Nhân vật có EQ cao nhất Hoàn Châu Cách Cách

Phần đầu tiên của bộ phim Hoàn Châu Cách Cách ( My Fair Princess ) được phát sóng lần đầu vào năm 1998. Ngay lập tức, bộ phim trở thành một hiện tượng truyền hình châu Á, đưa các diễn viên như Triệu Vy, Lâm Tâm Như, Tô Hữu Bằng trở thành ngôi sao.

Gần 30 năm kể từ ngày phát sóng, nhiều khán giả vẫn tin rằng Hạ Tử Vy hay Lệnh Phi mới là những nhân vật có EQ cao nhất hậu cung. Hạ Tử Vy dịu dàng, nho nhã; Lệnh Phi nổi tiếng khéo léo, giỏi cân bằng quan hệ,... nhưng một bài viết của fan Hoàn Châu Cách Cách mớ đây trên Xiaohongshu lại nhắc đến cái tên Tình Nhi cách cách do Vương Diễm thủ vai.

Tình Nhi trong Hoàn Châu Các Cách.

Bài đăng chỉ ra đây là nhân vật chúa thông minh, khéo léo và cực kỳ tinh tế. EQ thể hiện rõ qua cách nhân vật này nhìn người và khéo léo ứng xử với từng tình huống khác nhau. Nhiều người cũng chia sẻ những quan điểm tương tự.

Theo đó, Tình Nhi nhiều lần khéo léo giải vây cho những tình huống căng thẳng trong hậu cung. Khi Hàm Hương chưa quen lễ nghi triều Thanh và Thái hậu bày tỏ sự không hài lòng, Tình Nhi đã nhẹ nhàng giải thích rằng “người ở dân gian không giống người trong cung, Hương Phi từ xa đến cũng vậy. Người thấy họ không biết lễ nghi, nhưng thực ra đó chính là điều khiến Hoàng thượng yêu thích họ.”

Chỉ qua vài câu nói, cô đã biến những điều bị cho là “có tội” thành cá tính đáng trân trọng, giúp Thái hậu nguôi giận và giữ hòa khí trong cung.

Tương tự, khi Tiểu Yến Tử bướng bỉnh khiến Thái hậu nổi giận, Tình Nhi đã khéo léo nhắc đến tấm lòng từ bi của Thái hậu và lợi ích mà Hoàng thượng cảm nhận, hóa giải căng thẳng mà không làm mất uy quyền của Thái hậu.

Tình Nhi được khen ngợi về cách ứng xử.

Khả năng nắm bắt tâm lý người khác của Tình Nhi cũng thể hiện rõ trong cách cô đối xử với các nhân vật xung quanh. Cô hiểu rõ Thái hậu coi trọng quyền lực hoàng gia và hình ảnh mẫu nghi thiên hạ, nên mỗi lời nói đều xoay quanh hai yếu tố này. Khi đứng ra bênh vực Tử Vy trước mặt Thái hậu, Tình Nhi khéo léo khen ngợi cô xuất thân dân gian nhưng tài năng hiếm thấy, liên kết sự ưu điểm đó với niềm vui và sự hài lòng của Hoàng thượng. Nhờ vậy, Thái hậu không những không trừng phạt mà còn mỉm cười công nhận sự tinh tế của Tình Nhi.

Điểm khác biệt làm nên “EQ cao nhất” của Tình Nhi chính là khả năng khéo léo trong giao tiếp, biết khi nào nên nói, khi nào nên im lặng và cách chuyển nguy thành an mà không cần mưu mô hay tranh đấu trực tiếp. Trong khi Hạ Tử Vy nổi bật về tài năng và Tiểu Yến Tử bộc trực nhưng dễ bốc đồng, Tình Nhi luôn bình tĩnh, quan sát kỹ và lựa lời thích hợp để mọi người hài lòng, đặc biệt là những nhân vật quyền lực trong hậu cung.

Cô biết khi nào nên nói lời khen, khi nào nên dẫn dắt suy nghĩ của người khác theo hướng tích cực, và cách liên kết lợi ích cá nhân với lợi ích của người quyền lực để lời nói vừa tự nhiên vừa có sức nặng.

Những “chiến thuật” tinh tế này giúp Tình Nhi hóa giải được nhiều hiểm nguy, đứng ngoài mưu mô nhưng vẫn duy trì sự ảnh hưởng trong hậu cung. Đây chính là lý do khiến nhân vật này vượt trội hơn hẳn Hạ Tử Vy hay Tiểu Yến Tử về khả năng quản lý cảm xúc, nắm bắt tâm lý và ứng xử tinh tế - những yếu tố tạo nên trí tuệ cảm xúc (EQ) cao.

Qua gần 30 năm nhìn lại, nhiều người cho rằng Tình Nhi cách cách mới chính là nhân vật có EQ cao nhất Hoàn Châu Cách Cách , chứng minh rằng trong cuộc sống và giao tiếp, sự tinh tế thầm lặng, khả năng quan sát và thấu hiểu người khác mới là sức mạnh thực sự.

Song, xét cho cùng, việc ai là người có EQ cao nhất trong Hoàn Châu Cách Cách vẫn còn tùy thuộc vào góc nhìn của mỗi khán giả. Có người sẽ đánh giá cao Tình Nhi vì sự tinh tế, khéo léo và khả năng cân bằng cảm xúc trong các tình huống căng thẳng, nhưng cũng có người sẽ cho rằng Hạ Tử Vy hay Lệnh Phi,... mới thực sự nổi bật nhờ trí tuệ, tài năng và cách ứng xử của họ trong hậu cung.

Chính sự đa dạng trong cách nhìn nhận này mới làm nên sức hấp dẫn lâu dài của bộ phim, nơi mỗi nhân vật đều có cơ hội tỏa sáng theo cách riêng và để lại dấu ấn sâu sắc trong lòng khán giả

Nguồn: Xiaohongshu, Hoàn Châu Cách Cách