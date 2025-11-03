Nhận được 2 thông báo này, Zalo của bạn đang bị theo dõi hoặc chiếm quyền truy cập

Trong quá trình sử dụng, nếu Zalo phát hiện những hoạt động bất thường liên quan đến tài khoản, hệ thống sẽ ngay lập tức gửi thông báo cảnh báo đến người dùng. Đây là biện pháp giúp người dùng chủ động phát hiện sớm nguy cơ bị chiếm đoạt tài khoản và kịp thời xử lý. Tuy nhiên, nếu bỏ qua hoặc thao tác sai, bạn có thể đánh mất quyền truy cập tài khoản chỉ trong vài phút.

Một trong những tình huống phổ biến là người dùng đăng nhập Zalo trên thiết bị công cộng hoặc điện thoại, máy tính của người khác nhưng quên đăng xuất. Điều này khiến kẻ xấu có thể dễ dàng truy cập và thay đổi thông tin cá nhân. Ngoài ra, việc mất số điện thoại hoặc Gmail dùng để đăng ký tài khoản, hay vô tình nhấp vào các liên kết chứa mã độc, virus cũng là nguyên nhân khiến tài khoản bị xâm nhập.

Khi phát hiện có rủi ro, Zalo sẽ gửi 2 loại thông báo quan trọng mà người dùng cần đặc biệt chú ý.

Thông báo đầu tiên là “Bạn có phải là người đang đăng nhập?”. Cảnh báo này xuất hiện khi tài khoản được đăng nhập từ một thiết bị lạ và Zalo kích hoạt hệ thống kiểm tra bảo mật. Nếu bạn chính là người đăng nhập, chỉ cần nhấn “Kiểm tra bảo mật” rồi chọn “Đây là tôi” để xác nhận và tắt cảnh báo. Trong trường hợp không phải bạn, hãy chọn “Kiểm tra bảo mật” > “Không phải tôi” > “Chặn ngay”, sau đó đổi mật khẩu ngay lập tức để ngăn chặn nguy cơ bị chiếm đoạt.

Loại cảnh báo thứ hai là “Có phải bạn vừa đăng nhập?”. Đây cũng là thông báo liên quan đến việc truy cập từ thiết bị lạ hoặc vị trí bất thường. Nếu đó là bạn, chỉ cần chọn “Kiểm tra bảo mật” và xác nhận “Đây là tôi”. Ngược lại, nếu không phải bạn, hãy chọn “Kiểm tra bảo mật” > “Không phải tôi” > “Đăng xuất ngay” để đăng xuất khỏi thiết bị lạ, đồng thời chọn “Báo xấu” để thông báo cho hệ thống về hành vi đáng ngờ.

Ngoài ra, nếu Zalo hiển thị “Yêu cầu mã kích hoạt”, vốn thường xuất hiện khi có người cố gắng đăng nhập tài khoản từ thiết bị mới. Nếu bạn chính là người yêu cầu, hãy vào “Kiểm tra bảo mật” và chọn “Đây là tôi”. Nhưng nếu không phải bạn, hãy chọn “Không phải tôi” và “Chặn ngay” để ngăn chặn mọi yêu cầu kích hoạt từ thiết bị lạ. Trong trường hợp bạn đã thay đổi số điện thoại và không còn sử dụng số cũ đăng ký tài khoản, cần thực hiện “Đổi số điện thoại” để bảo đảm quyền kiểm soát tài khoản của mình.

Bên cạnh việc phản hồi nhanh các cảnh báo từ hệ thống, người dùng cũng cần nâng cao ý thức bảo mật trong quá trình sử dụng. Tuyệt đối không nhấp vào các liên kết lạ gửi qua tin nhắn, ngay cả khi người gửi tự xưng là “Zalo”, “CSKH” hay bạn bè quen biết. Trước khi mở, hãy kiểm tra kỹ thông tin người gửi. Ngoài ra, người dùng không nên chia sẻ mã kích hoạt hoặc thông tin đăng nhập cho bất kỳ ai, và cần đăng xuất sau khi sử dụng Zalo trên thiết bị không thuộc sở hữu cá nhân.

Zalo là công cụ liên lạc, làm việc và lưu giữ nhiều thông tin cá nhân quan trọng của hàng chục triệu người Việt. Việc nhận biết và xử lý kịp thời các cảnh báo bảo mật không chỉ giúp bảo vệ tài khoản, mà còn giúp người dùng yên tâm hơn khi sử dụng nền tảng hằng ngày.