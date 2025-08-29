Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhận tiền an sinh xã hội dễ dàng: Hướng dẫn cách cập nhật tài khoản ngân hàng trên VNeID

29-08-2025 - 19:10 PM | Kinh tế số

Đây là các bước cần thiết để có thể nhận tiền an sinh xã hội thuận tiện.

Theo Thông báo 56/TB-VPCP năm 2025 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an được giao chủ trì, phối hợp với các ngân hàng (Vietinbank, Vietcombank, BIDV, Agribank, MB Bank...) triển khai giải pháp để người dân tạo lập tài khoản an sinh xã hội, phấn đấu trong năm 2025, 100% người dân Việt Nam có tài khoản an sinh xã hội.

Thực hiện rà soát tài khoản của người dân trên VNeID; tài khoản ngân hàng được liên kết với ứng dụng VNeID để làm sạch phục vụ chi trả an sinh xã hội, đảm bảo tính minh bạch, tránh lừa đảo.

Khi tài khoản an sinh xã hội được triển khai, người dân sẽ nhận các khoản trợ cấp, hỗ trợ từ Nhà nước một cách trực tuyến, minh bạch và giảm tối đa các thủ tục hành chính rườm rà.

Hiện nay, trên VNeID, tính năng đăng ký tài khoản an sinh xã hội đã được mở. Các ngân hàng cũng đã đưa ra hướng dẫn.

Nhận tiền an sinh xã hội dễ dàng: Hướng dẫn cách cập nhật tài khoản ngân hàng trên VNeID- Ảnh 1.

Nhận tiền an sinh xã hội dễ dàng: Hướng dẫn cách cập nhật tài khoản ngân hàng trên VNeID- Ảnh 2.

Nhận tiền an sinh xã hội dễ dàng: Hướng dẫn cách cập nhật tài khoản ngân hàng trên VNeID- Ảnh 3.

Đối với khách hàng có tài khoản Agribank, khách hàng thực hiện 4 bước sau:

Bước 1: Khách hàng đăng nhập ứng dụng VNeID; lựa chọn dịch vụ "An sinh xã hội" và chọn "Tài khoản hưởng An sinh xã hội".

Bước 2: Khách hàng chọn Agribank là ngân hàng nhận các khoản trợ cấp từ các chính sách an sinh xã hội.

Bước 3: Khách hàng nhập thông tin liên kết gồm: Số tài khoản thanh toán tại Agribank, số CCCD (nếu có).

Bước 4: Ứng dụng VNeID hiển thị kết quả.

Đối với khách hàng đã có VNeID nhưng chưa có tài khoản tại Agribank, thực hiện các bước sau:

Bước 1: Tải ứng dụng Agribank Plus và chọn "Mở tài khoản/Đăng ký Agribank Plus. Hướng dẫn chi tiết xem tại đây

Bước 2: Sau khi có tài khoản, vui lòng thực hiện theo hướng dẫn như ở mục "Khách hàng đã có tài khoản Agribank" để liên kết tài khoản hưởng An sinh xã hội.

Ngân hàng BIDV hướng dẫn khách hàng triển khai 3 bước đăng ký, như sau:

Bước 1: Đăng nhập VNeID → chọn "An sinh xã hội" → chọn "Tài khoản hưởng An sinh xã hội".

Bước 2: Chọn Ngân hàng BIDV (logo bông hoa mai), nhập số tài khoản BIDV → bấm Tiếp tục. (Nếu thông tin tại BIDV là CMND 9 số, vui lòng nhập thêm số CMND).

Bước 3: Kiểm tra thông tin → bấm Tiếp tục -> chờ nhận kết quả xác nhận từ VneID.

Ngân hàng Vietcombank cũng hướng dẫn khách hàng "đã có" tài khoản ở ngân hàng này và ứng dụng VNeID, khách hàng làm theo các bước sau:

Bước 1: Mở ứng dụng VNeID trên điện thoại.

Bước 2: Vào mục "An sinh xã hội".

Bước 3: Chọn "Tài khoản hưởng An sinh xã hội".

Bước 4: Chọn "Vietcombank" và nhập số tài khoản để liên kết.

Đối với khách hàng "đã có" VNeID nhưng "chưa" có tài khoản Vietcombank, khách hàng có thể tải ứng dụng VCB Digibank và chọn "Mở tài khoản/Đăng ký VCB Digibank".

Ngân hàng VietinBank hướng dẫn khách hàng triển khai liên kết theo 4 bước như sau:

Bước 1: Đăng nhập VNeID – chọn "An sinh xã hội" – chọn "Tài khoản hưởng An sinh xã hội".

Bước 2: Chọn Ngân hàng VietinBank.

Bước 3: Nhập số tài khoản ngân hàng và bấm đồng ý chia sẻ dữ liệu.

Bước 4: Gửi yêu cầu thành công và nhận kết quả xác nhận từ VneID.

Ngân hàng MB hướng dẫn khách hàng cần triển khai 5 bước, gồm:

Bước 1. Mở ứng dụng VNeID (phiên bản mới nhất) và đăng nhập.

Bước 2. Chọn An sinh xã hội => Tài khoản hưởng an sinh xã hội.

Bước 3. Chọn MBBank.

Bước 4. Kiểm tra lại thông tin cá nhân và số tài khoản MBBank (Nhập thêm số Chứng minh nhân dân 9 số đã đăng ký với ngân hàng, nếu có).

Bước 5. Xác nhận => Gửi yêu cầu thành công.

(Tổng hợp)

Cảnh báo lừa đảo liên quan chính sách tặng quà 100.000 đồng Quốc khánh 2/9

Theo Dy Khoa

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Nhận được yêu cầu chuyển khoản 200 triệu đồng từ số điện thoại 0838.606.13, người phụ nữ ngay lập tức trình báo Công an

Nhận được yêu cầu chuyển khoản 200 triệu đồng từ số điện thoại 0838.606.13, người phụ nữ ngay lập tức trình báo Công an Nổi bật

Xu hướng "di cư" trên không gian số của người dùng Việt: rời khỏi mạng xã hội, chuyển sang game và giải trí

Xu hướng "di cư" trên không gian số của người dùng Việt: rời khỏi mạng xã hội, chuyển sang game và giải trí Nổi bật

Đề xuất triển khai thử nghiệm Mạng dịch vụ Đa chuỗi Blockchain Việt Nam VBSN tại khu vực dịch vụ công Đà Nẵng

Đề xuất triển khai thử nghiệm Mạng dịch vụ Đa chuỗi Blockchain Việt Nam VBSN tại khu vực dịch vụ công Đà Nẵng

18:30 , 29/08/2025
Công nghệ đặc biệt nào của Viettel xuất hiện tại công trình lớn top 10 thế giới của Việt Nam?

Công nghệ đặc biệt nào của Viettel xuất hiện tại công trình lớn top 10 thế giới của Việt Nam?

17:40 , 29/08/2025
FPT công bố Giải thưởng AI 1 triệu USD

FPT công bố Giải thưởng AI 1 triệu USD

17:10 , 29/08/2025
Giveaway trúng iPhone, nhận quà tiền tỷ: Vì sao nhiều người vẫn mắc bẫy?

Giveaway trúng iPhone, nhận quà tiền tỷ: Vì sao nhiều người vẫn mắc bẫy?

16:55 , 29/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên