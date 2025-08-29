Nhà máy nhiệt điện tư nhân đầu tiên tại Việt Nam lỗ luỹ kế hơn 600 tỷ đồng

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Thăng Long vừa công bố báo cáo tài chính bán niên 2025. Lỗ lũy kế vượt 622 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu tiếp tục giảm và gánh nặng nợ trái phiếu tăng mạnh.

Trong nửa đầu năm 2025, Nhiệt điện Thăng Long ghi nhận khoản lỗ sau thuế hơn 88,3 tỷ đồng - tích cực hơn con số lỗ gần 458 tỷ cùng kỳ 2024.

Tính đến cuối quý II/2025, tổng nợ phải trả của công ty là 9.178 tỷ đồng, chiếm gần 74% tổng tài sản. Trong đó, dư nợ trái phiếu tăng gấp gần 4 lần so với cùng kỳ, từ 579 tỷ đồng lên 2.133 tỷ đồng.



Báo cáo tài chính bán niên 2025 của Nhiệt điện Thăng Long được Công ty TNHH Kiểm toán BDO đưa ra ý kiến ngoại trừ. Theo đó, đơn vị kiểm toán lưu ý doanh nghiệp chưa thống nhất được số liệu chi phí khấu hao với bên cho thuê tài chính, khiến khả năng xác định chính xác lợi nhuận chưa được đảm bảo.



﻿Công ty cổ phần Nhiệt điện Thăng Long là công ty thuộc hệ sinh thái của Tập đoàn Geleximco. Thông tin từ tập đoàn này cho biết dự án Nhiệt điện Thăng Long được giới thiệu có tổng mức đầu tư trên 20.000 tỷ đồng - là dự án nhiệt điện tư nhân có quy mô lớn đầu tiên ở Việt Nam.