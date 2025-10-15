Nhận tin mật suốt 7 năm rồi đột kích biệt thự của một doanh nhân, tịch thu số vàng, tiền mặt, tài sản khổng lồ trị giá hơn 170 nghìn tỷ

Zhimin Qian và căn biệt thự tại Hampstead.

Sau 7 năm điều tra không ngừng nghỉ, Cảnh sát Thủ đô London (Metropolitan Police) hồi tháng 4/2024 đã triệt phá thành công một trong những vụ rửa tiền bằng tiền điện tử lớn nhất thế giới, với tổng giá trị Bitcoin bị thu giữ lên tới 5,5 tỷ bảng Anh (tương đương hơn 172.000 tỷ đồng).

Hai bị cáo chính trong vụ án, Zhimin Qian và Hok Seng Ling, đã thừa nhận tội danh tại Tòa án Southwark Crown Court, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong cuộc chiến chống tội phạm công nghệ cao.

Zhimin Qian, 47 tuổi, không có địa chỉ cư trú cố định, đã nhận tội sở hữu và tiếp nhận tài sản phạm pháp là tiền điện tử. Trước đó, Qian, còn được biết đến với tên gọi Yadi Zhang, đã thực hiện một vụ lừa đảo quy mô lớn tại Trung Quốc từ năm 2014 đến 2017, với hơn 128.000 nạn nhân bị lừa chiếm đoạt tiền. Số tiền bất chính sau đó được Qian chuyển thành Bitcoin và cất giữ dưới dạng tài sản kỹ thuật số.

Sau khi lẩn trốn khỏi Trung Quốc bằng giấy tờ giả, Qian nhập cảnh vào Vương quốc Anh và bắt đầu tìm cách rửa tiền thông qua các thương vụ bất động sản. Tháng 9/2018, cô này cùng đồng phạm Jian Wen đã thực hiện nhiều giao dịch nhằm hợp pháp hóa số tiền điện tử bất hợp pháp. Tuy nhiên, các hoạt động này đã lọt vào tầm ngắm của Cảnh sát London.

Manh mối điều tra xuất phát từ việc giám sát Hok Seng Ling, 46 tuổi, cư trú tại Derbyshire. Từ đây, các điều tra viên lần ra nơi ẩn náu của Qian tại Scotland và sau đó là thành phố York. Cả hai bị bắt vào tháng 4/2024, trong đó cảnh sát đã thu giữ nhiều tài sản quan trọng tại các địa điểm các nhau trong đó có 1 biệt thự ở khu Hampstead, London, gồm thiết bị mã hóa, tiền mặt, vàng và thêm các ví tiền điện tử khác. Tổng giá trị các tài sản bị thu giữ tại thời điểm tháng 7/2025 được định giá khoảng 11 triệu bảng Anh (hơn 345 tỷ đồng).

Đáng chú ý, đây được xem là vụ tịch thu tiền điện tử có giá trị lớn nhất từ trước đến nay tại Anh và có thể là lớn nhất toàn cầu. Trong khuôn khổ cuộc điều tra, cảnh sát đã thu giữ tổng cộng 61.000 Bitcoin từ Qian, một con số khổng lồ trong bối cảnh tiền điện tử ngày càng trở thành công cụ rửa tiền ưa thích của tội phạm xuyên quốc gia.

Jian Wen - người từng hỗ trợ Qian trong việc di chuyển ví điện tử chứa 150 Bitcoin, trị giá 1,7 triệu bảng Anh (hơn 53 tỷ đồng ) tại thời điểm đó, cũng đã bị kết án 6 năm 8 tháng tù giam vào tháng 5/2024.

Chia sẻ về vụ việc, Will Lyne, người đứng đầu đơn vị phòng chống tội phạm tài chính và mạng của Met, cho biết: “Đây là một trong những vụ rửa tiền lớn nhất trong lịch sử Vương quốc Anh và cũng là một trong các vụ án có giá trị tiền điện tử lớn nhất toàn cầu. Tôi vô cùng tự hào về đội ngũ điều tra.”

Trong khi đó, trung sĩ điều tra Isabella Grotto, người dẫn đầu chuyên án, cho biết việc lần ra Qian là kết quả của “nhiều năm làm việc cực kỳ tỉ mỉ và phối hợp liên tục với các cơ quan thực thi pháp luật ở Trung Quốc, bao gồm Bắc Kinh và Thiên Tân.”

Bà nhấn mạnh: “Khi chúng tôi tìm ra được Qian, cô ta đã lẩn trốn suốt 5 năm. Vụ án yêu cầu phải thu thập tài liệu từ nhiều quốc gia và xem xét hàng ngàn hồ sơ phức tạp.”

Phát biểu từ phía chính phủ, Bộ trưởng An ninh Dan Jarvis nhấn mạnh rằng: “Rửa tiền làm suy giảm niềm tin, hủy hoại nền kinh tế và tiếp tay cho tội phạm có tổ chức. Kết quả vụ án này là lời tuyên bố mạnh mẽ rằng Anh sẽ không bao giờ là nơi trú ẩn an toàn cho các tài sản phạm pháp.”

Zhimin Qian và Hok Seng Ling đang chờ phiên tuyên án, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 10 và 11/11 tới đây tại Tòa Southwark Crown. Cơ quan Công tố Hoàng gia Anh (CPS) cam kết sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp tịch thu tài sản thông qua quy trình hình sự và dân sự, để đảm bảo các khoản tiền phạm pháp không còn nằm trong tay những kẻ lừa đảo.

Tham khảo Reuters; met.police.uk﻿