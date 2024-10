Nhân sự IT làm gì để song hành với AI?

Tác động của làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI) đối với nhân sự công nghệ thông tin (IT) và thị trường tuyển dụng ngành IT là không nhỏ. Ông Phan Thanh Hiền, Giám đốc sản phẩm và công nghệ của Navigos Group, chia sẻ sâu hơn về vấn đề này.

Phóng viên: Theo ông, tương lai AI sẽ thay thế những vai trò nào trong ngành nhân sự IT?

- Ông PHAN THANH HIỀN: Trong ngắn hạn, tôi không cho rằng AI có thể hoàn toàn thay thế bất kỳ vai trò nào trong ngành IT. Hiện các giải pháp AI vẫn cần sự kết hợp chặt chẽ giữa con người và máy móc để đạt được hiệu quả tối ưu. Nó sẽ giúp tăng đáng kể hiệu suất công việc ở phần lớn các vai trò, nhất là ở các vị trí như lập trình viên, kỹ sư kiểm thử phần mềm, thiết kế sản phẩm...

Ông Phan Thanh Hiền, Giám đốc sản phẩm và công nghệ của Navigos Group

Song, những người biết cách khai thác sức mạnh của AI sẽ vượt trội về năng suất so với ai vẫn theo đuổi phương pháp làm việc truyền thống, dẫn đến nguy cơ bị đào thải khi không thích ứng được. Thay vì tạo ra vai trò hoàn toàn mới, tôi nghĩ rằng những vai trò hiện có sẽ được thực hiện theo cách thức mới nhờ AI. Điều này đòi hỏi sự dịch chuyển lớn về kỹ năng ở hầu hết các vị trí trong ngành IT.

Ví dụ, lập trình viên cần biết cách sử dụng AI để sinh mã nguồn, tập trung nhiều hơn vào thiết kế giải pháp, kiểm tra và gỡ lỗi. Nhân viên kiểm thử cũng cần học cách sử dụng AI để tự động tạo kịch bản kiểm thử, giúp tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu suất công việc. Nói cách khác, AI sẽ đẩy mạnh quá trình tự động hóa nhưng vai trò của con người trong việc kiểm tra, đánh giá và tối ưu vẫn rất quan trọng.

Làm thế nào để các chuyên gia IT nâng cao kỹ năng và bắt kịp làn sóng AI?

- Để các chuyên gia IT thích ứng với sự thay đổi, cần có một chiến lược học tập và ứng dụng có định hướng rõ ràng. Trước hết, việc tiếp tục cập nhật kiến thức thông qua việc đọc tài liệu chuyên ngành hoặc tham gia các khóa học uy tín về AI là rất quan trọng. Nhưng việc học không chỉ dừng lại ở lý thuyết mà cần phải thực hành thường xuyên.

Nhân sự IT sẽ giúp doanh nghiệp đẩy mạnh ứng dụng AI vào hoạt động. Ảnh: GIANG NAM

Việc ứng dụng AI vào thực tế nên được thực hiện thông qua các dự án cụ thể, từ thử nghiệm công cụ AI trong công việc hằng ngày đến triển khai các giải pháp AI những dự án của doanh nghiệp (DN). Ngoài ra, chuyên gia IT cần tìm hiểu hiệu quả ứng dụng của AI trong các ngành khác để tìm cảm hứng cho lĩnh vực của mình.

Nhân sự và ứng viên IT cần làm gì khi AI trở thành xu hướng chính?

- AI mở ra nhiều cơ hội nhưng cũng đòi hỏi nhân sự và DN phải thay đổi cách làm việc truyền thống. Thay vì xem AI là trở ngại, nhân sự cần học cách sử dụng AI để tăng hiệu suất, cải thiện trải nghiệm khách hàng và tạo ra giá trị nhanh và hiệu quả hơn. Nhân sự IT phải trang bị kỹ năng sử dụng các công cụ AI hiện đại, từ đó có thể tối ưu hóa công việc, giảm bớt những công việc thủ công và tập trung vào các nhiệm vụ sáng tạo hơn. DN cần đầu tư vào đào tạo và xây dựng văn hóa ứng dụng công nghệ, tạo điều kiện cho nhân viên tiếp cận và sử dụng AI một cách hiệu quả nhất.

Nhờ sự hỗ trợ của AI phái sinh, quá trình sàng lọc CV (hồ sơ ứng tuyển) nhằm đánh giá mức độ phù hợp giữa ứng viên và mô tả công việc đã trở nên nhanh chóng và chính xác hơn rất nhiều. Vì vậy, ứng viên cần điều chỉnh cách viết CV để phù hợp với quy trình sàng lọc tự động này. Việc đọc kỹ mô tả công việc và làm nổi bật các kỹ năng, kinh nghiệm liên quan trực tiếp đến yêu cầu của vị trí tuyển dụng sẽ giúp ứng viên có cơ hội cao hơn để được AI đề xuất và thu hút sự chú ý của nhà tuyển dụng.

Để cạnh tranh và giữ chân chuyên gia IT, DN cần xây dựng chiến lược gì?

- Trước hết, DN cần nhận thức rõ vai trò quan trọng của IT, nhất là AI trong việc tạo ra lợi thế cạnh tranh và sự đột phá trong giai đoạn chuyển đổi số. Vì vậy, DN phải tạo ra môi trường làm việc cởi mở và khuyến khích các chuyên gia IT có sự sáng tạo để đổi mới và phát triển. Các kỹ sư IT thường muốn tham gia vào các dự án có độ khó cao, do đó, việc tạo ra các cơ hội công việc mới lạ, phức tạp và có tác động lớn sẽ thu hút và giữ chân họ.

Bên cạnh đó, việc ghi nhận và tưởng thưởng xứng đáng cho những đóng góp của họ là yếu tố quan trọng. DN cần bảo đảm các chuyên gia IT cảm thấy được trân trọng và có sự thăng tiến phù hợp. Cuối cùng, xây dựng một văn hóa công nghệ đổi mới, trong đó AI và các công nghệ tiên tiến khác đóng vai trò cốt lõi, sẽ giúp DN duy trì vị thế cạnh tranh và thu hút nhân tài trong lĩnh vực IT.