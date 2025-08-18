Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nhà máy xử lý nước thải lớn nhất Hà Nội chuẩn bị khánh thành

18-08-2025 - 10:08 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Trong ngày 19/8, Chính phủ sẽ tổ chức khánh thành, khởi công 250 dự án, công trình trọng điểm. Hà Nội có 8 dự án sẽ được khánh thành, khởi công trong dịp này, trong đó có dự án Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá.

Nhà máy xử lý nước thải lớn nhất Hà Nội chuẩn bị khánh thành- Ảnh 1.

Ngày 17/8, ông Hoàng Trọng Tùng - Giám đốc Ban Quản lý dự án﻿ đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp Hà Nội - cho biết, Nhà máy Xử lý nước thải Yên Xá sẽ khánh thành và chính thức đi vào hoạt động vào ngày 19/8. Hiện tại, công tác chuẩn bị cho lễ khánh thành đã cơ bản hoàn tất.

Nhà máy xử lý nước thải lớn nhất Hà Nội chuẩn bị khánh thành- Ảnh 2.

Dự án Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá﻿ quy mô diện tích 13,8ha, với công suất xử lý 70.000m3/ngày đêm. Dự án được khởi công năm 2016, dự kiến hoàn thành năm 2027 với tổng mức đầu tư 11.197 tỷ đồng.

Nhà máy xử lý nước thải lớn nhất Hà Nội chuẩn bị khánh thành- Ảnh 3.

Dự án được chia thành 4 gói thầu thành phần. Trong đó, gói thầu số 1 (xây dựng Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá) do Liên danh JFE - TSK, Nhật Bản﻿ thực hiện đã cơ bản hoàn thành hiện đang vận hành thử nghiệm. Nhà máy được cấp giấy phép môi trường số năm 2024 với công suất ban đầu 100.000m3/ngày đêm.

Nhà máy xử lý nước thải lớn nhất Hà Nội chuẩn bị khánh thành- Ảnh 4.

Gói thầu số 2 (xây dựng Hệ thống cống bao cho sông Tô Lịch và cống chính) do Công ty TEKKEN, Nhật Bản thực hiện, có thời gian thi công 48 tháng. Các hạng mục chính của hợp đồng gốc đã hoàn thành 100%. Hiện tại, nhà thầu đang triển khai các hạng mục bổ sung, bao gồm hệ thống cống thu gom nước thải hai bên sông Tô Lịch.

Nhà máy xử lý nước thải lớn nhất Hà Nội chuẩn bị khánh thành- Ảnh 5.

Đập dâng trên sông Tô Lịch tại cầu Quang (phường Hoàng Liệt) sẽ hoàn thành trước ngày 30/8. Sau đó thành phố sẽ lấy nước từ hồ Tây vào tạo dòng chảy, giúp tạo dòng chảy trên sông Tô Lịch.

Nhà máy xử lý nước thải lớn nhất Hà Nội chuẩn bị khánh thành- Ảnh 6.

Gói thầu số 3 (hệ thống cống bao cho sông Lừ) và gói thầu số 4 (hệ thống cống cho một phần khu vực Hà Đông (cũ) và khu đô thị mới) đang được đẩy nhanh tiến độ, dự kiến đến năm 2027 hoàn thành. Trong quá trình thi công, các tuyến cống đủ điều kiện khớp nối sẽ được kết nối ngay để dẫn nước thải về nhà máy xử lý.

Nhà máy xử lý nước thải lớn nhất Hà Nội chuẩn bị khánh thành- Ảnh 7.

Ngoài khánh thành Nhà máy xử lý nước thải Yên Xá, trong dịp này có 7 dự án sẽ được khởi công. Bao gồm: Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình về Thủ đô (đoạn trên địa bàn Hà Nội); Dự án thành phần 3 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô; Dự án xây dựng cầu Vân Phúc và tuyến đường kết nối; Xây dựng khu tái định cư (xã Đông Anh) thuộc Dự án đầu tư tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; Xây dựng khu tái định cư (xã Ngọc Hồi) thuộc dự án xây dựng đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam và Dự án Thành phố thông minh (xã Vĩnh Thanh).

Theo Thanh Hiếu

Tiền Phong

