Nhận được 6,7 tỷ tiền đền bù, cha già đưa toàn bộ cho con trai, con gái ra mặt chất vấn và nhận về một câu nói

Có một điều khá đáng buồn là trong không ít gia đình, tình trạng đối xử thiếu công bằng giữa con trai và con gái vẫn diễn ra phổ biến. Những bất công ấy không chỉ gây ra nỗi đau tinh thần sâu sắc cho con gái mà còn làm rạn nứt mối quan hệ gia đình, khiến nhiều người phải tự hỏi: Liệu tình yêu thương có thực sự vô điều kiện hay chỉ là sự thiên vị được ngụy trang dưới lớp vỏ truyền thống?

Tại một số vùng nông thôn của Trung Quốc, tư tưởng "trọng nam khinh nữ" vẫn ăn sâu đến mức tài sản gia đình thường được mặc định là chỉ thuộc về con trai, còn con gái dù hiếu thảo đến đâu cũng bị coi là "người ngoài".

Lý Tố Hoa, một người phụ nữ sống ở một ngôi làng nhỏ tại Hồ Nam (Trung Quốc), thấm thía điều này hơn ai hết. Từ nhỏ, Lý Tố Hoa đã cảm nhận rõ sự lạnh nhạt từ cha. Cô thường bị nhắc nhở rằng, là con gái, sự tồn tại của cô không quan trọng bằng anh trai. Cha cô từng thẳng thừng nói: "Nuôi con gái giống như nuôi người ngoài. Chúng lấy chồng là không còn thuộc nhà mình nữa".

Từ nhỏ đến lớn, Lý Tố Hoa phải sống trong sự thiên vị của cha

Dù cha mẹ thiên vị đến vậy, Lý Tố Hoa vẫn luôn nuôi hy vọng, mong một ngày nào đó sẽ được họ đối xử chân thành. May mắn thay, cô có một người anh trai tâm lý và rất thương em. Khi Lý Tố Hoa suýt phải bỏ học vì gia đình khó khăn, anh trai kiên quyết đứng về phía cô, nói với cha mẹ: "Con và em gái đều là con cái của bố mẹ. Bố mẹ phải đối xử công bằng. Nếu không cho em gái học, con thà bỏ học luôn". Nhờ sự kiên trì của anh, Lý Tố Hoa mới tiếp tục được học hành.

Sau này, anh trai của Lý Tố Hoa tìm được một công việc ổn định tại Thượng Hải - thành phố phồn hoa bậc nhất đất nước tỷ dân. Anh cũng lập gia đình với một cô gái ở đây và có một tổ ấm nhỏ hạnh phúc, đủ đầy. Còn Lý Tố Hoa, đúng như mong muốn của cha mẹ, ở lại quê nhà, sống cuộc đời bình dị.

Dẫu cách xa nhau nghìn dặm, anh trai vẫn luôn quan tâm đến em gái. Anh hiểu rõ vị trí của mình trong nhà, và nhận ra những hy sinh mà em gái đã dành cho gia đình. Vì vậy, anh thường dặn dò Lý Tố Hoa chăm sóc cha mẹ thật tốt, thay anh thực hiện chữ hiếu. Tuy nhiên, cuộc sống của Lý Tố Hoa không hề dễ dàng. Cô không chỉ đối mặt với áp lực công việc mà còn phải lo lắng cho cha mẹ già yếu. Lòng đầy ấm ức, nhưng vì tình yêu thương gia đình, cô vẫn lặng lẽ hy sinh.

Do ràng buộc gia đình và công việc, anh trai Lý Tố Hoa đã 2 năm ròng không về thăm nhà. Ngay cả dịp Tết đoàn viên, anh cũng chỉ có thể trò chuyện với cha mẹ qua video call. Mỗi lần như vậy, cha mẹ nhà họ Lý lại lộ rõ nỗi nhớ con trai xen lẫn lời than vãn.

Và lần này, khi ngôi nhà quê bị phá dỡ để sửa đường, nhận được khoản đền bù 1,8 triệu tệ, Lý Tố Hoa tưởng cha mẹ sẽ nghĩ đến những năm tháng cô đã cống hiến, mà dành cho cô một phần bù đắp. Thế nhưng, cha cô lại kiên quyết: Toàn bộ số tiền sẽ đưa cho con trai.

Cha Lý Tố Hoa quyết định đưa toàn bộ số tiền đền bù cho anh trai Lý Tố Hoa

Đối mặt với sự thiên vị và lạnh lùng của cha, nỗi uất ức trong lòng Lý Tố Hoa dâng trào như thủy triều. Cô đỏ hoe mắt, lớn tiếng chất vấn cha: "Bố, sao bố lại thiên vị đến vậy? Bao năm qua, con và chồng con đã hết lòng chăm sóc bố mẹ. Lúc bố mẹ ốm đau nằm viện, chính con ở bên cạnh. Năm ngoái bố phẫu thuật, con và chồng còn vay mượn, gom góp 100.000 tệ (khoảng 370 triệu đồng) để lo cho bố. Thế mà, bố mẹ lại quy hết công lao tốt đẹp cho anh trai, còn đổ hết lỗi lầm xấu xí lên đầu con. Chẳng lẽ con gái thực sự là người ngoài sao?".

Nỗi giận dữ và thất vọng của Lý Tố Hoa tuôn trào không kìm nén. Cô biết rõ, dù mình đã cố gắng hết sức, trong mắt cha mẹ, cô mãi mãi không thể sánh bằng anh trai. Sự đối xử bất công ấy khiến cô đau lòng khôn xiết.

Thế nhưng, cha Lý Tố Hoa vẫn bướng bỉnh giữ quan điểm cũ. Ông cộc cằn nói: "Mày là con gái, đã lấy chồng rồi, không có quyền thừa kế tài sản nhà mình. Tất cả là của anh trai mày, mày không được tranh giành với nó".

Nghe những lời ấy, trái tim Lý Tố Hoa như rơi xuống vực sâu. Cô cảm thấy những năm tháng hy sinh, những đêm thức trắng lo cho cha mẹ đều trở nên vô nghĩa. Cái cảm giác bị gạt ra khỏi chính gia đình mình khiến cô nghẹn ngào không nói nên lời.

Tin tức về khoản tiền đền bù chẳng bao lâu cũng đến tai anh trai Lý Tố Hoa, Dù bận rộn ở Thượng Hải, anh lập tức gọi video về nhà. Thấy em gái bật khóc kể lại mọi chuyện, anh im lặng rất lâu rồi nói: "Hoa à, anh hiểu. Từ nhỏ, bố mẹ đã thiên vị anh, điều đó không công bằng. Nhưng anh không thể giả vờ như không biết, càng không thể để em chịu thiệt thêm nữa. Số tiền này, anh sẽ không nhận hết. Em cứ lấy phần mà em xứng đáng, anh sẽ nói chuyện lại với bố mẹ".

Nói rồi, anh chuyển khoản một phần tiền cho em gái, bất chấp sự phản đối gay gắt từ cha.

Ông đập bàn, nói như quát: "Tiền là của tao, của anh mày, không ai được chia chác!".

Nhưng lần này, anh trai không im lặng. Anh đáp lại, giọng bình tĩnh nhưng kiên quyết: "Bố ạ, thời đại này không thể sống mãi theo kiểu đó. Nếu bố cứ giữ tư tưởng trọng nam khinh nữ, bố không chỉ mất con gái mà cũng sẽ mất luôn con trai đấy".

Lời nói ấy khiến căn phòng chìm trong im lặng. Cha không đáp, chỉ thở dài bỏ đi.

Khoản tiền sau đó, anh vẫn âm thầm chuyển cho Lý Tố Hoa 300.000 tệ (khoảng 1,1 tỷ đồng),không nhiều so với tổng 1,8 triệu, nhưng đủ để cô cảm nhận được lòng tốt duy nhất còn sót lại trong gia đình này. Cô không từ chối nhưng cũng không vui mừng. Cô biết, anh trai làm vậy vì thương em, chứ không phải vì cha mẹ thực sự thay đổi.

Nhận tiền xong, Lý Tố Hoa chỉ nói khẽ: "Cảm ơn anh. Em sẽ vẫn chăm sóc bố mẹ khi cần, nhưng chắc sau này em không thay anh lo từng li từng tí cho bố mẹ được. Ở đây, em không còn thấy mình thuộc về nữa".

Lý Tố Hoa cảm thấy thất vọng tột cùng

Từ đó, cô vẫn gửi tiền phụng dưỡng cha mẹ mỗi năm, nhưng giữa họ đã hình thành một khoảng cách không thể lấp đầy. Người cha già vẫn giữ lòng tự tôn của mình, còn người con gái dù đã tha thứ cũng không thể quên được cảm giác bị xem là người ngoài trong chính mái nhà mình.

Câu chuyện của Lý Tố Hoa lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội Trung Quốc, khiến nhiều người tranh luận không ngớt. Một bình luận được chia sẻ hàng chục nghìn lượt viết: "Không phải ai cũng cần một cái ôm từ cha, đôi khi, chỉ cần được coi là một phần của gia đình đã là điều xa xỉ".

Hàng nghìn người bày tỏ sự đồng cảm, cho rằng điều đáng sợ nhất không phải là nghèo khó, mà là sự thiên vị khiến tình thân trở nên méo mó. Có người viết: "Cha mẹ có thể cho con tài sản, nhưng nếu chỉ cho đi bất công, họ sẽ mất đi thứ quý giá nhất, đó chính lòng tin của con cái".

Không phải mọi câu chuyện gia đình đều có cái kết trọn vẹn. Bởi đôi khi, vết nứt từ sự thiên vị không thể hàn gắn bằng vài lời xin lỗi hay một khoản tiền chia lại. Điều đáng sợ hơn cả là khi cha mẹ nhân danh "truyền thống" để hợp lý hóa bất công, khiến con cái phải học cách yêu thương từ trong tổn thương.

Tình yêu thương thật sự không nằm ở việc cho ai nhiều hơn, mà nằm ở việc biết tôn trọng và nhìn nhận mọi đứa con như nhau. Bởi nếu gia đình không phải nơi công bằng và ấm áp, thì dù có bao nhiêu tiền, cũng chẳng thể gọi là hạnh phúc.

Theo Sohu