Nhan sắc con gái tỷ phú vừa kết hôn với Thái tử Jordan

Rajwa học đại học ở Mỹ. Năm 2017, cô tốt nghiệp bằng cử nhân kiến trúc loại Giỏi của Đại học Syracuse (New York). Cô cũng có bằng về Truyền thông Hình ảnh của Học viện Thiết kế và Kinh doanh Thời trang (Fashion Institute of Design and Merchandising) ở Los Angeles