Nhà phố Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences: Mảnh ghép mới trong không gian kinh tế đêm phía Tây Thủ đô

Kinh tế đêm đang được xác định là một động lực tăng trưởng mới của Hà Nội. Thành phố đã phê duyệt Đề án Phát triển Kinh tế đêm giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2045, với mục tiêu đưa lĩnh vực này đóng góp trên 12% GRDP. Trong bối cảnh Hoàn Kiếm và các tuyến phố thương mại truyền thống dần chạm ngưỡng về mặt bằng và chi phí, dòng vốn đang chuyển dịch sang những khu đô thị được quy hoạch đồng bộ, có khả năng duy trì dòng khách và hoạt động thương mại xuyên suốt ngày đêm cùng chi phí thuê mua hợp lý hơn. Đây được xem là dư địa tăng trưởng mới của bất động sản thương mại Hà Nội.

Nhà phố châu Âu Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences hình thành chuỗi mua sắm, giải trí, dịch vụ hấp dẫn ở khu Tây Hà Nội

Dự báo tâm điểm mới của kinh tế đêm trên trục Tây Thăng Long

Trong bức tranh kinh tế đêm ngày càng sôi động, khu Tây Hà Nội nổi lên như một cực tăng trưởng mới khi hạ tầng giao thông ngày càng hoàn thiện, tốc độ gia tăng dân cư nhanh cùng sự phát triển của hàng loạt khu đô thị quy mô lớn đến từ các thương hiệu bất động sản tên tuổi.

Nằm trong khu vực phát triển năng động này, Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences định hướng xây dựng mô hình điểm đến lễ hội, giải trí, mua sắm, hướng đến tạo lập không gian thương mại sôi động. Dự án sở hữu lợi thế kết nối với nhiều tuyến giao thông quan trọng như đại lộ Tây Thăng Long, Quốc lộ 32, Vành đai 3,5, Vành đai 4 và đường nối đường Hoàng Quốc Việt kéo dài, giúp tiếp cận trung tâm Hà Nội trong khoảng 15-20 phút và mở rộng khả năng đón dòng khách từ nhiều khu vực.

Theo kế hoạch, Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences sẽ được vận hành như một tâm điểm thương mại mới của khu Tây Hà Nội với chuỗi lễ hội, sự kiện nghệ thuật và hoạt động cộng đồng diễn ra quanh năm. Quảng trường trung tâm và đại lộ cảnh quan được quy hoạch cho các chương trình trình diễn công nghệ như 3D Mapping, Hologram và nhạc nước, kết hợp hệ tiện ích cao cấp gồm clubhouse, hồ bơi, công viên, tuyến phố mua sắm cùng hệ thống xe điện và xe buýt tự hành, từng bước hình thành hệ sinh thái trải nghiệm và tiêu dùng cả ngày lẫn đêm.

Những chuỗi lễ hội, trình diễn công nghệ tổ chức quanh năm sẽ thu hút khách hàng đến mua sắm

Mô hình nhà phố thương mại thông minh đón đầu hệ sinh thái kinh tế đêm

Bên cạnh những hoạt động văn hóa, lễ hội và giải trí dự kiến tổ chức thường xuyên, chính mô hình nhà phố đa công năng đang là yếu tố khiến Noble Palace Tay Thang Long WorldHotels Residences lọt tầm ngắm của các thương chủ, giới kinh doanh Thủ đô. Theo anh H.M. Hùng, dự án không chỉ nằm trên trục phát triển đẹp bậc nhất phía Tây mà còn được đầu tư kỹ lưỡng về chất lượng và công nghệ, vượt trội so với cùng phân khúc.

Tầng 1 và 2 của nhà phù hợp nhiều mô hình kinh doanh

"Nhà phố tại đây có mặt tiền rộng, đường nội khu lớn, cộng thêm thiết kế xẻ khe được tối ưu khi quy hoạch nên rất phù hợp để kinh doanh đa dạng từ showroom, không gian trải nghiệm, livestream và kho hàng cho mô hình bán lẻ đa kênh", anh Hùng nhận xét. Theo anh, với quy mô 4-5 tầng, mỗi căn nhà phố có thể kết hợp hiệu quả giữa kinh doanh và an cư, trong đó các tầng dưới dành cho hoạt động thương mại, còn các tầng trên là không gian sinh hoạt của gia đình rất thuận tiện.

Đáng nói, khác với nhiều khu vực phố cũ vốn chật hẹp về hạ tầng và hầu như không còn dư địa để nâng cấp công nghệ, đây là dòng nhà phố thông minh được quy hoạch đồng bộ ngay từ đầu với vật liệu cao cấp đến từng viên đá lát vỉa hè, tích hợp tối đa AI, Robot trong vận hành và khai thác thương mại với những giải pháp tiên tiến hiện nay. Thông qua NobleMall trên nền tảng NobleX App của chủ đầu tư, các thương chủ còn có thể xây dựng gian hàng online, livestream, triển khai ưu đãi và tiếp cận trực tiếp khách hàng là cư dân, khách tham quan và người dùng ứng dụng.

Hệ sinh thái Bệnh viện nghỉ dưỡng 5 sao, trường học quốc tế góp phần thu hút thêm khách hàng sử dụng dịch vụ tại nhà phố

Với tiến độ dự kiến bàn giao từ quý III năm nay, thương chủ có thể sớm khai thác mặt bằng, đón đầu tiềm năng tăng trưởng khi trục Tây Thăng Long thông xe vào năm sau. Được biết, dự án đang áp dụng nhiều chính sách hấp dẫn, đưa giá vốn tự có ban đầu xuống chỉ từ 4,2 tỷ đồng/căn.

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