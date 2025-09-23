Nhận được tin nhắn SMS này, người dân phải báo ngay cho công an để không bị mất tiền trong tài khoản

Ảnh minh họa

Thời gian qua Công an thành phố Hà Nội đã cảnh báo tình trạng lừa đảo khi đặt phòng du lịch trên mạng. Tuy nhiên, nhiều nạn nhân tiếp tục sập bẫy thủ đoạn này.

Thủ đoạn của các đối tượng là lập các website, trang Facebook có giao diện tương tự trang chính thức của các resort, khách sạn, các công ty du lịch. Sau đó, đối tượng đăng bài bán phòng, chương trình du lịch với giá hấp dẫn kèm theo các bình luận “ảo” để tạo uy tín, tiếp cận người dùng.

Sau khi có người đặt và thanh toán tiền đặt cọc, các đối tượng đưa lý do như: thông báo ghi nhầm nội dung chuyển khoản; bị treo tiền trên hệ thống... yêu cầu bị hại chuyển tiền lại nhiều lần theo hướng dẫn để đặt phòng, lấy vé, lấy lại số tiền đã chuyển nhầm.

Ngày 03/9/2025, chị N (SN 1996; trú tại Hà Nội) đến Công an phường Ngọc Hà trình báo việc bị lừa đảo khi đặt phòng du lịch trên mạng. Chị N cho biết, do có nhu cầu đi du lịch Cát Bà, chị đã lên mạng tìm đặt phòng.

Khi thấy một trang facebook giới thiệu về khu du lịch Cát Bà, chị N đã nhắn tin và được hướng dẫn đặt cọc 50% giá trị combo du lịch. Do tin tưởng, chị đã chuyển khoảng 6 triệu đồng nhưng bên khách sạn lại báo chị chuyển khoản sai và yêu cầu chuyển lại. Chị chuyển thêm lần nữa thì đối tượng thông báo vẫn chưa được và tiếp tục hướng dẫn chị thực hiện lại thao tác. Nghi ngờ bị lừa, chị N đã dừng lại thì các đối tượng cũng chặn toàn bộ liên lạc với chị.

Để phòng tránh lừa đảo, Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân:

- Cảnh giác với những quảng cáo đặt phòng với mức giá quá rẻ so với thị trường, thực hiện so sánh mức giá trên các nền tảng khác nhau để đảm bảo tính hợp lý, chỉ nên đặt phòng qua các nền tảng uy tín (như: Booking, Agoda, Traveloka...).

- Kiểm tra kỹ thông tin, tính minh bạch fanpage đăng bài đặt phòng du lịch, các fanpage lừa đảo thường mới lập hoặc có sự thay đổi tên nhiều lần.

- Không làm theo các yêu cầu, hướng dẫn chuyển tiền cho các đối tượng vì những lý do như sai cú pháp nhắn tin, bị treo tiền trên hệ thống.

- Khi phát hiện các trường hợp có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân cần đến cơ quan Công an nơi gần nhất để trình báo vụ việc.