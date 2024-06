Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 sẵn sàng vận hành đáp ứng dòng điện ổn định

Mới đây, Hội đồng Kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng đã tổ chức cuộc họp quan trọng để tiến hành kiểm tra nghiệm thu cho Tổ máy 1, Tổ máy 2 và các hạng mục dùng chung của Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 .

Cuộc họp diễn ra vào ngày 20/6 có sự tham gia chủ trì của Thứ trưởng Bộ Xây dựng Bùi Xuân Dũng và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Quang Hưng, đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong quá trình chuẩn bị và đưa nhà máy vào vận hành. Đây là cột mốc quan trọng đối với năng lượng và phát triển hạ tầng của khu vực, hứa hẹn mang lại lợi ích to lớn cho cả cộng đồng và kinh tế địa phương.

Toàn cảnh cuộc họp kiểm tra nghiệm thu cho Tổ máy 1, Tổ máy 2 và các hạng mục dùng chung của Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2.

“Vượt nắng, thắng mưa” đưa công trình về đích

Báo cáo trước Hội đồng về tiến độ hoàn thành công trình xây dựng của Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, đại diện Ban Quản lý dự án cho biết: Dự án nằm trong Trung tâm điện lực Thái Bình, tọa lạc tại xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Dự án bao gồm hai tổ máy với tổng công suất 1.200 MW, do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đảm nhận vai trò chủ đầu tư, và được Tổng Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam (PVC-IC) thực hiện công việc tổng thầu EPC. Với tiến độ và chất lượng thi công đáng kể, dự án đang đóng góp tích cực vào sự phát triển năng lượng bền vững của khu vực và cả nước.

Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 áp dụng công nghệ nhiệt điện ngưng hơi và lò than phun đốt trực tiếp tuần hoàn tự nhiên, đạt các tiêu chuẩn cao về hiệu suất, ổn định và an toàn. Đáp ứng nghiêm ngặt quy định về phát thải của Việt Nam và quốc tế. Nhà máy sử dụng nước làm mát từ sông Trà Lý, than cám 5 được vận chuyển qua đường sông đến cảng chuyên dụng. Nhiên liệu khởi động là dầu nặng FO số 2B. Nhà máy còn trang bị hệ thống bảo vệ môi trường như lọc bụi tĩnh điện, thiết bị khử lưu huỳnh (SOx) và oxit nitơ (NOx), cùng hệ thống xử lý nước thải đạt tiêu chuẩn quy định.

Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 đáp ứng nghiêm ngặt quy định về phát thải của Việt Nam và quốc tế.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2, khởi công từ ngày 1/3/2011, đã phải đối mặt với nhiều thử thách và khó khăn, dẫn đến việc thi công bị chậm trễ đáng kể. Đặc biệt, trong giai đoạn từ năm 2018 đến 2019, tiến độ thi công dự án bị chậm, một số thời điểm phải thi công cầm chừng.

Tuy nhiên, với những nỗ lực không ngừng, Tổ máy 1 đã hoàn thành việc đốt lửa lần đầu bằng dầu vào ngày 23/2/2022. Chỉ trong vòng 6 tháng sau, vào ngày 27/8/2022, Tổ máy 2 tiếp tục hoàn thành, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong việc hoàn thành và đưa dự án vào vận hành.

Đến nay, các hạng mục công trình của dự án đã cơ bản hoàn thành thi công xây dựng theo yêu cầu thiết kế. Ngày 22/12/2023, chủ đầu tư đã tổ chức nghiệm thu hoàn thành công trình.

Cho đến nay, chủ đầu tư, các chủ thể tham gia thi công xây dựng công trình đã cơ bản tuân thủ các quy định pháp luật về xây dựng. Tổng thầu, nhà cung cấp thiết bị chính SDC, các nhà thầu thi công đã tổ chức xây dựng, lắp đặt, chạy thử theo đúng hồ sơ thiết kế và quy định của Hợp đồng EPC; được đại diện chủ đầu tư và tư vấn PMC tổ chức nghiệm thu theo đúng quy định…

Các tồn tại được Cơ quan Thường trực và Tổ chuyên gia Hội đồng nêu ra tại các đợt kiểm tra được chủ đầu tư tổ chức giải trình, làm rõ hoặc tổ chức khắc phục và báo cáo kết quả.

Sau lễ khánh thành ngày 27/4/2023, các tổ máy của Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 đã bắt đầu phát điện vào lưới quốc gia từ ngày 13/5/2023, theo yêu cầu của Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia. Nhà máy đã hoạt động an toàn, ổn định và tin cậy, đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn của Trung tâm Điều độ Hệ thống Điện Quốc gia, góp phần quan trọng vào cung cấp điện cho phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Đến ngày 31/5/2024, tổng sản lượng điện phát lên lưới đã đạt hơn 7.040 triệu kWh.

Đại diện Tập đoàn Dầu khí Việt Nam báo cáo với Hội đồng tại cuộc họp.

Dựa trên ý kiến của Hội đồng, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã ban hành Nghị quyết số 4025/NQ-DKVN ngày 10/6/2024, thông qua việc điều chỉnh ba hạng mục trong dự án. Cụ thể, điều chỉnh bao gồm giảm diện tích bãi thải xỉ (không đầu tư khu vực 12,8ha), không đầu tư cảng nhập dầu HFO và khu neo đậu tàu. Máy bốc than số 5 đã hoàn thành lắp đặt, và hiện đang thi công kho than số 3, dự kiến hoàn thành vào tháng 4/2025. Điều này nhằm tối ưu hóa hoạt động và tăng cường hiệu quả của dự án trong tương lai.

Hội đồng chấp thuận kết quả nghiệm thu

Tại cuộc họp, dựa trên hồ sơ, tài liệu quản lý chất lượng và các kết quả kiểm tra công trình từ chủ đầu tư, tư vấn quản lý dự án, tổng thầu EPC và các chuyên gia Hội đồng, Hội đồng nhận định rằng việc thi công các hạng mục công trình đã tuân thủ đầy đủ thiết kế được phê duyệt. Chủ đầu tư đã tiến hành nghiệm thu công trình và giải quyết hiệu quả các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công.

Hội đồng kiểm tra các hạng mục dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2.

Các ý kiến tại cuộc họp đã đồng thuận về việc dự án đủ điều kiện để Hội đồng xem xét và phê duyệt kết quả nghiệm thu có điều kiện của Tổ máy 1, 2 và các hạng mục dùng chung. Điều này sẽ là cơ sở cho chủ đầu tư tiếp tục triển khai các bước tiếp theo của dự án một cách hiệu quả.



Tuy nhiên, các ý kiến cũng tập trung vào kiến nghị và lưu ý rằng chủ đầu tư cần thực hiện các công việc quan trọng trong quá trình vận hành và khai thác các Tổ máy. Điều này bao gồm tổ chức vệ sinh công nghiệp toàn diện cho các hạng mục công trình và tập trung vào hoàn thành Kho than số 3 theo kế hoạch đã được phê duyệt. Đồng thời, cần tuân thủ nghiêm các yêu cầu về đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy và bảo vệ môi trường theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Về phía địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình Nguyễn Quang Hưng cho biết, đây là dự án có ý nghĩa trong phát triển kinh tế của Thái Bình nên UBND tỉnh đã chỉ đạo sát sao hỗ trợ cho dự án trong suốt quá trình triển khai thi công.

Để đảm bảo dự án hoạt động hiệu quả, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình yêu cầu chủ đầu tư kiểm tra lại quy trình nghiệm thu các hạng mục và công trình, máy móc thiết bị theo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, kiểm tra và đảm bảo an toàn, bảo vệ môi trường, phòng chống cháy nổ, đặc biệt là việc trồng cây xanh xung quanh nhà máy. Các hạng mục còn thiếu sót cần hoàn thiện sớm và những hạng mục không còn đầu tư nữa sẽ được bàn giao lại mặt bằng cho địa phương.

Tỉnh Thái Bình cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với nhà máy để đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông, nhằm giúp nhà máy hoạt động hiệu quả và bền vững.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Bùi Xuân Dũng đã tán dương sự nỗ lực của chủ đầu tư và Tổng thầu EPC trong việc hồi sinh dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 sau nhiều khó khăn. Họ đã tiếp thu các ý kiến từ Hội đồng và chấp thuận kết quả nghiệm thu có điều kiện của chủ đầu tư đối với Tổ máy 1, 2 và một số hạng mục dùng chung.

Thứ trưởng Bùi Xuân Dũng nhấn mạnh, chủ đầu tư cần tập trung vào tổ chức thi công hoàn thiện các hạng mục còn lại của dự án, như Kho than số 3 theo kế hoạch đã được phê duyệt, nhằm đảm bảo vận hành hiệu quả của nhà máy. Đồng thời, cần có phương án dự trữ than để không ảnh hưởng đến điều kiện vận hành. Các biện pháp bảo vệ môi trường và an toàn phòng cháy chữa cháy cũng được nhấn mạnh, đặc biệt là việc trồng cây xanh xung quanh nhà máy để đảm bảo một môi trường xanh - sạch - đẹp.

Hội đồng tiến hành kiểm tra phòng điều hành Nhà máy.

Đồng thời, cần tuân thủ nghiêm các quy định về vận hành, bảo trì công trình xây dựng để đảm bảo an toàn và tuổi thọ của các hạng mục công trình theo thiết kế. Điều này bao gồm việc theo dõi quan trắc độ lún theo chu kỳ, đảm bảo số liệu khí thải và hoàn thành các thủ tục pháp lý theo quy định của pháp luật.

Dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình 2 có quy mô lớn, đóng góp quan trọng vào nguồn cung điện cấp bách theo Quy hoạch điện VII và Quy hoạch điện VII điều chỉnh. Sau khi hoàn thành và đưa vào vận hành, dự án này dự kiến cung cấp khoảng 7,2 tỷ kWh điện lên lưới quốc gia mỗi năm, đồng thời tạo việc làm trực tiếp và gián tiếp cho hơn 400 lao động địa phương.

Nhà máy không chỉ đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia mà còn góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế của tỉnh Thái Bình và khu vực đồng bằng sông Hồng nói riêng, đồng bằng Bắc Bộ nói chung.