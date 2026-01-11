Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhà tôi tiêu 50 triệu cho Tết và phải trả giá bằng 2 tháng thắt lưng buộc bụng sau đó

11-01-2026 - 16:24 PM | Sống

Tết 2024, gia đình tôi không thiếu tiền bước vào kỳ nghỉ lễ. Ngoài lương tháng Chạp, hai vợ chồng còn có thưởng cuối năm. Nhưng chỉ sau mùng 6 Tết, khi cộng lại toàn bộ các khoản đã chi, tôi mới nhận ra: gần 50 triệu đồng cho vài ngày Tết đã khiến dòng tiền của gia đình chao đảo suốt hai tháng sau đó.

Tết 2024: Khi cảm giác “có thêm tiền” khiến chi tiêu trượt khỏi kiểm soát

Nhà tôi tiêu 50 triệu cho Tết và phải trả giá bằng 2 tháng thắt lưng buộc bụng sau đó- Ảnh 1.

Gia đình tôi có 4 người, sống ở Hà Nội. Thu nhập cố định hai vợ chồng khoảng 25–27 triệu đồng mỗi tháng. Cuối năm, cả hai đều nhận thưởng Tết, bên cạnh lương tháng Chạp như thường lệ.

Không phải là một cái Tết thiếu thốn. Ngược lại, cảm giác “có thêm tiền” khiến mọi quyết định chi tiêu trong những ngày giáp Tết trở nên dễ dãi hơn.

Không ai nói ra, nhưng trong đầu luôn có một suy nghĩ quen thuộc: Tết mà, năm có một lần.

Gần 50 triệu đồng cho Tết 2024: Không khoản nào sai, chỉ có tổng là quá sức

Sau Tết, tôi ngồi lại, lần đầu tiên cộng chi tiết toàn bộ các khoản đã chi trong gần một tháng xoay quanh Tết.

BẢNG CHI TIÊU TẾT 2024

Khoản chiSố tiền (VNĐ)
Quà biếu hai bên nội – ngoại, họ hàng (nhiều đợt)15.000.000
Thực phẩm Tết, cỗ bàn, ăn uống nhiều ngày12.000.000
Lì xì họ hàng, trẻ nhỏ9.000.000
Mua sắm Tết (quần áo, đồ trong nhà, thay mới lặt vặt)8.000.000
Đi lại, phát sinh không dự tính trước6.000.000
TỔNG CỘNG50.000.000

Nhìn từng khoản, tôi không thấy điều gì quá đáng. Nhưng khi nhìn con số cuối cùng, tôi hiểu vì sao sau Tết, gia đình bắt đầu hụt hơi.

Hậu Tết: Khi tiền thưởng hết trước, còn sinh hoạt thì vẫn tiếp diễn

Vấn đề không nằm ở chỗ đã chi bao nhiêu cho Tết, mà là Tết đã “ăn” vào đâu trong dòng tiền.

- Tiền thưởng cuối năm: gần như dùng trọn cho Tết

- Lương tháng Chạp: bù thêm phần chi vượt

- Sau mùng 6 Tết: sinh hoạt quay lại nhịp bình thường, nhưng không còn khoản linh hoạt

Tháng Giêng và tháng Hai sau đó, gia đình tôi:

- Không thiếu ăn, nhưng phải tính toán kỹ từng khoản

- Tránh tối đa các chi phí phát sinh

- Luôn có cảm giác “chỉ cần thêm một việc bất ngờ là sẽ rất khó xoay”

Hai tháng không dài, nhưng đủ để thấy dòng tiền đã bị kéo căng.

Nhà tôi tiêu 50 triệu cho Tết và phải trả giá bằng 2 tháng thắt lưng buộc bụng sau đó- Ảnh 2.

Điều khiến tôi giật mình: Cạn tiền không vì nghèo, mà vì Tết hút trọn nguồn dự phòng

Nhìn lại, tôi nhận ra một điều rất rõ: Gia đình tôi không nghèo đi sau Tết, nhưng mất hoàn toàn lớp đệm tài chính.

Tôi đã:

- Dùng tiền thưởng cho Tết

- Không để lại khoản riêng cho hậu Tết

- Mặc định rằng lương tháng sau sẽ “tự cân lại”

Sai lầm không nằm ở việc chi gần 50 triệu cho Tết, mà ở việc không chừa đường lùi cho những tháng sau đó.

Tết 2025: Không tiêu ít đi quá nhiều, nhưng dòng tiền không còn sập nhịp

Sang Tết 2025, tôi không đặt mục tiêu “Tết gọn”. Tôi chỉ làm một việc: đặt trần chi trước Tết.

Tổng chi Tết 2025 được chốt ở khoảng 30–32 triệu đồng, thấp hơn năm trước, nhưng quan trọng hơn là:

- Không dùng hết tiền thưởng

- Có sẵn khoản cho sinh hoạt sau Tết

Kết quả là sau Tết, gia đình không còn cảm giác chao đảo như năm 2024.

BẢNG CHI TIÊU TẾT 2025 (THỰC TẾ ĐÃ CHI)

Khoản chiSố tiền (VNĐ)Ghi chú
Quà biếu hai bên nội – ngoại9.000.000Gộp quà, giảm hình thức
Thực phẩm Tết, cỗ bàn8.000.000Mua vừa đủ, không tích trữ
Lì xì7.000.000Giữ mức ổn định
Mua sắm Tết (quần áo, đồ dùng cần thiết)4.000.000Không thay đồ trong nhà
Đi lại, phát sinh3.000.000Có dự trù trước
TỔNG CỘNG31.000.000Không dùng hết tiền thưởng

Nhìn sang Tết 2026: Dự chi khác đi để tránh lặp lại cú hụt hơi

Nhà tôi tiêu 50 triệu cho Tết và phải trả giá bằng 2 tháng thắt lưng buộc bụng sau đó- Ảnh 3.

Với Tết 2026, tôi không còn hỏi “nên tiêu bao nhiêu”, mà đặt ra những nguyên tắc rõ ràng hơn:

- Không dồn toàn bộ chi Tết vào một thời điểm

- Tách quỹ Tết từ giữa năm, mỗi tháng một khoản nhỏ

- Tiền thưởng không dùng hết cho Tết

- Luôn giữ lại một khoản riêng cho hậu Tết

Tết không cần nhỏ hơn. Chỉ cần không để lại dư chấn tài chính kéo dài.

BẢNG DỰ CHI TẾT 2026

Khoản chiDự chi (VNĐ)Nguyên tắc
Quà biếu8.000.000Chốt danh sách từ sớm
Thực phẩm Tết, ăn uống7.000.000Mua rải, không dồn
Lì xì7.000.000Không tăng theo áp lực
Mua sắm Tết3.000.000Chỉ mua món thực sự cần
Đi lại, phát sinh3.000.000Có quỹ riêng
TỔNG DỰ CHI TẾT 202628.000.000≤ 1 tháng thu nhập

Kết bài

Chi gần 50 triệu đồng cho Tết 2024 không phải là một sai lầm về con số. Sai lầm nằm ở chỗ để vài ngày vui rút cạn sức chịu đựng tài chính của cả gia đình.

Sau trải nghiệm đó, tôi hiểu ra: Một cái Tết chỉ thật sự trọn vẹn khi nó không khiến cuộc sống sau đó trở nên nặng nề hơn.

Theo Phương Trần

Phụ nữ số

Từ Khóa:
hà nội

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Loại cá nằm trong top 10 cá ngon nhất thế giới, giúp bạn trông trẻ hơn, chống lão hóa, làm săn chắc da

Loại cá nằm trong top 10 cá ngon nhất thế giới, giúp bạn trông trẻ hơn, chống lão hóa, làm săn chắc da Nổi bật

Sếp tặng mỗi nhân viên nhận 1 gam vàng, ai sinh con thứ 2 thưởng 75 triệu: Tiệc tất niên hot nhất lúc này

Sếp tặng mỗi nhân viên nhận 1 gam vàng, ai sinh con thứ 2 thưởng 75 triệu: Tiệc tất niên hot nhất lúc này Nổi bật

Loài cá được khen "tốt nhất thế giới": Chợ Việt bán chỉ 30.000đ/kg, quanh năm sẵn hàng

Loài cá được khen "tốt nhất thế giới": Chợ Việt bán chỉ 30.000đ/kg, quanh năm sẵn hàng

16:10 , 11/01/2026
Bán đất được 3 tỷ, tôi sợ bị vay mượn nên nói dối trả nợ cho vợ, kết quả ngoài sức tưởng tượng

Bán đất được 3 tỷ, tôi sợ bị vay mượn nên nói dối trả nợ cho vợ, kết quả ngoài sức tưởng tượng

15:50 , 11/01/2026
Loài cá nước ngọt là sát thủ khiến “chúa tể đầm lầy” cũng sợ bị xơi tái, chỉ cần thoáng thấy đã né từ xa

Loài cá nước ngọt là sát thủ khiến “chúa tể đầm lầy” cũng sợ bị xơi tái, chỉ cần thoáng thấy đã né từ xa

15:50 , 11/01/2026
Nếu 70 tuổi mà vẫn có thể nhớ bốn điều đơn giản này thì bạn sẽ có nhiều khả năng sống đến 100 tuổi

Nếu 70 tuổi mà vẫn có thể nhớ bốn điều đơn giản này thì bạn sẽ có nhiều khả năng sống đến 100 tuổi

15:43 , 11/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên