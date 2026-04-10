Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nhân viên nhập sai 1 chữ số, chuyển khoản 540 triệu của khách vào một tài khoản đã bị phong tỏa, ngân hàng xử lý thế nào?

Minh Thư | 10-04-2026 - 21:08 PM | Smart Money

Vụ việc xảy ra tại điểm giao dịch của một ngân hàng Trung Quốc.

Theo các nguồn tin, một khách hàng trong quá trình thao tác dưới sự hỗ trợ của nhân viên ngân hàng đã chuyển khoản nhầm vào một tài khoản đang bị tòa án phong tỏa.

Cụ thể, ông Lý – khách hàng – đến ngân hàng để thực hiện giao dịch chuyển 150.000 nhân dân tệ (khoảng 540 triệu đồng) từ tài khoản công ty sang tài khoản cá nhân.

Dưới sự hướng dẫn của một nhân viên, ông Lý thao tác trên máy giao dịch tự động. Tuy nhiên, nhân viên này đã nhập sai 1 chữ số trong số tài khoản, khiến số tiền bị chuyển vào một tài khoản đã bị phong tỏa bởi tòa án.

Trước tình huống bất ngờ này, phía chi nhánh ngân hàng cho biết sẽ tích cực xử lý vụ việc. Tuy nhiên, sau đó ngân hàng không đưa ra được hướng xử lý kịp thời. Ông Lý đã tìm đến một người bạn làm luật sư để tìm phương án giải quyết.

Báo chí Trung Quốc đưa tin thêm, nhân viên liên quan là cô Chu không phải là nhân viên chính thức của ngân hàng mà là một hướng dẫn viên nghiệp vụ do công ty bảo hiểm cử đến. Tuy nhiên, cô Chu mặc đồng phục của ngân hàng và đeo thẻ công tác có logo của ngân hàng, khiến khách hàng hiểu nhầm rằng cô là nhân viên ngân hàng và tin tưởng làm theo hướng dẫn.

Vụ việc thu hút sự chú ý rộng rãi trong dư luận. Phía ngân hàng cho biết họ đã nắm được tình hình và đang tiến hành điều tra xử lý.

Luật sư Triệu Lương Thiện – một luật sư công ích nổi tiếng – cho rằng, trong trường hợp cô Chu mặc đồng phục giống ngân hàng và đeo thẻ có biểu tượng ngân hàng ở góc trái, ông Lý hoàn toàn có lý do tin rằng cô Chu đại diện cho ngân hàng, và hành vi thao tác sai của cô khiến trách nhiệm thuộc về phía ngân hàng.

Ông Triệu cũng khuyến nghị ông Lý nên cùng với ngân hàng trích xuất hình ảnh camera khi thực hiện giao dịch, trình bày sự thật về việc chuyển nhầm trước tòa án, và tòa sẽ yêu cầu hoàn trả số tiền đó cho ông Lý.

Trên thực tế, do nhiều nguyên nhân, một số nhân viên ngân hàng có thể mắc lỗi, gây rắc rối và tổn thất không cần thiết cho khách hàng. Trong những trường hợp như vậy, ngân hàng cần nghiêm túc xem xét lại chất lượng dịch vụ và hệ thống quản lý của mình, tăng cường đào tạo và quản lý nhân viên, nâng cao ý thức trách nhiệm và tinh thần phục vụ.

Đồng thời, khách hàng cũng cần nâng cao cảnh giác, chú ý bảo vệ an toàn tài sản và quyền lợi hợp pháp của bản thân.

Theo Toutiao

Minh Thư

Nhịp sống thị trường

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
App vay tiền: Khi "đòi nợ" trở thành tội phạm và cách thoát "bẫy"

Người mua vàng nhớ kỹ điều sau

Người dùng tài khoản Vietcombank, BIDV, Agribank, VietinBank… chú ý: Gỡ ngay tính năng này để tiếp tục giao dịch

21:05 , 10/04/2026
Bắt tạm giam Phan Gia Huy sau giao dịch 499.999.999 đồng

Nhận được số tiền lớn nghi là chuyển khoản nhầm, chủ tài khoản cần làm gì?

Techcombank cảnh báo đến người nhận được tin nhắn này

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên