Nhà máy "quốc dân tửu" Hàn Quốc đầu tiên ngoài xứ kim chi đặt tại tỉnh sát vách Hà Nội

Bên trong KCN Liên Hà Thái. Ảnh: Green i-Park.

Tập đoàn HiteJinro – ông lớn hàng đầu trong ngành đồ uống xứ kim chi - xây dựng nhà máy sản xuất soju đầu tiên ngoài lãnh thổ Hàn Quốc tại tỉnh Hưng Yên (sát vách Hà Nội).

Dự án này nằm tại Khu công nghiệp Liên Hà Thái (Khu Kinh tế Thái Bình) do Green i-Park là chủ đầu tư hạ tầng. Dự án có quy mô đầu tư hơn 100 triệu USD, diện tích khoảng 8,2ha.

Dự án không chỉ đánh dấu bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng sản xuất toàn cầu của HiteJinro mà còn là nhà máy đầu tiên của Tập đoàn được xây dựng ngoài lãnh thổ Hàn Quốc. Theo kế hoạch, dự án này phấn đấu hoàn thành và đi vào hoạt động quý 2/2026.

Trong buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hưng Yên diễn ra vừa qua, HiteJinro mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ về hạ tầng, thủ tục hành chính và nguồn nhân lực chất lượng để dự án sớm hoàn thành đúng với cam kết, đưa Hưng Yên trở thành trung tâm sản xuất và xuất khẩu soju sang nhiều quốc gia.

Tập đoàn cũng cam kết xây dựng nhà máy theo hướng thân thiện môi trường, quản lý năng lượng hiệu quả và giảm phát thải carbon, góp phần phát triển bền vững địa phương.

Chính quyền tỉnh Hưng Yên khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để dự án sớm đi vào hoạt động, mang lại việc làm, thu ngân sách và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh tiếp đại diện Tập đoàn HiteJinro Hàn Quốc.

HiteJinro là tập đoàn sản xuất rượu soju hàng đầu thế giới và các loại đồ uống có cồn khác của Hàn Quốc. Tập đoàn này được thành lập từ năm 1924 dựa trên sự sáp nhập của hai công ty lớn là Hite (nhà máy bia) và Jinro (công ty soju).

Các sản phẩm nổi tiếng của doanh nghiệp này phải kể đến Jinro Soju và Hite Beer. Sản phẩm của tập đoàn chiếm hơn một nửa doanh số bán hàng tại thị trường Hàn Quốc. Đến nay, HiteJinro có 62 chi nhánh trong nước, 6 công ty con và 6 pháp nhân trực thuộc ở nước ngoài.

Nói về việc chọn Việt Nam làm cơ sở sản xuất ở nước ngoài, trong thông báo hồi tháng 10/2023, tập đoàn này cho biết lý bởi vị trí địa lý, chi phí, khả năng tiếp cận logistics và nguồn nhân lực dồi dào. Đặc biệt, tỉnh Thái Bình (cũ) nằm ở phía Bắc Việt Nam, tiếp giáp với thủ đô Hà Nội và được trang bị đầy đủ cơ sở hạ tầng như sân bay quốc tế, bến cảng, đường ven biển.

Theo báo cáo môi trường mới nhất, dự án này có quy mô sản xuất các sản phẩm rượu soju chưng chất và rượu soju vị trái cây (đào nho, mận, bưởi...) với công suất 70 triệu lít/năm.

Đại diện doanh nghiệp này khẳng định, nhà máy sản xuất rượu soju tại Việt Nam sẽ đóng vai trò là đầu cầu cho hoạt động kinh doanh toàn cầu hóa rượu soju, loại rượu được mệnh danh là "quốc dân tửu" Hàn Quốc của HiteJinro.

Trong 6 năm qua, xuất khẩu rượu soju của HiteJinro tăng trung bình khoảng 15% mỗi năm. Tập đoàn HiteJinro đang tập trung đầu tư vào thị trường Đông Nam Á với mục tiêu tăng gấp ba lần doanh số bán hàng ở nước ngoài vào năm 2030.

Phối cảnh nhà máy HiteJinro Việt Nam tại khu công nghiệp Liên Hà Thái.

Trước đó, theo hợp đồng giữa Green i-Park và nhà đầu tư là Công ty TNHH Jinro Soju Việt Nam, thời hạn thuê đất là hết ngày 7/2/2071. Phía bên thuê trả tiền thuê cơ sở hạ tầng cho toàn bộ thời gian thuê lại là 210,4 tỷ đồng (đã bao gồm thuế VAT 10%).

Green i-Park với tư cách là chủ đầu tư hạ tầng KCN nên được miễn tiền thuê đất hàng năm (trả cho Nhà Nước) là 18 năm (đến năm 2039). Với hỗ trợ này, Green i-Park miễn tiền thuê đất hàng năm cho Jinro Soju Việt Nam như một hình thức ưu đãi tới hết năm 2039.