Nhan sắc Phương Oanh nay sao lạ quá, càng nhìn càng hoang mang "thật quá phi lý"

22-10-2025 - 18:35 PM | Lifestyle

Nhan sắc của Phương Oanh đang trở thành đề tài bàn tán trên mạng xã hội.

Sau loạt ồn ào quanh những cảnh phim "ai cũng ngượng" trong Gió Ngang Khoảng Trời Xanh tập 32, Phương Oanh bất ngờ chiếm trọn spotlight nhưng lần này, không phải vì diễn xuất hay kịch bản, mà vì… nhan sắc.

Trong phân cảnh hồi tưởng nơi nhân vật Mỹ Anh nhớ lại lần đầu gặp Đăng khi cùng mua kem, vẻ ngoài của Phương Oanh khiến khán giả thực sự ngơ ngẩn. Không ít người thừa nhận đã "xem đi xem lại vài lần" chỉ để xác nhận rằng đây thật sự là Phương Oanh của năm 2025, chứ không phải cô gái năm nào trong Hoa Bay năm 2014.

Nhan sắc Phương Oanh nay sao lạ quá, càng nhìn càng hoang mang

Phương Oanh ở Gió Ngang Khoảng Trời Xanh và Phương Oanh trong Hoa Bay

Trong cảnh quay này, để vào vai 1 cô sinh viên đại học trẻ trung, Phương Oanh được tạo hình với tóc búi củ tỏi, môi tô son kiểu "xí muội" đúng với phong cách của nhiều năm về trước. Và bất ngờ rằng, nhiều khán giả lại nhớ nhân vật Vương Thị Hoa do Phương Oanh thủ vai trong bộ phim Hoa Bay.

Nhan sắc Phương Oanh nay sao lạ quá, càng nhìn càng hoang mang

Hoa Bay là bộ phim đầu tay của Phương Oanh thủ vai chính kể từ khi chuyển từ người mẫu sang diễn viên. Trong Hoa Bay, Phương Oanh hóa thân thành 1 cô thôn nữ với vẻ ngoài mộc mạc, dễ thương. 

Lần đầu đóng vai chính, nhưng người đẹp sinh năm 1989 đã ghi điểm với vẻ ngoài trong trẻo, đáng yêu và dễ thương. Điểm nhấn của Phương Oanh trong Hoa Bay chính là sự trong sáng được biểu hiện qua đôi mắt tròn và ngây thơ.

Nhan sắc Phương Oanh nay sao lạ quá, càng nhìn càng hoang mang

Nhiều người ngỡ như quay ngược thời gian với Phương Oanh trong phân cảnh này

Ở trong phân cảnh hồi tưởng cùng Đăng (Doãn Quốc Đam), Phương Oanh cũng lột tả được vẻ ngây thơ của tuổi trẻ, của lần đầu gặp gỡ. Những biểu hiện từ đôi mắt lấp lánh, nụ cười dễ thương, đôi môi phụng phịu khiến khán giả như hồi tưởng lại Phương Oanh của năm 2014. 

Nhiều khán giả cũng bày tỏ rằng vô cùng bất ngờ với sự trẻ trung của Phương Oanh. Thậm chí, netizen còn cho rằng quả thật phi lý khi nhìn cứ như xem Phương Oanh đóng phim hơn 10 năm trước.

Nhiều năm trước, Phương Oanh đã công khai chuyện phẫu thuật thẩm mỹ và nhận được nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người khen ngợi cô trẻ trung hơn nhưng cũng có không ít người tiếc nuối cho nhan sắc ngày cũ của Phương Oanh. Theo nhiều người, Phương Oanh của thời kỳ Hoa Bay hay Lặng Yên Dưới Vực Sâu vẫn mãi mãi là "mối tình đầu" trong mắt khán giả. 

Theo Kim Tiền

Phụ nữ số

