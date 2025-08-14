Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhà tuyển dụng hỏi: "Nếu trúng xổ số thì em có đi làm nữa không", cô gái 9x nói 1 câu quá khôn ngoan, được nhận việc luôn!

14-08-2025 - 09:16 AM | Sống

Dù trong đời sống hay môi trường làm việc, người biết nói luôn là người được chào đón.

Trong một buổi phỏng vấn, có hai yếu tố quan trọng: năng lực chuyên môn và khả năng phản ứng tại chỗ. Nhiều người tuy có chuyên môn tốt nhưng lại thiếu sự linh hoạt, không kịp thời thích ứng với tình huống. Thực tế, khi nhà tuyển dụng đặt câu hỏi, câu trả lời của bạn sẽ không chỉ quyết định việc có được tuyển hay không, mà còn bộc lộ năng lực, khả năng phản ứng và cách tư duy của bạn.

Tại một buổi phỏng vấn của một công ty ở Trung Quốc, nhà tuyển dụng đặt ra câu hỏi cho các ứng viên: "Nếu bạn trúng giải độc đắc xổ số, bạn còn đi làm nữa không?". 

Ứng viên đầu tiên nghe xong liền bật cười lớn: "Câu này còn phải hỏi sao? Tất nhiên là không đi làm nữa. Đối với một gia đình bình thường, cả đời cũng không kiếm được từng ấy tiền. Tôi dại gì còn đi làm? Tôi sẽ dùng số tiền đó để đi du lịch". Nhà tuyển dụng không nói gì thêm, chỉ bảo anh ra ngoài chờ thông báo.

Ứng viên thứ hai trả lời: "Nếu là tôi, tôi sẽ dùng một phần cho những việc mình thích, như đi du lịch; một phần để dành, sau này chắc chắn sẽ cần; và một phần để quyên góp cho những người khó khăn". Nhà tuyển dụng mỉm cười, nhưng trong thâm tâm cho rằng đây là câu trả lời hơi "sách vở", vì trên thực tế, ít người thật sự sẵn sàng quyên góp nhiều.

Nhà tuyển dụng hỏi: "Nếu trúng xổ số thì em có đi làm nữa không", cô gái 9x nói 1 câu quá khôn ngoan, được nhận việc luôn!- Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Ứng viên cuối cùng là một cô gái 9x. Cô thẳng thắn: "Tôi không mua vé số". Cô nói thêm: "Thật lòng, tôi cho rằng mua vé số là hành vi không thực tế. Làm người phải sống chân thành, không thể trông chờ vào việc trúng số để nuôi sống bản thân".

Câu trả lời này khiến nhà tuyển dụng vô cùng hài lòng và lập tức tuyển dụng cô. Câu chuyện cho thấy, ngoài khả năng phản ứng nhanh, cách ăn nói khéo léo cũng là yếu tố quan trọng quyết định thành công trong phỏng vấn.

Một người biết ăn nói sẽ luôn được yêu mến và chào đón. Trong cuộc sống, đó là chìa khóa giúp trò chuyện thoải mái, kết nối dễ dàng và nhận được sự tôn trọng. Trong công việc, đó là năng lực dẫn dắt đội nhóm và tạo thiện cảm với đồng nghiệp.

Người có EQ cao thường nhìn thấy điểm mạnh của người khác, nhờ đó dễ hòa hợp và xây dựng các mối quan hệ tốt. Mối quan hệ tốt sẽ mang lại những kết nối giá trị, hỗ trợ cả công việc lẫn đời sống.

Tỷ phú Jack Ma từng nói: "EQ quyết định thành công, IQ ngăn ngừa thất bại". Ông còn nhấn mạnh: "Muốn thành công, khả năng diễn đạt phải tốt. Nếu ngay cả nói rõ ràng cũng không làm được, thì không chỉ khó thành công mà còn dễ làm hỏng việc".

Trong xã hội ngày nay, một gương mặt đẹp chưa chắc đã giá trị bằng một khả năng ăn nói thông minh. Dù trong đời sống hay môi trường làm việc, người biết nói luôn là người được chào đón.

 Nở rộ "bẫy" tuyển dụng

Theo Thanh Hương

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Một nhóm ngành "giữ lửa" độ hot trong kỳ thi ĐH năm nay: Gia đình có con theo học là tự hào khoe khắp nơi, lương tính bằng đô!

Một nhóm ngành "giữ lửa" độ hot trong kỳ thi ĐH năm nay: Gia đình có con theo học là tự hào khoe khắp nơi, lương tính bằng đô! Nổi bật

Nhìn cảnh tượng đường phố lúc 5h30 sáng, tôi giật mình nhận về bài học lớn trong việc giáo dục con!

Nhìn cảnh tượng đường phố lúc 5h30 sáng, tôi giật mình nhận về bài học lớn trong việc giáo dục con! Nổi bật

Vài giờ sau buổi họp lớp, chàng trai bất ngờ thấy tin nhắn báo 350 triệu chuyển vào tài khoản

Vài giờ sau buổi họp lớp, chàng trai bất ngờ thấy tin nhắn báo 350 triệu chuyển vào tài khoản

09:13 , 14/08/2025
“Vì tớ cần có mẹ”: Câu nói nghẹn lòng của cô gái ngày nào cũng ăn cơm trắng với 1 quả trứng, bao nhiêu tiền gửi hết về nhà

“Vì tớ cần có mẹ”: Câu nói nghẹn lòng của cô gái ngày nào cũng ăn cơm trắng với 1 quả trứng, bao nhiêu tiền gửi hết về nhà

08:55 , 14/08/2025
4 kiểu trả lời tin nhắn của EQ thấp, ai cũng muốn né xa

4 kiểu trả lời tin nhắn của EQ thấp, ai cũng muốn né xa

08:09 , 14/08/2025
Không phải cá chép, đây mới là 3 loại cá nước ngọt “đại bổ” vào mùa hè: Vừa ngon lại “mát”, phòng đủ thứ bệnh

Không phải cá chép, đây mới là 3 loại cá nước ngọt “đại bổ” vào mùa hè: Vừa ngon lại “mát”, phòng đủ thứ bệnh

08:05 , 14/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên