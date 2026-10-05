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Nhà ở quê của Siu Black

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Sau khi trở về quê nhà ở Tây Nguyên, Siu Black dần thích nghi với cuộc sống giản dị, gắn bó với công việc làm nương rẫy và chăn nuôi.

Siu Black là giọng ca nổi tiếng của làng nhạc Việt, được khán giả ưu ái gọi bằng danh xưng "Họa mi núi rừng". Sở hữu chất giọng nội lực, phong cách biểu diễn máu lửa cùng cá tính âm nhạc riêng biệt, nữ ca sĩ từng ghi dấu ấn qua nhiều ca khúc như Ly cà phê Ban Mê, Ngọn lửa cao nguyên... Trong nhiều năm hoạt động nghệ thuật, cô là gương mặt quen thuộc trên các sân khấu âm nhạc và gameshow truyền hình.

Nhà ở quê của Siu Black- Ảnh 1.
Nhà ở quê của Siu Black- Ảnh 2.

Siu Black là giọng ca nổi tiếng của làng nhạc Việt, được khán giả ưu ái gọi bằng danh xưng "Họa mi núi rừng". Ảnh: FBNV

Năm 2013, Siu Black gặp biến cố tài chính sau khi việc kinh doanh quán cà phê thua lỗ, khiến cuộc sống và sự nghiệp của cô chịu nhiều ảnh hưởng. Sau biến cố, nữ ca sĩ dần hạn chế xuất hiện trên các sân khấu lớn, trở về quê nhà ở Tây Nguyên và dành nhiều thời gian cho gia đình, công việc làm nương rẫy, chăn nuôi. Dù không còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi như trước, cô vẫn thỉnh thoảng tham gia biểu diễn khi sức khỏe cho phép.

Tháng 12/2022, nghệ sĩ Thúy Nga chia sẻ hình ảnh chuyến thăm nhà Siu Black tại Tây Nguyên. Qua những hình ảnh được công bố, nơi ở của nữ ca sĩ có cổng, hàng rào xây dựng kiên cố và khoảng sân tương đối rộng. Không gian bên trong gồm các khu vực sinh hoạt như phòng khách, phòng ngủ và nhà bếp. Tổng thể căn nhà khá thoáng đãng, mang đến cảm giác gần gũi với nhịp sống ở quê.

Trong chuyến ghé thăm, Thúy Nga còn ghi lại hình ảnh khu vực chăn nuôi gia súc, gia cầm. Thời điểm đó, nữ ca sĩ cho biết cô dành nhiều thời gian chăm sóc vật nuôi, làm vườn và phụ giúp chồng.

Nhà ở quê của Siu Black- Ảnh 3.
Nhà ở quê của Siu Black- Ảnh 4.

Sau khi trở về quê nhà ở Tây Nguyên, Siu Black dần thích nghi với cuộc sống giản dị, gắn bó với công việc làm nương rẫy và chăn nuôi. Ảnh: FBNV

Nhà ở quê của Siu Black- Ảnh 5.

Nhà của Siu Black có cổng và sân lớn, hàng rào được xây dựng khá vững chắc. Ảnh: FBNV

Nữ ca sĩ từng chia sẻ vẫn còn khoản nợ ngân hàng và phải chi tiêu tiết kiệm. Cô cùng chồng chăm sóc đàn heo, làm rẫy và tận dụng nguồn thu từ những buổi biểu diễn để trang trải cuộc sống. Những công việc này trở thành một phần quan trọng trong sinh hoạt hằng ngày của gia đình.

Dù không còn xuất hiện dày đặc trên các sân khấu như trước, Siu Black vẫn duy trì niềm đam mê ca hát. Cô thỉnh thoảng nhận lời biểu diễn khi sức khỏe cho phép, đồng thời tìm cách tạo thêm thu nhập từ những công việc phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Sau nhiều thăng trầm, nữ ca sĩ lựa chọn cuộc sống bình dị tại quê nhà, dành thời gian cho gia đình và những công việc quen thuộc.

Nhà ở quê của Siu Black- Ảnh 6.
Nhà ở quê của Siu Black- Ảnh 7.

Nữ ca sĩ cùng chồng chăm sóc đàn heo, vịt, tự chuẩn bị thức ăn cho vật nuôi và trồng rau phục vụ sinh hoạt gia đình. Ảnh: FBNV

Theo Minh Ngọc

Thanh Niên Việt

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