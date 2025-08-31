Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đạt doanh thu gần 2.000 tỷ đồng trong nửa đầu năm nay, tổng tài sản tăng gấp đôi lên gần 3.000 tỷ

31-08-2025

Báo cáo tài chính của NXBGDVN cho các năm trước cho thấy doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ tăng liên tục qua các năm, từ 2.493 tỷ đồng năm 2021 lên 3.866 tỷ đồng năm 2024.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đạt doanh thu gần 2.000 tỷ đồng trong nửa đầu năm nay, tổng tài sản tăng gấp đôi lên gần 3.000 tỷ- Ảnh 1.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (NXBGDVN) vừa công bố báo cáo tóm tắt chỉ tiêu tài chính cho 6 tháng đầu năm nay, cho thấy doanh thu bán hàng giảm xuống dưới 2.000 tỷ đồng, còn lợi nhuận gần như không đổi so với cùng kỳ năm 2024.

Báo cáo cho thấy doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 1.968 tỷ đồng trong nửa đầu năm nay, giảm khoảng 14% so với kết﻿ quả 2.281 tỷ đồng của nửa đầu năm 2024.

Lợi nhuận gộp là 514 tỷ đồng, ít hơn con số 544 tỷ đồng của giai đoạn 6 tháng đầu năm 2024. Lợi nhuận trước thuế là 388 tỷ đồng và con số sau thuế là 352 tỷ đồng, giảm nhẹ so với kết quả của cùng kỳ năm trước.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đạt doanh thu gần 2.000 tỷ đồng trong nửa đầu năm nay, tổng tài sản tăng gấp đôi lên gần 3.000 tỷ- Ảnh 2.

Đáng chú ý, trong nửa đầu năm nay, NXBGDVN có nhiều chỉ số thay đổi mạnh, bao gồm các khoản phải thu ngắn hạn tăng hơn 12 lần từ 134 tỷ đồng lên 1.671 tỷ đồng từ đầu năm 2025 đến giữa năm 2025. Trong cùng giai đoạn, nợ ngắn hạn tăng 5,5 lần từ 242 tỷ lên 1.337 tỷ đồng.

2 sự thay đổi này góp phần lớn vào tổng tài sản và tổng nguồn vốn của NXBGDVN tăng gần gấp đôi từ 1.601 tỷ đồng lên 2.924 tỷ đồng trong giai đoạn này.

﻿ Doanh thu của NXBGDVN tăng nhanh qua các năm

﻿Trong năm 2024, NXBGDVN ghi nhận tổng số lao động bình quân là 281,3 người. Mức lương trung bình là 27,3 triệu đồng/người/tháng, còn thưởng và thu nhập khác là 3,7 triệu đồng/người/tháng.

Năm ngoái, NXBGDVN sản xuất 258,3 triệu bản sách giáo khoa, cao hơn kế hoạch 249,3 triệu bản.

Báo cáo tài chính của NXBGDVN cho các năm trước cho thấy doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ ﻿tăng liên tục qua các năm, từ 2.493 tỷ đồng năm 2021 lên 3.866 tỷ đồng năm 2024. Trong khi đó, ﻿lợi nhuận sau thuế cũng tăng từ 358 tỷ đồng năm 2021 lên 410 tỷ đồng năm 2024.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam đạt doanh thu gần 2.000 tỷ đồng trong nửa đầu năm nay, tổng tài sản tăng gấp đôi lên gần 3.000 tỷ- Ảnh 3.

Chi phí quản lý doanh nghiệp ﻿tăng và giảm qua nhiều năm, ở mức 309 tỷ đồng năm 2021, 338 tỷ đồng năm 2022, 329 tỷ đồng năm 2023, và 324 tỷ đồng năm 2024.

Trí Đức

Nhịp sống thị trường

