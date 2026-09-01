Nhân sự một ngân hàng sắp có cuộc đối thoại đặc biệt với Chủ tịch HĐQT

Theo thông tin từ Eximbank, ngày 1/10 tới đây, nhân viên ngân hàng sẽ có cuộc đối thoại trực tiếp với Chủ tịch HĐQT Nguyễn Lê Quốc Anh.

Sự kiện diễn ra từ 16h đến 18h30, tại trụ sở chính Eximbank, 27-29 Lý Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đây là dịp để ông Nguyễn Lê Quốc Anh gặp gỡ và đối thoại cùng đội ngũ Eximers về định hướng phát triển, về khách hàng, con người, văn hóa và những chuyển động mới đang diễn ra tại Eximbank.

Đáng chú ý, cuộc gặp mặt và hỏi đáp lần này diễn ra chỉ sau 2 tháng ông Nguyễn Lê Quốc Anh được bầu làm Chủ tịch HĐQT Eximbank và nhà băng này đang xem chiến dịch "The Return – Invitation to A Great Journey" là chiến dịch chuyển đổi và làm mới mình.

Trước đó, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 24/7 tại Hà Nội, ông Nguyễn Lê Quốc Anh cùng loạt nhân sự mới được bầu vào HĐQT Eximbank. HĐQT ngân hàng đã được mở rộng từ 5 lên 7 thành viên, trong đó 6/7 vị trí là thành viên độc lập – một cơ cấu quản trị khá đặc biệt so với mặt bằng chung ngành ngân hàng Việt Nam. Các ứng viên mới phần lớn có nền tảng quốc tế, từng làm việc tại Citibank, HSBC, Standard Chartered, UOB, DBS và Barclays.

Sự xuất hiện của ông Quốc Anh ở vị trí cấp cao tại Eximbank - một ngân hàng đã trải qua rất nhiều biến động trong thập kỷ qua - gây chú ý trong giới quan sát ngành ngân hàng. Cùng thời điểm, bà Phạm Thị Huyền Trang chuyển từ vị trí Chủ tịch HĐQT sang đảm nhiệm Tổng Giám đốc, chính thức có hiệu lực từ ngày 1/8/2026, sau khi được Ngân hàng Nhà nước chuẩn y.

Việc kiện toàn nhân sự thượng tầng chưa dừng lại. Ngày 14/10 tới, Eximbank tiếp tục họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, trong đó có nội dung bầu bà Phạm Thị Huyền Trang trở lại làm thành viên HĐQT, song song với vai trò Tổng Giám đốc đang đảm nhiệm.

Chân dung Chủ tịch Eximbank

Ông Nguyễn Lê Quốc Anh sinh năm 1966, mang quốc tịch Mỹ. Ông có bằng cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ Kỹ thuật hạt nhân tại Đại học Purdue (Mỹ), đồng thời có bằng thạc sĩ Kinh tế tại Đại học California, Berkeley (UC Berkeley).

Sự nghiệp của ông khởi đầu đúng chuyên ngành đào tạo là kỹ sư hạt nhân tại Pacific Gas and Electric Company (PG&E) từ tháng 5/1988 đến tháng 8/1993, sau đó là kỹ sư nghiên cứu tại Phòng thí nghiệm Quốc gia Argonne (Argonne National Laboratory) từ tháng 3/1997 đến tháng 9/2000.

Cuộc đối thoại dự kiến tổ chức vào Trung tuần tháng 9/2026, sau đó đã được cập nhật tổ chức vào ngày 1/10/2026.

Từ năm 2000, ông chuyển hướng sang lĩnh vực chiến lược và tài chính, lần lượt kinh qua các vị trí tại McKinsey & Company, Fortress Investment Group, TransMarket Group, Nissan North America, Wells Fargo Bank (từ năm 2006, phụ trách chiến lược và phát triển ngân hàng) và T-Mobile US.

Ông gia nhập Techcombank từ tháng 5/2015 với vị trí Giám đốc Chiến lược và Phát triển Ngân hàng, được bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc phụ trách vận hành đầu năm 2016, rồi trở thành Tổng Giám đốc từ tháng 9/2016. Trong thời gian điều hành ngân hàng này, ông để lại nhiều dấu ấn khi Techcombank tăng trưởng mạnh và thực hiện IPO thành công vào tháng 6/2018. Ông rời Techcombank từ ngày 1/9/2020, với lý do muốn sống gần gia đình ở nước ngoài.

Giai đoạn sau khi rời Techcombank, cuối năm 2022 ông được bầu làm thành viên HĐQT độc lập của Tập đoàn VNG, trước khi từ nhiệm vào tháng 3/2023. Trước khi chính thức đảm nhiệm vị trí tại Eximbank, ông là Giám đốc điều hành (Managing Director) tại One Globe Consulting Group, đồng thời từng tham gia tư vấn cho quá trình tái cấu trúc của chính Eximbank.

Ngày 24/7/2026, ông được bầu vào HĐQT Eximbank và ngay sau đó được bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030.