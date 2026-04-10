Người dùng tài khoản Vietcombank, BIDV, Agribank, VietinBank… chú ý: Gỡ ngay tính năng này để tiếp tục giao dịch

Nhiều ngân hàng thời gian gần đây đồng loạt siết chặt tiêu chuẩn bảo mật trên ứng dụng ngân hàng số. Theo đó, nếu thiết bị của người dùng không đáp ứng yêu cầu an toàn, hệ thống có thể tự động đăng xuất hoặc chặn giao dịch để bảo vệ tài khoản.

Điều này đồng nghĩa, một số cài đặt tưởng như vô hại trên điện thoại lại có thể khiến người dùng không thể chuyển tiền, thanh toán hay đăng nhập ứng dụng ngân hàng.

Một trong những nguyên nhân phổ biến là thiết bị bị đánh giá “không an toàn”. Cụ thể, hệ thống có thể tự động dừng hoạt động nếu phát hiện điện thoại đã bị can thiệp sâu vào hệ điều hành như root (đối với Android), jailbreak (đối với iPhone) hoặc mở khóa bootloader. Đây là các thao tác giúp người dùng can thiệp sâu hơn vào máy, nhưng đồng thời cũng làm tăng nguy cơ bị tấn công, đánh cắp dữ liệu.

Ngoài ra, việc bật chế độ “gỡ lỗi USB” (USB Debugging), sử dụng máy ảo, giả lập hoặc để các công cụ lập trình (debugger) hoạt động cũng khiến ứng dụng ngân hàng đánh giá thiết bị đang ở trong môi trường rủi ro cao. Trong những trường hợp này, hệ thống có thể tự động thoát ứng dụng hoặc từ chối thực hiện giao dịch.

Một số dấu hiệu khác như ứng dụng bị chỉnh sửa, cài đặt từ nguồn không chính thức hoặc bị chèn mã theo dõi cũng có thể khiến tài khoản bị gián đoạn truy cập.

Để tránh gặp tình trạng trên, người dùng được khuyến nghị chỉ cài đặt ứng dụng ngân hàng từ kho chính thức như App Store hoặc Google Play, đồng thời sử dụng thiết bị “nguyên bản”, chưa bị can thiệp hệ điều hành.

Đặc biệt, với người dùng Android, cần kiểm tra và tắt chế độ gỡ lỗi nếu đang bật. Người dùng có thể vào phần “Cài đặt”, chọn “Thông tin điện thoại”, sau đó kích hoạt “Tùy chọn cho nhà phát triển” (nếu chưa hiển thị), rồi tắt các mục “Gỡ lỗi USB” và “Gỡ lỗi qua Wi-Fi”.

Các chuyên gia bảo mật cho biết, việc siết chặt các tiêu chuẩn này nhằm hạn chế nguy cơ bị chiếm quyền điều khiển thiết bị, từ đó bảo vệ tiền và dữ liệu trong tài khoản. Tuy có thể gây bất tiện trong một số trường hợp, nhưng đây được xem là lớp bảo vệ cần thiết trong bối cảnh các hình thức lừa đảo qua mạng ngày càng tinh vi.

Người dùng nên chủ động rà soát lại cài đặt trên thiết bị để đảm bảo đáp ứng đầy đủ yêu cầu bảo mật, tránh bị gián đoạn giao dịch hoặc phát sinh rủi ro không đáng có.