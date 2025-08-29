Nhận tiền an sinh xã hội dễ dàng: Hướng dẫn cách cập nhật tài khoản ngân hàng trên VNeID

Theo Thông báo 56/TB-VPCP năm 2025 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an được giao chủ trì, phối hợp với các ngân hàng (Vietinbank, Vietcombank, BIDV, Agribank, MB Bank...) triển khai giải pháp để người dân tạo lập tài khoản an sinh xã hội, phấn đấu trong năm 2025, 100% người dân Việt Nam có tài khoản an sinh xã hội.

Thực hiện rà soát tài khoản của người dân trên VNeID; tài khoản ngân hàng được liên kết với ứng dụng VNeID để làm sạch phục vụ chi trả an sinh xã hội, đảm bảo tính minh bạch, tránh lừa đảo.

Khi tài khoản an sinh xã hội được triển khai, người dân sẽ nhận các khoản trợ cấp, hỗ trợ từ Nhà nước một cách trực tuyến, minh bạch và giảm tối đa các thủ tục hành chính rườm rà.

Hiện nay, trên VNeID, tính năng đăng ký tài khoản an sinh xã hội đã được mở. Các ngân hàng cũng đã đưa ra hướng dẫn.

Đối với khách hàng có tài khoản Agribank, khách hàng thực hiện 4 bước sau:

Bước 1: Khách hàng đăng nhập ứng dụng VNeID; lựa chọn dịch vụ "An sinh xã hội" và chọn "Tài khoản hưởng An sinh xã hội".

Bước 2: Khách hàng chọn Agribank là ngân hàng nhận các khoản trợ cấp từ các chính sách an sinh xã hội.

Bước 3: Khách hàng nhập thông tin liên kết gồm: Số tài khoản thanh toán tại Agribank, số CCCD (nếu có).

Bước 4: Ứng dụng VNeID hiển thị kết quả.

Đối với khách hàng đã có VNeID nhưng chưa có tài khoản tại Agribank, thực hiện các bước sau:

Bước 1: Tải ứng dụng Agribank Plus và chọn "Mở tài khoản/Đăng ký Agribank Plus. Hướng dẫn chi tiết xem tại đây

Bước 2: Sau khi có tài khoản, vui lòng thực hiện theo hướng dẫn như ở mục "Khách hàng đã có tài khoản Agribank" để liên kết tài khoản hưởng An sinh xã hội.

Ngân hàng BIDV hướng dẫn khách hàng triển khai 3 bước đăng ký, như sau:

Bước 1: Đăng nhập VNeID → chọn "An sinh xã hội" → chọn "Tài khoản hưởng An sinh xã hội".

Bước 2: Chọn Ngân hàng BIDV (logo bông hoa mai), nhập số tài khoản BIDV → bấm Tiếp tục. (Nếu thông tin tại BIDV là CMND 9 số, vui lòng nhập thêm số CMND).

Bước 3: Kiểm tra thông tin → bấm Tiếp tục -> chờ nhận kết quả xác nhận từ VneID.

Ngân hàng Vietcombank cũng hướng dẫn khách hàng "đã có" tài khoản ở ngân hàng này và ứng dụng VNeID, khách hàng làm theo các bước sau:

Bước 1: Mở ứng dụng VNeID trên điện thoại.

Bước 2: Vào mục "An sinh xã hội".

Bước 3: Chọn "Tài khoản hưởng An sinh xã hội".

Bước 4: Chọn "Vietcombank" và nhập số tài khoản để liên kết.

Đối với khách hàng "đã có" VNeID nhưng "chưa" có tài khoản Vietcombank, khách hàng có thể tải ứng dụng VCB Digibank và chọn "Mở tài khoản/Đăng ký VCB Digibank".

Ngân hàng VietinBank hướng dẫn khách hàng triển khai liên kết theo 4 bước như sau:

Bước 1: Đăng nhập VNeID – chọn "An sinh xã hội" – chọn "Tài khoản hưởng An sinh xã hội".

Bước 2: Chọn Ngân hàng VietinBank.

Bước 3: Nhập số tài khoản ngân hàng và bấm đồng ý chia sẻ dữ liệu.

Bước 4: Gửi yêu cầu thành công và nhận kết quả xác nhận từ VneID.

Ngân hàng MB hướng dẫn khách hàng cần triển khai 5 bước, gồm:

Bước 1. Mở ứng dụng VNeID (phiên bản mới nhất) và đăng nhập.

Bước 2. Chọn An sinh xã hội => Tài khoản hưởng an sinh xã hội.

Bước 3. Chọn MBBank.

Bước 4. Kiểm tra lại thông tin cá nhân và số tài khoản MBBank (Nhập thêm số Chứng minh nhân dân 9 số đã đăng ký với ngân hàng, nếu có).

Bước 5. Xác nhận => Gửi yêu cầu thành công.

(Tổng hợp)