề trong không gian sống khép kín, biệt lập nhưng vẫn thuận tiện kết nối các khu vực trong, ngoài khu vực.

Từ Hado Charm Villas, cư dân chỉ mất 15 phút để đến Trung tâm Hội nghị Quốc gia, cùng lợi thế nằm cạnh các trục giao thông chiến lược như Vành đai 3.5, Vành đai 4 và các tuyến metro tương lai, Hado Charm Villas mang lại sự bình yên, đồng thời bảo chứng cho tiềm năng gia tăng giá trị bền vững.

Nơi đây được quy hoạch với mật độ xây dựng thấp, ưu tiên tối đa cho cây xanh và mặt nước. Mỗi căn biệt thự, nhà liền kề đều có khoảng sân vườn riêng, nơi ánh nắng sớm mai chan hòa và làn gió mát lành len lỏi. Hệ thống tiện ích nội khu đa dạng: hồ bơi, clubhouse sang trọng, khu vui chơi trẻ em, đường dạo bộ, sân thể thao, bãi đỗ xe rộng… tất cả được bố trí khoa học, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu của mọi thế hệ cư dân.

Cơ hội sở hữu hàng hiếm với giá hấp dẫn

Thực tế cho thấy, trong khi phần lớn các khu compound cao cấp chỉ phát triển dòng biệt thự nhà vườn trị giá vô cùng lớn, giới hạn quyền sở hữu rất nhỏ giới siêu giàu, Hado Charm Villas lại tạo nên hướng đi khác biệt. Bên cạnh những căn biệt thự đẳng cấp, dự án lần đầu tiên giới thiệu dòng nhà liền kề với diện tích hợp lý, chỉ từ 95 đến 110 m².

Sự xuất hiện của dòng sản phẩm này mở ra cơ hội để nhiều gia đình có cơ hội sở hữu bất động sản đẳng cấp, tận hưởng không gian sống trong khu đô thị compound biệt lập. Mặc dù ở phân khúc giá dễ tiếp cận, nhưng mỗi căn nhà liền kề tại Hado Charm Villas vẫn giữ trọn vẹn những giá trị chuẩn compound: mặt tiền rộng, gara riêng, sân vườn xanh mát, thiết kế 3- 4 tầng hiện đại, cho phép khai thác thương mại hoặc cho thuê hiệu quả.

Dòng sản phẩm nhà liền kề với mức giá hấp dẫn, diện tích đa dạng tại Hado Charm Villas.

Đặc biệt, với mức giá hấp dẫn chỉ từ 24 đến 27 tỷ đồng/căn, cùng chính sách ưu đãi lãi suất 0% trong 2 năm, khách hàng chỉ cần vốn ban đầu khoảng 7–8 tỷ đồng để sở hữu một tài sản giá trị, phần còn lại được miễn lãi, miễn gốc trong thời gian ưu đãi. Đây chính là lợi vàng để sở hữu nhà tại Hado Charm Villas.

Hiện toàn bộ sản phẩm tại khu đô thị đã sẵn sàng bàn giao, khách hàng có thể nhận nhà và vào ở ngay. Pháp lý dự án đã hoàn chỉnh, chủ đầu tư cam kết bàn giao sổ đỏ trong vòng 360 ngày kể từ khi ký hợp đồng mua bán, yếu tố quan trọng đảm bảo tính an toàn và giá trị lâu dài cho tài sản.

Phía Tây Hà Nội đang bước vào giai đoạn bứt phá mạnh mẽ về hạ tầng, với hàng loạt dự án giao thông trọng điểm như Vành đai 3.5, Vành đai 4 và các tuyến metro. Khi những công trình này đi vào hoạt động, giá trị bất động sản trong khu vực đặc biệt là các dự án compound khép kín như Hado Charm Villas được dự báo sẽ tăng mạnh. Điều đó đồng nghĩa, khách hàng không chỉ được an cư trong môi trường sống xanh, an ninh và khép kín, mà còn sở hữu một tài sản có tiềm năng gia tăng giá trị bền vững theo thời gian.

