Nhà máy ‘đắp chiếu’ 25 tỷ USD của Samsung được cứu ngoạn mục nhờ ký hợp đồng với… 2 khách hàng

11-08-2025 - 17:19 PM | Tài chính quốc tế

Chỉ trong 2 tháng, Samsung đã ký được hợp đồng với 2 khách hàng "sộp".

Tờ KoreaTimes đưa tin, Samsung Electronics chuẩn bị cung cấp chip bán dẫn tiên tiến thế hệ mới cho Apple - lần đầu tiên sau khoảng một thập kỷ. Công ty đã giành được hợp đồng cung cấp cảm biến hình ảnh cho smartphone – lĩnh vực trước đây do Sony độc quyền. Việc nhận đơn hàng từ Apple, một trong những khách hàng lớn nhất trong ngành đúc bán dẫn (foundry), cho thấy Samsung đang có dấu hiệu phục hồi mạnh mẽ.

Cụ thể vào ngày 6/8, Apple công bố kế hoạch đầu tư tại Mỹ, bao gồm hợp tác mới với Samsung Electronics. Apple cho biết trong thông cáo báo chí: “Chúng tôi đang hợp tác với Samsung để phát triển công nghệ sản xuất chip mới mang tính đột phá, sẽ được sử dụng lần đầu tiên trên toàn cầu tại nhà máy bán dẫn trị giá 25 tỷ USD của Samsung ở Austin”.

Dù Apple không tiết lộ chi tiết sản phẩm, nhưng theo giới thạo tin, sản phẩm mà Samsung sẽ sản xuất là cảm biến hình ảnh cho iPhone. Chip thế hệ mới của Samsung dự kiến sẽ được tích hợp vào iPhone 18, có thể ra mắt sớm nhất vào năm sau. Đây là lần trở lại chuỗi cung ứng của Apple sau 10 năm của Samsung, kể từ khi cung cấp bộ xử lý ứng dụng (A9 AP) cho iPhone năm 2015.

Samsung đang hợp tác với Apple để phát triển công nghệ xếp chồng trực tiếp ba lớp wafer cho chip thế hệ mới. Công nghệ này nhằm thu nhỏ kích thước điểm ảnh của cảm biến hình ảnh và giảm thiểu hiện tượng nhiễu. Công nghệ sản xuất chip mới mà Apple đề cập cũng liên quan đến những cải tiến này.

Cảm biến hình ảnh cho iPhone mà Samsung sẽ cung cấp vốn gần như do Sony độc quyền. Tuy nhiên, với việc Samsung thâm nhập chuỗi cung ứng của Apple bằng công nghệ tiên tiến, giới quan sát cho rằng khả năng Samsung giành thêm các hợp đồng trong tương lai là rất cao. Đối với Apple, vốn đang chịu áp lực tăng sản lượng và tỷ lệ chuỗi cung ứng tại Mỹ, nhà máy của Samsung tại Mỹ với công nghệ tiên tiến và năng lực sản xuất mạnh mẽ là lựa chọn hấp dẫn.

Hợp đồng này dự kiến sẽ làm lung lay vị thế thống trị của Sony. Hiện Sony nắm 45% thị phần cảm biến hình ảnh toàn cầu, phần lớn nhờ Apple là khách hàng chủ lực. Thị phần của Samsung mới ở mức 19%. Tuy nhiên, với thỏa thuận mới này, Samsung đã đặt nền móng để gia tăng mạnh thị phần thông qua các đơn hàng bổ sung.

Ông Lee Kyu-bok, cựu Chủ tịch Hiệp hội Kỹ thuật Bán dẫn nhận xét: “Apple từng cố gắng giữ khoảng cách với Samsung – đối thủ cùng ngành smartphone, nhưng đơn hàng mới này cho thấy công nghệ của Samsung đã tiến bộ rất nhiều”. Ông bổ sung: “Khi một giao dịch đã mở ra, khả năng có các hợp đồng trọn gói với những sản phẩm khác như module camera của Samsung Electro-Mechanics là rất lớn”.

Bộ phận foundry của Samsung, vốn chịu thua lỗ lớn do thiếu khách hàng chủ lực, nay đang đứng trước cơ hội tăng trưởng nhờ hợp đồng này. Tháng trước, Samsung cũng đã ký hợp đồng với Tesla sản xuất chip 2nm trị giá khoảng 23 nghìn tỷ won trong 8 năm đến năm 2033, chấm dứt giai đoạn “khát” đơn hàng từ các hãng công nghệ lớn.

Chip AI6 mà Tesla đặt hàng là loại chip tiên tiến sẽ được lắp trên xe tự lái và robot thế hệ mới của hãng. Trước đó, thế hệ chip này do TSMC sản xuất. Việc từ chỗ chỉ có khách hàng nhỏ lẻ đến giành được những “ông lớn” như Tesla và giờ là Apple cho thấy Samsung đang tăng tốc mạnh.

Việc nhận đơn hàng từ các hãng công nghệ lớn như Apple đóng vai trò bàn đạp để thu hút thêm nhiều khách hàng lớn khác. Samsung đã chủ động đưa ra các hợp đồng với biên lợi nhuận thấp hơn TSMC và cung cấp nhiều hỗ trợ tùy biến để lôi kéo các hãng công nghệ lớn — những hợp đồng có thể trở thành chất xúc tác cho các đơn hàng tiếp theo.

Một chuyên gia ngành nhận định: “Mảng foundry của Samsung đã đưa ra những đề xuất táo bạo với biên lợi nhuận thấp đến mức TSMC không thể tưởng tượng, và khi công nghệ đã đủ mạnh, kết quả bắt đầu xuất hiện”. Ông nói thêm: “Trong ngành foundry, kinh nghiệm sản xuất wafer quy mô lớn rất quan trọng cho sự phát triển công nghệ và kinh doanh, nên ý nghĩa của hợp đồng này vượt xa giá trị đơn hàng”.

Hiện Samsung được cho là đang tiến hành thử nghiệm sơ bộ cho các hợp đồng foundry với những công ty như Qualcomm và NVIDIA. Đặc biệt, hãng đang hợp tác trở lại với Qualcomm — khách hàng lớn trước đây đã chuyển sang TSMC - để phát triển bộ xử lý ứng dụng di động tiên tiến thế hệ mới.

Theo: KoreaTimes

Theo Phương Linh

Nhịp sống thị trường

