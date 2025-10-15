Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhận tin mật suốt 7 năm rồi đột kích biệt thự của một doanh nhân, tịch thu số vàng, tiền mặt, tài sản khổng lồ trị giá hơn 170 nghìn tỷ

15-10-2025 - 19:00 PM | Tài chính quốc tế

Số tài sản lớn bao gồm, tiền mặt, vàng, tiền số trị giá hàn trăm nghìn tỷ đồng của người này đã bị cảnh sát tịch thu sau 7 năm điều tra.

Nhận tin mật suốt 7 năm rồi đột kích biệt thự của một doanh nhân, tịch thu số vàng, tiền mặt, tài sản khổng lồ trị giá hơn 170 nghìn tỷ- Ảnh 1.

Zhimin Qian và căn biệt thự tại Hampstead.

Sau 7 năm điều tra không ngừng nghỉ, Cảnh sát Thủ đô London (Metropolitan Police) hồi tháng 4/2024 đã triệt phá thành công một trong những vụ rửa tiền bằng tiền điện tử lớn nhất thế giới, với tổng giá trị Bitcoin bị thu giữ lên tới 5,5 tỷ bảng Anh (tương đương hơn 172.000 tỷ đồng).

Hai bị cáo chính trong vụ án, Zhimin Qian và Hok Seng Ling, đã thừa nhận tội danh tại Tòa án Southwark Crown Court, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong cuộc chiến chống tội phạm công nghệ cao.

Zhimin Qian, 47 tuổi, không có địa chỉ cư trú cố định, đã nhận tội sở hữu và tiếp nhận tài sản phạm pháp là tiền điện tử. Trước đó, Qian, còn được biết đến với tên gọi Yadi Zhang, đã thực hiện một vụ lừa đảo quy mô lớn tại Trung Quốc từ năm 2014 đến 2017, với hơn 128.000 nạn nhân bị lừa chiếm đoạt tiền. Số tiền bất chính sau đó được Qian chuyển thành Bitcoin và cất giữ dưới dạng tài sản kỹ thuật số.

Sau khi lẩn trốn khỏi Trung Quốc bằng giấy tờ giả, Qian nhập cảnh vào Vương quốc Anh và bắt đầu tìm cách rửa tiền thông qua các thương vụ bất động sản. Tháng 9/2018, cô này cùng đồng phạm Jian Wen đã thực hiện nhiều giao dịch nhằm hợp pháp hóa số tiền điện tử bất hợp pháp. Tuy nhiên, các hoạt động này đã lọt vào tầm ngắm của Cảnh sát London.

Manh mối điều tra xuất phát từ việc giám sát Hok Seng Ling, 46 tuổi, cư trú tại Derbyshire. Từ đây, các điều tra viên lần ra nơi ẩn náu của Qian tại Scotland và sau đó là thành phố York. Cả hai bị bắt vào tháng 4/2024, trong đó cảnh sát đã thu giữ nhiều tài sản quan trọng tại các địa điểm các nhau trong đó có 1 biệt thự ở khu Hampstead, London, gồm thiết bị mã hóa, tiền mặt, vàng và thêm các ví tiền điện tử khác. Tổng giá trị các tài sản bị thu giữ tại thời điểm tháng 7/2025 được định giá khoảng 11 triệu bảng Anh (hơn 345 tỷ đồng).

Đáng chú ý, đây được xem là vụ tịch thu tiền điện tử có giá trị lớn nhất từ trước đến nay tại Anh và có thể là lớn nhất toàn cầu. Trong khuôn khổ cuộc điều tra, cảnh sát đã thu giữ tổng cộng 61.000 Bitcoin từ Qian, một con số khổng lồ trong bối cảnh tiền điện tử ngày càng trở thành công cụ rửa tiền ưa thích của tội phạm xuyên quốc gia.

Jian Wen - người từng hỗ trợ Qian trong việc di chuyển ví điện tử chứa 150 Bitcoin, trị giá 1,7 triệu bảng Anh (hơn 53 tỷ đồng ) tại thời điểm đó, cũng đã bị kết án 6 năm 8 tháng tù giam vào tháng 5/2024.

Chia sẻ về vụ việc, Will Lyne, người đứng đầu đơn vị phòng chống tội phạm tài chính và mạng của Met, cho biết: “Đây là một trong những vụ rửa tiền lớn nhất trong lịch sử Vương quốc Anh và cũng là một trong các vụ án có giá trị tiền điện tử lớn nhất toàn cầu. Tôi vô cùng tự hào về đội ngũ điều tra.”

Trong khi đó, trung sĩ điều tra Isabella Grotto, người dẫn đầu chuyên án, cho biết việc lần ra Qian là kết quả của “nhiều năm làm việc cực kỳ tỉ mỉ và phối hợp liên tục với các cơ quan thực thi pháp luật ở Trung Quốc, bao gồm Bắc Kinh và Thiên Tân.”

Bà nhấn mạnh: “Khi chúng tôi tìm ra được Qian, cô ta đã lẩn trốn suốt 5 năm. Vụ án yêu cầu phải thu thập tài liệu từ nhiều quốc gia và xem xét hàng ngàn hồ sơ phức tạp.”

Phát biểu từ phía chính phủ, Bộ trưởng An ninh Dan Jarvis nhấn mạnh rằng: “Rửa tiền làm suy giảm niềm tin, hủy hoại nền kinh tế và tiếp tay cho tội phạm có tổ chức. Kết quả vụ án này là lời tuyên bố mạnh mẽ rằng Anh sẽ không bao giờ là nơi trú ẩn an toàn cho các tài sản phạm pháp.”

Zhimin Qian và Hok Seng Ling đang chờ phiên tuyên án, dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 10 và 11/11 tới đây tại Tòa Southwark Crown. Cơ quan Công tố Hoàng gia Anh (CPS) cam kết sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp tịch thu tài sản thông qua quy trình hình sự và dân sự, để đảm bảo các khoản tiền phạm pháp không còn nằm trong tay những kẻ lừa đảo.

Tham khảo Reuters; met.police.uk﻿

Liên tục tung đòn 'ăn miếng trả miếng', quốc gia BRICS âm thầm tìm ra điểm yếu 'chí mạng' của Mỹ: Yếu tố này sẽ buộc ông Trump phải nhượng bộ

Vu Lam

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thất nghiệp, người đàn ông 38 tuổi dùng kế để ‘ăn chùa’ 1.000 bữa trên ứng dụng giao đồ ăn, lừa đảo hơn nửa tỷ đồng trong 2 năm

Thất nghiệp, người đàn ông 38 tuổi dùng kế để ‘ăn chùa’ 1.000 bữa trên ứng dụng giao đồ ăn, lừa đảo hơn nửa tỷ đồng trong 2 năm Nổi bật

Dựng đứng hàng trăm tấm pin mặt trời trên mặt nước, Đức tạo đột phá với nhà máy điện nổi 'độc lạ' đầu tiên trên thế giới, mở ra tiềm năng mới cho năng lượng sạch

Dựng đứng hàng trăm tấm pin mặt trời trên mặt nước, Đức tạo đột phá với nhà máy điện nổi 'độc lạ' đầu tiên trên thế giới, mở ra tiềm năng mới cho năng lượng sạch Nổi bật

Ngân hàng hơn 48.000 nhân viên cảnh báo đợt sa thải mới cuối năm 2025 vì AI, dù lợi nhuận tăng 37% lên mức kỷ lục 4,1 tỷ USD

Ngân hàng hơn 48.000 nhân viên cảnh báo đợt sa thải mới cuối năm 2025 vì AI, dù lợi nhuận tăng 37% lên mức kỷ lục 4,1 tỷ USD

18:40 , 15/10/2025
Giá vàng thế giới lập đỉnh, giá vàng tại một nước Đông Nam Á lại rẻ bất ngờ

Giá vàng thế giới lập đỉnh, giá vàng tại một nước Đông Nam Á lại rẻ bất ngờ

15:35 , 15/10/2025
Campuchia công bố con số kỷ lục 14 tỷ USD với Trung Quốc, nhấn mạnh 1 yêu cầu cấp thiết

Campuchia công bố con số kỷ lục 14 tỷ USD với Trung Quốc, nhấn mạnh 1 yêu cầu cấp thiết

15:30 , 15/10/2025
Từng không thể sản xuất dù chỉ 1 m³, phụ thuộc hoàn toàn vào Mỹ, nền kinh tế chủ chốt BRICS bứt phá ‘tự cởi xiềng’, biến điểm yếu chiến lược thành đòn phản công ngoạn mục

Từng không thể sản xuất dù chỉ 1 m³, phụ thuộc hoàn toàn vào Mỹ, nền kinh tế chủ chốt BRICS bứt phá ‘tự cởi xiềng’, biến điểm yếu chiến lược thành đòn phản công ngoạn mục

15:00 , 15/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên