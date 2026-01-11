Nhà tôi tiêu 50 triệu cho Tết và phải trả giá bằng 2 tháng thắt lưng buộc bụng sau đó
Tết 2024, gia đình tôi không thiếu tiền bước vào kỳ nghỉ lễ. Ngoài lương tháng Chạp, hai vợ chồng còn có thưởng cuối năm. Nhưng chỉ sau mùng 6 Tết, khi cộng lại toàn bộ các khoản đã chi, tôi mới nhận ra: gần 50 triệu đồng cho vài ngày Tết đã khiến dòng tiền của gia đình chao đảo suốt hai tháng sau đó.
- 11-01-2026Đám cưới hot Tiền Giang đây rồi: Thiếu gia vựa gạo miền Tây chơi lớn biến sân tennis thành lễ đường
- 11-01-2026Trấn Thành rồi cũng có ngày này!
- 11-01-2026Quang Hà, Ngọc Anh 3A khiến khán phòng lặng đi khi hát nhạc Trịnh Công Sơn - Phú Quang
Tết 2024: Khi cảm giác “có thêm tiền” khiến chi tiêu trượt khỏi kiểm soát
Gia đình tôi có 4 người, sống ở Hà Nội. Thu nhập cố định hai vợ chồng khoảng 25–27 triệu đồng mỗi tháng. Cuối năm, cả hai đều nhận thưởng Tết, bên cạnh lương tháng Chạp như thường lệ.
Không phải là một cái Tết thiếu thốn. Ngược lại, cảm giác “có thêm tiền” khiến mọi quyết định chi tiêu trong những ngày giáp Tết trở nên dễ dãi hơn.
Không ai nói ra, nhưng trong đầu luôn có một suy nghĩ quen thuộc: Tết mà, năm có một lần.
Gần 50 triệu đồng cho Tết 2024: Không khoản nào sai, chỉ có tổng là quá sức
Sau Tết, tôi ngồi lại, lần đầu tiên cộng chi tiết toàn bộ các khoản đã chi trong gần một tháng xoay quanh Tết.
BẢNG CHI TIÊU TẾT 2024
|Khoản chi
|Số tiền (VNĐ)
|Quà biếu hai bên nội – ngoại, họ hàng (nhiều đợt)
|15.000.000
|Thực phẩm Tết, cỗ bàn, ăn uống nhiều ngày
|12.000.000
|Lì xì họ hàng, trẻ nhỏ
|9.000.000
|Mua sắm Tết (quần áo, đồ trong nhà, thay mới lặt vặt)
|8.000.000
|Đi lại, phát sinh không dự tính trước
|6.000.000
|TỔNG CỘNG
|50.000.000
Nhìn từng khoản, tôi không thấy điều gì quá đáng. Nhưng khi nhìn con số cuối cùng, tôi hiểu vì sao sau Tết, gia đình bắt đầu hụt hơi.
Hậu Tết: Khi tiền thưởng hết trước, còn sinh hoạt thì vẫn tiếp diễn
Vấn đề không nằm ở chỗ đã chi bao nhiêu cho Tết, mà là Tết đã “ăn” vào đâu trong dòng tiền.
- Tiền thưởng cuối năm: gần như dùng trọn cho Tết
- Lương tháng Chạp: bù thêm phần chi vượt
- Sau mùng 6 Tết: sinh hoạt quay lại nhịp bình thường, nhưng không còn khoản linh hoạt
Tháng Giêng và tháng Hai sau đó, gia đình tôi:
- Không thiếu ăn, nhưng phải tính toán kỹ từng khoản
- Tránh tối đa các chi phí phát sinh
- Luôn có cảm giác “chỉ cần thêm một việc bất ngờ là sẽ rất khó xoay”
Hai tháng không dài, nhưng đủ để thấy dòng tiền đã bị kéo căng.
Điều khiến tôi giật mình: Cạn tiền không vì nghèo, mà vì Tết hút trọn nguồn dự phòng
Nhìn lại, tôi nhận ra một điều rất rõ: Gia đình tôi không nghèo đi sau Tết, nhưng mất hoàn toàn lớp đệm tài chính.
Tôi đã:
- Dùng tiền thưởng cho Tết
- Không để lại khoản riêng cho hậu Tết
- Mặc định rằng lương tháng sau sẽ “tự cân lại”
Sai lầm không nằm ở việc chi gần 50 triệu cho Tết, mà ở việc không chừa đường lùi cho những tháng sau đó.
Tết 2025: Không tiêu ít đi quá nhiều, nhưng dòng tiền không còn sập nhịp
Sang Tết 2025, tôi không đặt mục tiêu “Tết gọn”. Tôi chỉ làm một việc: đặt trần chi trước Tết.
Tổng chi Tết 2025 được chốt ở khoảng 30–32 triệu đồng, thấp hơn năm trước, nhưng quan trọng hơn là:
- Không dùng hết tiền thưởng
- Có sẵn khoản cho sinh hoạt sau Tết
Kết quả là sau Tết, gia đình không còn cảm giác chao đảo như năm 2024.
BẢNG CHI TIÊU TẾT 2025 (THỰC TẾ ĐÃ CHI)
|Khoản chi
|Số tiền (VNĐ)
|Ghi chú
|Quà biếu hai bên nội – ngoại
|9.000.000
|Gộp quà, giảm hình thức
|Thực phẩm Tết, cỗ bàn
|8.000.000
|Mua vừa đủ, không tích trữ
|Lì xì
|7.000.000
|Giữ mức ổn định
|Mua sắm Tết (quần áo, đồ dùng cần thiết)
|4.000.000
|Không thay đồ trong nhà
|Đi lại, phát sinh
|3.000.000
|Có dự trù trước
|TỔNG CỘNG
|31.000.000
|Không dùng hết tiền thưởng
Nhìn sang Tết 2026: Dự chi khác đi để tránh lặp lại cú hụt hơi
Với Tết 2026, tôi không còn hỏi “nên tiêu bao nhiêu”, mà đặt ra những nguyên tắc rõ ràng hơn:
- Không dồn toàn bộ chi Tết vào một thời điểm
- Tách quỹ Tết từ giữa năm, mỗi tháng một khoản nhỏ
- Tiền thưởng không dùng hết cho Tết
- Luôn giữ lại một khoản riêng cho hậu Tết
Tết không cần nhỏ hơn. Chỉ cần không để lại dư chấn tài chính kéo dài.
BẢNG DỰ CHI TẾT 2026
|Khoản chi
|Dự chi (VNĐ)
|Nguyên tắc
|Quà biếu
|8.000.000
|Chốt danh sách từ sớm
|Thực phẩm Tết, ăn uống
|7.000.000
|Mua rải, không dồn
|Lì xì
|7.000.000
|Không tăng theo áp lực
|Mua sắm Tết
|3.000.000
|Chỉ mua món thực sự cần
|Đi lại, phát sinh
|3.000.000
|Có quỹ riêng
|TỔNG DỰ CHI TẾT 2026
|28.000.000
|≤ 1 tháng thu nhập
Kết bài
Chi gần 50 triệu đồng cho Tết 2024 không phải là một sai lầm về con số. Sai lầm nằm ở chỗ để vài ngày vui rút cạn sức chịu đựng tài chính của cả gia đình.
Sau trải nghiệm đó, tôi hiểu ra: Một cái Tết chỉ thật sự trọn vẹn khi nó không khiến cuộc sống sau đó trở nên nặng nề hơn.
Phụ nữ số