Nhà máy xử lý nước thải lớn nhất Hà Nội chuẩn bị khánh thành

Gói thầu số 3 (hệ thống cống bao cho sông Lừ) và gói thầu số 4 (hệ thống cống cho một phần khu vực Hà Đông (cũ) và khu đô thị mới) đang được đẩy nhanh tiến độ, dự kiến đến năm 2027 hoàn thành. Trong quá trình thi công, các tuyến cống đủ điều kiện khớp nối sẽ được kết nối ngay để dẫn nước thải về nhà máy xử lý.