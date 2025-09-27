Nhà máy tại TP HCM chấm dứt hoạt động, một tỉnh đón nhà máy Coca-Cola mới trị giá 136 triệu USD

Sở Tài chính TP HCM vừa có văn bản thông tin về hoạt động của nhà máy Coca-Cola đặt tại đường Võ Nguyên Giáp, phường Linh Xuân, TP HCM.

Theo đó, dự án của Công ty TNHH Nước giải khát Coca-Cola Việt Nam có thời hạn hoạt động 30 năm kể từ ngày 27/9/1995. Như vậy, đến ngày 27/9/2025, dự án sẽ hết hạn. Trước đó, ngày 20/2, Coca-Cola Việt Nam đã có văn bản cam kết dừng toàn bộ hoạt động của dự án sau thời điểm này.

Căn cứ Luật Đầu tư 2020, nhà đầu tư có trách nhiệm làm thủ tục chấm dứt hoạt động dự án khi hết hạn. Đồng thời, theo Nghị định 102/2024/NĐ-CP, doanh nghiệp được phép tiếp tục sử dụng khu đất tối đa 24 tháng để thanh lý, xử lý quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trước khi bàn giao lại cho Nhà nước.

Trước đó nhà đầu tư đã có văn bản gửi TP.HCM, đề nghị được gia hạn thêm 2 năm kể từ ngày 27/9/2025 để sử dụng đất vào mục đích tháo dỡ, di dời trang thiết bị, dây chuyền sản xuất, nhà xưởng, nhà kho và hoàn thành việc xử lý ô nhiễm, cải tạo môi trường, khôi phục hiện trạng và bàn giao mặt bằng sạch.

Để chuẩn bị cho việc nhà máy tại TP HCM chấm dứt hoạt động, ngày 11/7 vừa qua, Coca‑Cola Việt Nam đã khánh thành nhà máy có tổng vốn đầu tư 136 triệu USD (hơn 3.500 tỷ đồng) tại Khu công nghiệp Phú An Thạnh (Bến Lức, Tây Ninh). Đây cũng là nhà máy thực phẩm đồ uống đầu tiên đạt chứng nhận Công trình xanh LEED cấp độ vàng (LEED Gold) tại Việt Nam.

Nhà máy tại Tây Ninh có diện tích 19ha, quy mô lớn nhất trong 3 cơ sở sản xuất của Coca‑Cola tại Việt Nam. Nhà máy này được trang bị 5 dây chuyền chiết rót và đóng chai tiên tiến, tổng công suất lên đến 1 tỷ lít đồ uống mỗi năm.

Theo báo cáo thường niên của Swire Coca-Cola, sản lượng bán hàng tại Việt Nam năm 2024 đạt 154 triệu đơn vị, mỗi đơn vị tương ứng 24 khẩu phần cỡ 8 ounces, tương đương 874 triệu lít. Con số này giảm nhẹ so với năm 2023 (155 triệu đơn vị).

Với kết quả trên, Việt Nam trở thành thị trường lớn thứ ba của Swire Coca-Cola, sau Trung Quốc đại lục (1,38 tỷ đơn vị) và Mỹ (336 triệu đơn vị).