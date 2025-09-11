Nhân vật phụ ít ai để ý này bất ngờ tỏa sáng, trở thành cao thủ đệ nhất khiến Cưu Ma Trí khó chịu

Độc giả hâm mộ tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung dễ dàng nhận thấy các tác phẩm của ông có một mô-típ quen thuộc. Những nhân vật vô danh tiểu tốt sau khi trải qua kỳ ngộ thường lĩnh hội được bí kíp võ công. Sau đó, nhờ sự khổ luyện, họ nhanh chóng vươn lên và lột xác thành cao thủ hàng đầu võ lâm. Điều này đặc biệt đúng trong Thiên Long Bát Bộ. Đoàn Dự và Hư Trúc ban đầu là những người vô danh, nhưng sau khi trải qua nhiều cuộc phiêu lưu, cả hai đều trở thành cao thủ mạnh nhất của thời đó.

Đoàn Dự và Hư Trúc ban đầu là những người vô danh, nhưng sau khi trải qua kỳ ngộ, cả hai đều trở thành cao thủ mạnh nhất của thời đó. (Ảnh: Sohu)

Tuy nhiên, theo Sohu và Sina, Thiên Long Bát Bộ không chỉ có nhân vật chính có cơ hội đứng đầu thiên hạ. Có một nhân vật phụ, thậm chí ít độc giả nhớ được sự tồn tại của người này, tình cở gặp kỳ ngộ lại có thể trở thành cao thủ hàng đầu. Đó là ai?

Nhân vật mờ nhạt bất ngờ trở thành cao thủ số một

Theo Sohu, Sina và 163, nhân vật này chính là Phong Ba Ác. Phong Ba Ác là tùy tùng của Mộ Dung Phục, nói khó nghe hơn thì ông ta có thể coi là nô bộc. Hơn nữa những tình tiết của Phong Ba Ác không có nhiều liên quan đến cốt truyện của Thiên Long Bát Bộ. Thậm chí, nếu xóa bỏ hoàn toàn nhân vật Phong Ba Ác cũng sẽ không ảnh hưởng đến mạch truyện của cuốn tiểu thuyết này.

Thế nhưng, sau khi Mộ Dung Bác quy y, Mộ Dung Phục phát điên, toàn bộ Thiên Long Bát Bộ cũng đi đến hồi kết. Mạn Đà Sơn Trang cũng trở nên vắng vẻ bởi Vương phu nhân bị Mộ Dung Phục giết chết, còn Vương Ngữ Yên thì theo Mộ Dung Phục chạy trốn đến Đại Lý theo bản sửa đổi của Kim Dung.

Theo bản sửa của Kim Dung, Vương Ngữ Yên đã đưa Mộ Dung Phục đến nương nhờ sự che chở của Đoàn Dự. (Ảnh: Sohu)

Hóa ra, việc Mộ Dung Phục gặp ai cũng tự xưng là hoàng đế đã khiến triều đình chú ý. Để tránh sự truy đuổi của triều đình, Vương Ngữ Yên đã đưa Mộ Dung Phục đến nương nhờ sự che chở của Đoàn Dự. Cùng lúc đó, Tiêu Phong, ba vị trưởng lão của Tiêu Dao phái lần lượt qua đời, Tiêu Viễn Sơn và Mộ Dung Bác quy y cửa Phật, Đinh Xuân Thu bị tống giam. Lang Hoàn Ngọc Động của Mạn Đà Sơn Trang và Hoàn Thi Thủy Các của Yến Tử Ổ chứa rất nhiều bí kíp võ công. Như vậy những "báu vật" này đều bị bỏ hoang sao?

Phong Ba Ác là nhân vật phụ, thậm chí ít độc giả nhớ được sự tồn tại của người này, tình cở gặp kỳ ngộ lại có thể trở thành cao thủ hàng đầu. (Ảnh: Sohu)

Theo Sohum khi đó Mộ Dung Phục nhận kẻ địch làm cha, trong cơn điên loạn, hắn đã đâm chết Bao Bất Đồng. Phong Ba Ác nổi cơn thịnh nộ, mang theo thi thể Bao Bất Đồng bỏ đi. Vài năm sau, Phong Ba Ác trở lại Yến Tử Ổ, nhưng tiếc là Mộ Dung Phục và Vương Ngữ Yên đã không còn tung tích. Sau đó, Phong Ba Ác bước vào Hoàn Thi Thủy Các, đọc rất nhiều bí kíp võ công. Lại vài năm nữa trôi qua, sau khi Vô Danh Thần Tăng qua đời, Phong Ba Ác nhờ sự nỗ lực của bản thân mà trở thành cao thủ đệ nhất thiên hạ.

Trở thành cao thủ đệ nhất thiên hạ

Lúc này, Đoàn Dự trở thành quốc vương của Đại Lý, ông chăm lo việc nước, quyết tâm xây dựng Đại Lý thành một quốc gia hùng mạnh. Bận rộn với việc triều chính, Đoàn Dự không có thời gian để ý đến chuyện khác. Coi như Đoàn Dự đã rút lui khỏi giang hồ. Về phần Hư Trúc, ông cũng chán ghét cuộc sống ở Linh Thứu Cung, nên quyết định cùng Mộng Cô đến Tây Hạ. Không lâu sau khi Hư Trúc rời đi, Linh Thứu Cung cũng vì nội chiến mà hoàn toàn biến mất khỏi võ lâm.

Phong Ba Ác lấy võ công trong Hoàn Thi Thủy Các và Lang Hoàn Ngọc Động làm nền tảng, sáng tạo ra một bộ kiếm pháp phá giải được mọi võ công trên đời. Tiếc rằng tư chất của Phong Ba Ác có hạn, bộ kiếm pháp này mới chỉ viết được hai ba phần thì ông ta đã qua đời. Tuy nhiên, nhờ sở hữu võ công của tất cả các môn phái, Phong Ba Ác đã tạo dựng được tiếng tăm trong giai đoạn cuối của thời đại Thiên Long, được xưng tụng là đệ nhất thiên hạ.

Nếu Cưu Ma Trí nghe được câu chuyện của Phong Ba Ác chắc chắn sẽ ghen tị vô cùng. (Ảnh: Sohu)

Nếu Cưu Ma Trí nghe được câu chuyện của Phong Ba Ác chắc chắn sẽ ghen tị vô cùng. Năm xưa, Cưu Ma Trí từ Thổ Phồn đến Trung Nguyên chính là vì muốn xưng bá võ lâm. Nhưng thời đó quá nhiều cao thủ như Đoàn Dự, Hư Trúc, Tiêu Phong đều khiến Cưu Ma Trí khó lòng sánh bằng. Vậy mà Phong Ba Ác chỉ vài năm sau lại có được thiên thời, địa lợi, nhân hòa, trở thành cao thủ số một lừng lẫy giang hồ.

Con trai của Phong Ba Ác còn xuất sắc hơn cha mình. Người này có tư chất võ học cực cao, còn cải tiến bộ kiếm pháp mà cha để lại, cuối cùng sáng tạo ra Độc Cô Cửu Kiếm phá giải được mọi võ công trên đời. Con trai của Phong Ba Ác liền đổi tên thành Độc Cô Cầu Bại, ông mang kiếm chu du thiên hạ, một là để kiểm chứng uy lực của Độc Cô Cửu Kiếm, hai là muốn tìm một cao thủ ngang tài ngang sức để so tài. Điều khiến Độc Cô Cầu Bại không ngờ tới là chàng đã chu du giang hồ hơn ba mươi năm mà vẫn không tìm được đối thủ xứng tầm. Sau đó, ông rút lui khỏi thế giới giang hồ.

Hậu duệ của Phong Ba Ác là Phong Thanh Dương đã truyền Độc Cô Cửu Kiếm cho Lệnh Hồ Xung tại Tử Quá Nhai trên núi Hoa Sơn. (Ảnh: Sohu)



Hàng trăm năm sau, hậu duệ của Phong Ba Ác là Phong Thanh Dương cũng đã luyện thành Độc Cô Cửu Kiếm. Ông ta đã truyền môn kiếm pháp này cho Lệnh Hồ Xung tại Tử Quá Nhai trên núi Hoa Sơn. Lệnh Hồ Xung sau khi luyện thành Độc Cô Cửu Kiếm, lại tiếp tục luyện Hấp Tinh Đại Pháp và Dịch Cân Kinh, trở thành một cao thủ hàng đầu trong giang hồ thời bấy giờ.

* Bài viết thể hiện quan điểm riêng của tác giả trên Sohu, Sina, 163

