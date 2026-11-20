Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh là cặp đôi nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của công chúng sau khi công khai mối quan hệ. Mới đây, nhân Ngày Quốc tế Nam giới 19/11, nữ diễn viên bất ngờ đăng tải loạt ảnh bên bạn trai, hé lộ những khoảnh khắc cả hai từng giữ kín suốt thời gian qua.

Trong loạt hình được chia sẻ, Khả Ngân và Nhan Phúc Vinh cùng xuất hiện ở nhiều địa điểm, từ những chuyến đi chơi, du lịch đến các khoảnh khắc đời thường thân mật. Cặp đôi còn thoải mái tạo dáng, chụp ảnh đôi và dành cho nhau những cử chỉ tình cảm. Đáng chú ý, đây là những hình ảnh chưa từng được nữ diễn viên công khai trước đó. Không chỉ gửi lời chúc đến "nửa kia", Khả Ngân còn tiết lộ một điều đặc biệt trong cuộc sống của cả hai. Cô viết bằng tiếng Anh: "Happy Men's Day to the man who deals with me daily", tạm dịch: "Chúc mừng Ngày Quốc tế Nam giới đến người đàn ông ngày nào cũng phải chịu đựng tôi".

Thay vì những lời nhắn ngọt ngào, sến súa, nữ diễn viên lại lựa chọn cách thể hiện hài hước, gần gũi. Câu nói khiến người hâm mộ thích thú, đồng thời phần nào hé lộ sự thoải mái và cách cả hai tương tác với nhau trong cuộc sống thường ngày. Qua màn trêu đùa này, Khả Ngân cũng không ngần ngại thể hiện vị trí "nóc nhà" của mình.

Khả Ngân hài hước cho biết Nhan Phú Vinh phải chịu đựng mình mỗi ngày

Cả hai thoải mái chia sẻ về đối phương sau khi chính thức công khai mối quan hệ

Nhan Phúc Vinh và Khả Ngân từng có dịp hợp tác trong một dự án quảng cáo vào năm 2018. Đến năm 2024, cả hai tiếp tục đồng hành khi tham gia những buổi chạy bộ cùng nhóm bạn. Tuy nhiên, ở thời điểm đó, mối quan hệ của hai diễn viên chủ yếu được biết đến trong phạm vi bạn bè, đồng nghiệp.

Từ đầu năm 2026, cả hai bắt đầu nhận được nhiều sự chú ý khi thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại các sự kiện và có những tương tác thân thiết. Sau một thời gian vướng nghi vấn tình cảm, đến tháng 9/2026, Nhan Phúc Vinh công khai cầu hôn Khả Ngân. Cặp đôi sau đó cũng xác nhận chuẩn bị chào đón em bé đầu lòng.

Chia sẻ về hành trình mới, Khả Ngân từng dành nhiều lời tình cảm cho bạn đời: "Một hành trình mới, và cũng là hành trình hạnh phúc nhất của Ngân. Cảm ơn anh vì đã đến và cùng Ngân xây dựng một mái ấm nhỏ của riêng mình, và cảm ơn 'món quà' đã khiến hạnh phúc ấy trở nên trọn vẹn hơn". Nữ diễn viên cũng khẳng định việc bước sang vai trò mới không đồng nghĩa với chuyện tạm gác đam mê nghệ thuật. Cô vẫn yêu công việc, mong muốn tiếp tục theo đuổi những dự án và trải nghiệm mới trong thời gian tới.

Nhan Phúc Vinh đã cầu hôn Khả Ngân, chưa hé lộ kế hoạch đám cưới