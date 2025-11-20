Nhà sao Vbiz ngập bùn đất sau lũ: Cả gia đình tất bật dọn dẹp, thiệt hại 2 xe máy

Vừa qua, cơn bão số 13 đi sâu vào đất liền đã gây ra nhiều thiệt hại, cuộc sống của người dân bị ảnh hưởng nặng. Nhà của MC Cát Tường ở Huế cũng tan hoang, bị ngập trong bùn đất. Cô từng chia sẻ: "Quê hương là chùm khế ngọt. Nhà em tại Bùi Thị Xuân - Cầu Lòn Huế. Chiều 6/11/2025. Bão đang vào khu vực Nam Trung Bộ, gia đình em phải ra khách sạn ngủ và chỉ biết cầu mong cho tất cả bà con được bình an. Xem tin tức mà sợ quá".

Trên trang cá nhân, MC Cát Tường mới đây chia sẻ hình ảnh cả gia đình bắt tay vào dọn dẹp nhà sau khi bão lũ đi qua. Nữ MC cho hay: "Hình ảnh gia đình em dọn dẹp nhà cửa trước khi về Sài Gòn nè cả nhà... Mời cả nhà xem clip bên dưới cho biết chút hình ảnh của Huế đợt lũ lụt vừa rồi nè". Dưới phần bình luận, MC Cát Tường cho biết thiệt hại sau lũ là bị hỏng 2 chiếc xe máy.

Nhà của MC Cát Tường ở Huế tan hoang, bị ngập trong bùn đất sau bão lũ

Cô cùng với gia đình đã tất bật dọn dẹp trước khi về Sài Gòn

Nữ MC tiết lộ bão lũ đi qua đã làm 2 chiếc xe máy bị hỏng

Cuối tháng 10 vừa qua đã ghi nhận lượng mưa kỷ lục, mực nước dâng cao đã gây ngập lụt, thiệt hại nghiêm trọng ở nhiều địa phương thuộc miền Trung, trong đó có Huế. Nhiều địa phương khác cũng chịu ảnh hưởng nặng nề.

Trước đó, do ảnh hưởng của bão số 13 đổ bộ vào khu vực, gia đình NSƯT Cát Tường đã phải tạm thời chuyển đến khách sạn để đảm bảo an toàn. “Bão đang vào khu vực Nam Trung Bộ, gia đình em phải ra khách sạn ngủ và chỉ biết cầu mong cho tất cả bà con được bình an”, cô từng cho hay.

Theo Cát Tường, nhà của cô bị ngập hơn 1m trong trận lũ lụt

Không chỉ Cát Tường mà nhà của diễn viên Đình Khang cũng bị ảnh hưởng nặng vì thiên tai. Trên trang cá nhân, nam diễn viên sinh năm 2000 vừa qua khiến nhiều người không khỏi lo lắng khi liên tục chia sẻ bài viết cầu cứu. Đình Khang cho biết bố mẹ đang nằm trong vùng lũ ở Quy Nhơn. Trên trang cá nhân có hơn 100.000 người theo dõi, anh chia sẻ bức hình căn nhà xung quanh đã bị bao vây bởi nước, ngập tới gần nóc.

Nam diễn viên viết: "Ở Quy Nhơn có contact của cứu hộ ngập lụt không ạ. Cho em xin với ạ. Dạ hiện tại ba mẹ em cần cano cứu hộ tại phường Quy Nhơn Bắc Bệnh Viên Lao ạ nước ngập còn 2 mét nữa là đến mái rồi anh chị nào liên hệ cứu hộ ở đấy được hỗ trợ em với ạ".

Dưới phần bình luận, anh cho biết bố mẹ đã được đội cứu hộ tới gửi áo phao: "Tình hình mưa vẫn liên tục không ngừng ạ khả năng đến 9-10h trưa là ngập luôn rồi ạ. Ba mẹ e mới được cứu hộ đến để gửi áo phao rồi ạ cũng nhẹ nhõm được 1 ít. Dạ em cảm ơn mọi người nhiều lắm ạ". Diễn viên Thúy Diễm động viên đàn em: "Thương em, cố bình tâm tìm cách nhé em".