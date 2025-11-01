Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nhận 130 triệu đồng chuyển khoản từ bạn trai, cô gái sinh năm 1999 ở Hà Nội bị công an bắt giữ

01-11-2025 - 16:45 PM | Kinh tế số

Công an xã Phúc Thọ bắt giữ đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bạn trai trên mạng.

Nhận 130 triệu đồng chuyển khoản từ bạn trai, cô gái sinh năm 1999 ở Hà Nội bị công an bắt giữ- Ảnh 1.

Đối tượng Vũ Thị Phương Thảo

Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Vũ Thị Phương Thảo (SN: 1999, trú tại: xã Hát Môn, TP. Hà Nội) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào ngày 27/8/2025, Công an xã Phúc Thọ nhận được tin trình báo của anh N.Q.P (SN: 2001, trú tại: xã Cổ Đô, TP Hà Nội) về việc bị một người nữ giới quen trên mạng lừa đảo chiếm đoạt số tiền 30 triệu đồng. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an xã Phúc Thọ đã xác minh, làm rõ đối tượng lừa đảo là Vũ Thị Phương Thảo (SN: 1999, trú tại: xã Hát Môn, TP Hà Nội).

Tại cơ quan Công an, Thảo khai nhận do nợ tiền của nhiều người không có tiền trả nên đối tượng đã nảy sinh ý định lập các tài khoản Facebook ảo tên “Kim Ly”, “Trần Trang Hà”… rồi vào ứng dụng hẹn hò trên mạng xã hội để đăng bài dụ dỗ những nam giới muốn tìm kiếm người yêu.

Khi đã làm quen được mọi người, Thảo giới thiệu mình làm nhân viên các ngân hàng HDbank, MBbank đang cần chạy chỉ tiêu mở thẻ ngân hàng. Lợi dụng sự tin tưởng của bạn trai, Thảo tự ý tải các app VIKKI hoặc ViettelMoney, đăng ký mở tài khoản rồi vay tiền tín dụng.

Sau đó, đối tượng chuyển tiền đến tài khoản ngân hàng của mình để chiếm đoạt. Ngoài vụ việc trên, Công an xã Phúc Thọ đã đấu tranh làm rõ Thảo đã thực hiện 02 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản khác với số tiền khoảng 100 triệu đồng.

Ngày 26/9/2025, căn cứ vào tài liệu thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Vũ Thị Phương Thảo về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an thành phố Hà Nội thông báo ai là bị hại của đối tượng Vũ Thị Phương Thảo với thủ đoạn như trên thì liên hệ Công an xã Phúc Thọ (đồng chí Kiều Xuân Huy, Số điện thoại 0983.045.883) để xác minh, giải quyết theo quy định.

MT

